- La Cotroceni este in plina desfasurare, la aceasta ora, o sedinta a CSAT, sub conducerea lui Klaus Iohannis. Viorica Dancila participa la sedinta a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, prima de la numirea sa in fruntea Guvernului. La intrunire participa, intre altii, si sefii Ministerelor Apararii…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca in sedintele Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu au fost aprobate niciodata protocoale de colaborare institutionala in mandatele sale, adaugand ca este convins ca nici in mandatul lui Klaus Iohannis nu s-a intamplat acest lucru. Basescu a adaugat…

- ”Daca nu a existat baza legala și nici macar decizie CSAT, nu vorbim de un abuz in serviciu, infracțiunea cea mai draga binomului?” a scris Lia Olguța Vasilescu, ministru al Muncii, pe Facebook. Intrebarea ridicata de Lia Olguța Vasilescu vine in contextul in care președinția a transmis:…

- ”Inseamna inca un pas spre normalitate, reglarea raporturilui dintre autoritațile publice, ceea ce ne cere statul de drept sa ne desfașuram activitatea numai pe baza legii. Am discutat cu premierul și articolul 3 din legea 182 spune ca protocoalele secrete nu pot impiedica accesul la informațiile…

- In urma afirmațiilor vehiculate recent in spațiul public referitoare la protocoale secrete incheiate intre Serviciul Roman de Informații și alte instituții, in baza unor Hotarari ale Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, precum și la declasificarea acestora, Administrația Prezidențiala a remis un comunicat…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) nu a aprobat, prin Hotarari, incheierea unor protocoale intre SRI si DNA sau intre SRI si alte entitati ale statului. Protocoalele au fost incheiate fie la solicitarea SRI, fie la solicitarea celorlalte entitati implicate, in baza unor prevederi ale legilor…

- Ieri, 15 martie, Administrația Prezidențiala a organizat la Palatul Cotroceni evenimentul „Romania la Centenar”, eveniment la care au participat o serie de personalitați, oameni de cultura, societate civila, ambasadori și oameni de cultura.Printre cei care au participat la acest eveniment la invitația…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a susținut joi, 15 martie a.c., la Palatul Cotroceni, o alocuțiune in cadrul evenimentului „Romania la Centenar”, organizat de catre Administrația Prezidențiala.Va prezentam in continuare textul alocuțiunii: „Domnule ministru,Domnule…

- Marți, 20 martie, incepand cu ora 12:00, la Palatul Cotroceni, va avea loc ședința Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, condusa de președintele Klaus Iohannis. Potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale, pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la: • Activitatea desfașurata…

- CNCD a amanat decizia in cazurile Iohannis si Kovesi. Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) a stabilit ca 26 martie sa fie termenul de audiere in cazul sesizarii care ii vizeaza pe presedintele Klaus Iohannis si pe procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta…

- Liviu Dragnea, presedintele PSD, a anuntat prioritatile partidului in domeniul relatiilor externe ale Romaniei. In discursul sustinut la Congresul PSD, Dragnea a amintit ca altii "se lauda" in vizitele externe cu alocarea a 2% pentru Aparare, desi PSD a luat aceasta masura."Noi am decis alocarea…

- Administratia Prezidentiala a anuntat participarea presedintelui Klaus Iohannis la sedinta de prezentare a Raportului de activitate al Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017.Sedinta va avea loc la Cercul Militar National incepand cu ora 11.00. ...

- "Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a participat vineri, 23 februarie a.c. la reuniunea informala a Consiliului European, care a avut loc la Bruxelles, Regatul Belgiei. Principalele subiecte aflate pe agenda au vizat viitorul Cadru Financiar Multianual post 2020 si aspecte institutionale,…

- La ora 20:15, președintele Klaus Iohannis urmeaza sa faca primele declarații despre scandalul izbucnit la DNA Ploiești. ”Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, va sustine joi, 15 februarie a.c., ora 20:15, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni (acces pentru reporterii și redactorii…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a transmis, pentru MEDIAFAX, ca joi va participa la sedinta de Guvern, in conditiile in care acum se afla in Japonia pentru mai multe intrevederi, iar premierul Viorica Dancila i-a cerut sa vina mai repede in tara, in contextul ultimelor informatii privind DNA.…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova a desfasurat in luna ianuarie actiuni de control in domeniul relatiilor de munca si securitatii si sanatatii in munca, in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare totala de 346.000 lei. In domeniul relatiilor de munca, s-au efectuat 190 controale, in urma…

