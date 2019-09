Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 16 septembrie, are loc reconstituirea rapirii si uciderii Alexandrei Macesanu, asa cum Gheorghe Dinca a marturisit ca a facut la audieri. In functie de cele spuse de inculpat, anchetatorii au refacut tot ce s-ar fi intamplat.

- Continua reconstituirea crimei de la Caracal. Anchetatorii l-au dus pe Gheorghe Dinca la Dobrosloveni, acolo unde barbartul a luat-o la ocazie pe Alexandra Maceșanu. Ulterior, polițiștii au mers cu Dinca la casa acestuia din Caracal, acolo unde cu ajutorul unei polițiste care a jucat rolul Alexandrei,…

- Reconstituirea crimelor de la Caracal a inceput, luni, inculpatul fiind transportat din nou la locuinta sa si apoi pe traseul pe care se presupune ca l-ar fi urmat in ziua in care sustine ca a rapit-o, a sechestrat-o si apoi a ucis-o pe Alexandra Macesanu. Luni si marti, Gheorghe Dinca urmeaza sa le…

