- Victor Hugo Hurtado, arbitrul meciului, in varsta de 32 de ani, s-a prabușit la inceputul reprizei a doua și a decedat mai tarziu, la spital. Un celebru prezentator TV a murit intr-un accident rutier. S-a izbit violent de un gard de beton Medicii de pe teren au incercat sa ii acorde…

- Fostul internațional Ionel Ganea a declarat, marți, pentru MEDIAFAX, ca i s-a facut rau, in sala de judecata, in timpul unui proces la Judecatoria Fagaraș, dar dupa ce a primit ajutor medical, se simte bine și va pleca acasa.Citește și: Sorin Ovidiu Vintu, atac EXPLOZIV la adresa Laurei Codruța…

- Fostul premier Mihai Tudose ar fi suferit un infarct, in urma cu puțin timp și ar fi fost dus de urgența la Institutul de Urgența pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu" din Capitala.

- Mihai Tudose, fostul premier al Romaniei, ar fi suferit un infarct și a fost transportat de urgența la spital. Fostul prim-ministru era la o intalnire cu colegii de partid cand i s-a facut rau și a solicitat intervenția unei ambulanțe SMURD. Medicii l-au transportat de urgența la spital cu suspiciune…

- Andreea Balan a tinut sa transmita un mesaj pentru fani, chiar de pe patul de spital. Andreea Balan are mari probleme de sanatate. Cantareata a fost operata de urgenta, iar acum a ajuns iar la spital "In urma celor scrise azi in presa, confirm faptul ca saptamana trecuta (pe 15), am…

- Florin Busuioc a ajuns din nou la spital, dupa ce in luna noiembrie a anului trecut, prezentatorul tv a suferit un infarct pe scena teatrului din Craiova. De data asta, medicii i-au montat al doilea stent la inima. In urma cu cateva luni, medicii au intervenit de urgența și din fericire au reușit sa-l…

- Primele declarații ale Andreei Balan de pe patul de spital dupa ce a facut stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana. Andreea Balan se afla inca la Terapie Intensiva in clinica unde a ales sa iși aduca pe lume cea de-a doua fetița. In timpul operației de cezariana, cantareața a suferit…

- "Medicii cer spaga sau pacientii o ofera? Conditionarea actului medical este un lucru care trebuie sesizat intotdeauna. Daca la cineva ii este conditionat actul medical de solicitarea anumitor sume, sunt autoritati ale statului care cu asta se ocupa si va rog frumos sa faceti public acest lucru, sa…