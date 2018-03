Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor si Senatul au astazi, o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o „Declaratie pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918".

- Ședinta solemna a Parlamentului Romaniei, dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania a inceput. Aceasta are loc la doua zile distanța dupa ce duminica, la Chișinau a fost organizata Marea Adunare Centenara.

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa trimita Parlamentului spre reexaminare legile adoptate luni de Senat privind modificarea legilor justitiei, precum si sa sesizeze Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in acest caz.…

- George Enescu a sustinut trei concerte in Chisinau in 24, 25 si 28 Martie 1918. Al treilea concert era planificat in 27 Martie, dar, din cauza Unirii Basarabiei, a fost reprogramat pentru ziua urmatoare. Organizarea concertelor lui George Enescu Enescu la Chisinau exact in zilele Unirii Basarabiei este…

- Parlamentul va vota miercuri Consiliul de Administratie al TVR Directorul general interimar al TVR, Doina Gradea. Senatul si Camera Deputatilor se vor reuni miercuri, 28 martie, în plen pentru a vota Consiliul de Administratie al Televiziunii Române. Potrivit deciziei Birourilor…

- La ședința solemna din Parlamentul Romaniei, dedicata centenarului Marii Uniniri din 1918, care va avea loc, marți, organizatorii Marii Adunari Centenare de la Chișinau cer senatorilor și deputaților romani sa adopte o Declarație de susținere care vizeaza unirea Basarabiei cu Romania. De asemenea, aceștia…

- In acest context, Excelența Sa dr. Mihai Gribincea, ambasadorul Republicii Moldova la București, și istoricul prof. dr. Ionut Cojocaru, de la Universitatea Bucuresti, s-au aflat la Arad, la evenimentul organizat de Claudia Boghicevici, vicepresedinte al Consiliului Judetean Arad, si Doru Sinaci,…

- Ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, a anuntat, vineri, ca in jur de 30 de jurnalisti din comunitatile istorice vor participa la sedinta solemna a Parlamentului de saptamana viitoare dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. "Este vorba de unul dintre…

- Consiliul Local Suceava va aproba in ședința de saptamana viitoare o ”Declarație de Unire” cu Republica Moldova, document simbolic fara efect juridic. ”Avand in vedere ca pe 27 martie s-a decus Unirea Basarabiei cu Romania am pregatit o declarație de unire pe care vreau sa o supun aprobarii Consiliului…

- Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului din Romania au decis marti ca in 27 martie Parlamentul sa se reuneasca in sedinta solemna pentru a marca implinirea a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, luni, ca vrea sa organizeze, pe 27 martie, o sedinta solemna a celor doua Camere ale Parlamentului pentru a marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania.

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- O propunere legislativa, initiata de mai multi parlamentari ai UDMR, PSD, ALDE si minoritati, prevede reducerea cotei TVA de la 19% la 9% pentru serviciile de furnizare de utilitati publice - livrare de electricitate, gaze naturale, energie termica in sistem centralizat, salubrizare si canalizare.…

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Comisia de ancheta pentru activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, a avut marti, 27 februarie, prima sedinta de la infiintare. Membrii comisiei au ales conducere acesteia.Presedinte va fi senatorul PSD Ionel Daniel Butunoi, vicepresedinte va fi deputatul PNL Victor Paul Dobre, iar secretar…

- Partidul Miscarea Populara Constanta solicita convocarea Consiliului Judetean Constanta in data de 27.03.2018, in cadrul unei sedinte solemne, pentru a sarbatori, in mod oficial, implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. PMP Constanta considera ca este necesar sa afirme, cu acest prilej,…

- Vinerea Mare va deveni zi libera. Senatul a votat azi propunerea ca ultima zi de vineri inainte de Paște, sa devina zi de sarbatoare legala și sa fie declarata zi nelucratoare. Senatul a votat proiectul de lege, insa pentru a fi promulgat va trebui sa fie adoptat și de Camera Deputaților, sa fie promulgat…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a salutat votul pozitiv pe care Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor l-a dat marti proiectului de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem…

