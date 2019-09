A inceput scoala! Peste cat timp au elevii prima vacanta? Structura anului scolar 2019 - 2020 Vacantele copiilor din toate ciclurile de invatamant sunt structurate astfel: vacanta de iarna intre 21 decembrie 2019 - 12 ianuarie 2020, vacanta de primavara intre 4 aprilie - 21 aprilie 2020 si vacanta de vara intre 13 iunie si ramane sa aflam cand vor incepe cursurile anului scolar 2020 - 2021. Suplimentar, clasele din invatamantul primar si grupele din invatamantul prescolar beneficiaza de vacanta in saptamana 26 octombrie - 3 noiembrie 2019. Pentru profesori, anul scolar 2019-2020 incepe pe 1 septembrie si se incheie pe 31 august, avand 35 de saptamani. Pentru elevi, ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

Sursa articol si foto: portalinvatamant.ro

