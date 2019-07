A început sacrificarea porcilor la Cilieni Medicii veterinari și angajații Primariei Cilieni au descins in gospodariile satenilor pentru a extermina porcii, de teama pestei porcine africane. Masura extrema a fost adoptata inca de luni, 1 iulie 2019, cand numarul focarelor de pesta porcina ajunsese la șase. Reprezentanții DSVSA Olt au dat asigurari ca sunt gata sa intervina, de indata ce vor […] Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

