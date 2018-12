A început sezonul vânătorii de artificii: bişniţarii vând deja în pieţe Toate au fost confiscate, iar politistii au deschis dosar penal pe numele femeii. „Politia ieseana reaminteste ca este interzisa detinerea, utilizarea si vanzarea catre publicul larg a articolelor pirotehnice de divertisment din categoriile F2, F3 si F4, a articolelor pirotehnice de scena (T1 si T2) si a altor articole pirotehnice din categoria P2 (care sunt destinate manipularii ori utilizarii exclusiv de catre pirotehnicieni), din motive de ordine si siguranta publica, securitate s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

