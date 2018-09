Stiri pe aceeasi tema

- "Acesta este un mesaj pentru testarea sistemului Ro-Alert. Nu se impune aplicarea masurilor de autoprotecție! Inspectoratul pentru Situații de Urgența 'Dealul Spirii' București-Ilfov". Așa arata mesajul primit pe telefoane vineri de mulți bucureșteni. Explicația? Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov a inceput vineri, 21 septembrie, testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, in Capitala si in judetul Ilfov.

- De vineri a început testarea sistemului de avertizare a populatiei în situatii de urgenta RO-ALERT, în Capitala si în judetul Ilfov, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- De vineri va începe testarea sistemului de avertizare a populatiei în situatii de urgenta RO-ALERT, în Capitala si în judetul Ilfov, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- De vineri va incepe testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, in Capitala si in judetul Ilfov, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- De vineri va incepe testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, in Capitala si in judetul Ilfov, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov anunta ca de vineri va incepe testarea sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta RO-ALERT, in Capitala si in judetul Ilfov, scrie News.ro. Vineri, in intervalul orar 10:00-12:00, se vor transmite mesaje "test”…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a inceput, miercuri, testarea sistemului “RO ALERT”. Mai multi bucuresteni au primit miercuri un mesaj pe telefonul mobil. Este un test care urmareste verificarea transmiterii mesajelor de avertizare pentru situatii de pericol pentru populatie. Dupa ce aceste…