- Senatul si Camera Deputatilor se reunesc marti in plen pentru un vot asupra hotararii de infiintare a Comisiei parlamentare de ancheta pentru verificarea activitatilor directorului Serviciului de Protectie si Paza, Lucian Pahontu, si a modului in care este posibil ca acesta sa fi implicat institutia…

- Senatul a adoptat proiect de lege pentru realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare". In cadrul programului de inzestrare cu sistemul HIMARS, Romania a solicitat SUA achizitia a 54 de instalatii de lansare…

- Numarul localitatilor care au semnat o Declaratie simbolica de Unire cu Romania a ajuns la 34 odata cu semnarea, vineri, a documentului de catre satul Chetrosu din raionul Drochia. Documentul semnat de catre Consiliul satesc din Chetrosu se constituie intr-un demers adresat Presedintiei si Parlamentul…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni in sedinta pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba…

- Camera Deputatilor si Senatul s-ar putea reuni luni, intr-o sedinta de plen comun, pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009.Citeste si: Paul Stanescu, BAGAT IN CORZI de jurnalisti: Vicepremierul, FARA REPLICA pe tema consilierului CONTROVERSAT…

- PSD a cerut, miercuri, inlocuirea senatorului Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Solicitarea a fost facuta de grupurile parlamentare ale PSD și urmeaza sa fie supusa votului plenul reunit al Parlamentului. Grupurile parlamentare PSD din Camera si Senat au cerut…

- PARLAMENTAR COMERCIANT. CCR, decizie Pe ordinea de zi a sedintei de plen a CCR se afla obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri,…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 12,00, intr-o sedinta comuna de plen, pe ordinea de zi aflandu-se, printre altele, infiintarea unei comisii de ancheta cu privire la votul din 21 iunie 2017 din Parlament in legatura cu motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu. ‘Maine…

- Deputatii socialisti au inregistrat in Parlament un proiect de Declaratie prin care condamna adoptarea de catre unii alesi locali a declaratiilor de unire cu Romania. Socialistii spun ca aceste actiuni sunt anticonstitutionale, ilegale si urmaresc ca scop lichidarea statalitatii Republicii Moldova,…

- Termenul de depunere a Formularului 600 va fi prorogat de la 31 ianuarie la 15 aprilie, a anuntat miercuri premierul Viorica Dancila. Ea a precizat în debutul ședinței de Guvern că, în perioada următoarea, va fi identificată "o soluţie permanentă" cu privire…

- Guvernul va discuta, in sedinta de miercuri, o ordonanta de urgenta privind prorogarea unor termene prevazute in Legea 227/2015 privind Codul fiscal, care vizeaza Formularul 600. Luni, premierul Viorica Dancila anunta, in plenul Parlamentului, ca in aceasta saptamana se va renunta la Formularul…

- UPDATE: Guvernul Dancila a trecut de Parlament cu 282 de voturi ”pentru”. Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 17.55: Guvernul Dancila va depune juramantul…

- Senatul si Camera Deputatilor s-au reunit luni dupa-amiaza pentru votul privind Cabinetul Dancila. La sedinta si-au inregistrat prezenta 352 de parlamentari, transmite News.ro . UPDATE 15.50: Premierul desemnat, Viorica Dancila, a spus, in plenul reunit al Parlamentului, ca reprezinta, alaturi de Cabinetul…

- Viorica Dancila, prim ministrul desemnat, a declarat in plenul Parlamentului ca in aceasta saptamana se va renunta la formularul 600. Viitorul sef al Executivului a precizat ca nu va introduce nicio taxa noua in Romania. "O spun foarte clar. Cat timp voi fi prim-ministru, nu voi introduce…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Raspunsul PSD vine prin vocea lui Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților și membru…

- Dupa ce anul trecut, Romania se afla pe primul loc in regiune in materie de schimbari legislative, reprezentantii mediului de afaceri si cetatenii platitori de taxe si impozite se intreaba ce va mai fi anul acesta? Se stie doar ca exista o serie de initiative care au fost incepute sau anuntate anul…