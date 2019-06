Stiri pe aceeasi tema

- Dupa esecul precedentelor negocieri, liderii europeni se intalnesc duminica seara intr-un summit de criza, inaintea sesiunii inaugurale a noului Parlament European (PE). Insa negocierile continua, intre Franta si Germania, in marja summitului celor mai mari 20 de puteri din lume, a subliniat Tusk, recunoscand…

- Acum, cand Brexit-ul semnaleaza opțiuni de dezintegrare, chiar daca mai exista state europene (ex.Balcanii de Vest) ce-și manifesta dorința de aderare la Uniunea Europeana, iar in plan internațional se remarca acțiuni ale unor entitați cu pretenții și obiective regionale și globale, este mai mult decat…

- In contextul Brexitului și crizelor de la nivelul Uniunii Europene, Vasile Pușcaș spune ca UE ar fi trebuit sa-și reconfigureze structura, funcțiile, și chiar sa se refondeze. „Se discuta despre viitorul Uniunii Europene de aproape doua decenii, dar o criza existențiala a organizației s-a…

- Imagini incredibile la Summitul de ieri de la Sibiu cu presedintele klaus Iohannis. Camerele au suprins momentul in care seful statului a fost lasat singur de liderii europeni, in ciuda faptului ca era...

- Presedintele Klaus Iohannis, cancelarul Germaniei, Angela Merkel, si ceilalti oficiali europeni au fost aplaudati de mii de oameni care au asteptat ore in sir in ploaie. Multi dintre oficialii europeni care au fost prezenti al Summitul UE au salutat multimea adunata in Piata Mare din centrul…

- Dupa ce au facut nelipsita fotografie de familie, cum se intampla la fiecare reuniune a Consiliului European, cei 27 de lideri – presedinti si premieri deopotriva – veniti la Sibiu pentru Summitul informal au salutat oamenii aflati in Piata Mare. Dupa primele discutii din cadrul reuniunii ce se asteapta…

- Sefii statelor si guvernelor UE si liderii PPE, precum si Donald Tusk, Jean-Claude Juncker, Antonio Tajani si Angela Merkel, participa joi la Summitul informal al sefilor de stat sau de guvern din Uniunea Europeana, eveniment la care sunt asteptate decizii ...

- Pe 9 mai, la Sibiu, are loc Summitul șefilor de stat sau de guvern din UE, cel mai așteptat eveniment politic european in contextul deținerii de catre Romania a Președinției Consiliului UE, unde liderii europeni vor discuta despre noua agenda a UE pentru 2019-2024. Summitul informal al șefilor de stat…