- Inspectoratul Teritorial de Munca Argeș a efectuat in prima luna a anului 172 de controale in domeniul relațiilor de munca. La 28 de angajatori au fost depistate ca prestand munca nedeclarata un numar de 47 de persoane. In urma acestor controale, au fost aplicate 22 amenzi, valoarea lor fiind in suma…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a avut miercuri, 31 ianuarie, la sediul M.Ap.N., o intalnire cu omologul din Georgia, Levan Izoria, aflat in vizita oficiala in Romania. Agenda de discutii a fost axata pe aspecte de interes reciproc privind cooperarea militara bilaterala, stadiul actual al…

- Miniștrii Cabinetului Dancila depun juramantul la Palatul Cotroceni Guvernul Viorica Dancila a primit votul de încredere al Parlamentului. S-au înregistrat 282 de voturi pentru si 136 împotriva si o abtinere. Potrivit anuntului facut de Administratia Prezidentiala,…

- Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, președinții celor doua Camere, i-au trimis, luni, o scrisoare președintelui Klaus Iohannis in care il anunța ca in aceasta seara va avea loc votul de investitura in Parlament și ii cer sa organizeze tot in aceasta seara ceremonia de depunere a juramantului de…

- Deputatul PMP Prahova Catalina Bozianu a facut o declaratie dupa consultarile de miercuri, de la Palatul Cotroceni, sustinand ca partidul din care face parte a demonstrat, inca o data, ca este singurul care face cu adevarat opozitie actualei puteri. Iata declaratia: "Astazi am avut onoarea…

- Minoritațile naționale așteapta decizia președintelui Iohannis privind premierul: ”Apoi, vom discuta și vom lua o decizie”, a spus liderul parlamentarilor minoritaților naționale, Varujan Pambuccian, la Palatul Cotroceni, dupa consultarea cu șeful statului. Minoritațile spun ca e”nerealista” propunerea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, miercuri, ca liberalii doresc alegeri anticipate, presedintele Klaus Iohannis fiind informat ca partidul îsi poate asuma raspunderea de a demara negocieri pentru formarea unei majoritati parlamentare care sa sprijine un guvern fara PSD. „PNL…

- Delegatia Partidului Miscarea Populara care se va prezenta la Palatul Cotroceni la consultarile cu presedintele Klaus Iohannis este formata din Traian Basescu, presedintele formatiunii, presedintii executivi Eugen Tomac si Valeriu Steriu, Dorin Badulescu, liderul senatorilor PMP, si deputatul Catalina…

- Tudose vrea sa se duca personal cu demisia la presedintele Iohannis - surse Premierul in exercitiu Mihai Tudose se va duce personal, marti, la Palatul Cotroceni, pentru a-i prezenta demisia sefului statului Klaus Iohannis dupa ce Comitetul Executiv al PSD i-a retras sprijinul politic. Surse guvernamentale…

- UPDATE Vizita premierului japonez Shinzo Abe la guvern a fost anulata, informeaza Romania TV. Vizita premierului japonez are loc in contextul aniversarii a 5 ani de la convenirea, in 2013, a Parteneriatului Reinnoit dintre Romania si Japonia, a transmis Administratia Prezidentiala,…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a primit marti, 09 ianuarie a.c., la Palatul Cotroceni, vizita delegatiei OMV Petrom, conduse de catre Directorul General al Grupului OMV AG, Rainer Seele, informeaza Administratia Prezidentiala. In cadrul intrevederii, conducerea OMV AG a prezentat strategia de…

- Deputata Andreea Cosma de la PSD vrea modificarea prevederilor articolului 6 din Constitutie privind securitatea naționala, prin includerea MAE ca organ de stat cu atribuții in domeniu.Ministerul Afacerilor Externe indeplinește, in conformitate cu prevederile Hotararii nr. 16 din 2017 privind…