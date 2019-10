A inceput razboiul! Primele IMAGINI din timpul ofensivei. Sute de oameni fug din calea bombardamentelor Primele victime in randul civililor. Sute de oameni fug din calea bombardamentelor Trupele turce au inceput ofensiva in nordul Siriei impotriva forțelor kurde aliate cu Statele Unite. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat, miercuri, lansarea operațiunii. Trupele turce au inceput ofensiva in nordul Siriei impotriva forțelor kurde aliate cu Statele Unite. Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat, miercuri, lansarea operațiunii. Forțele Democrate Siriene au anunțat ca s-au inregistrat…