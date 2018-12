Sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) a inceput vineri, la Palatul Cotroceni, in cadrul acesteia urmand sa fie analizate solicitarile ministrului Apararii Nationale, Gabriel Les, referitoare la ocuparea unor posturi in conducerea Armatei.



Pe 19 decembrie, ministrul Gabriel Les anunta ca nu va prelungi mandatul lui Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii.



"Legea prevede un mandat de patru ani, cu posibilitatea prelungirii acestui mandat. Din ceea ce m-am uitat in arhivele Ministerului Apararii Nationale, a fost o singura situatie in care s-a prelungit…