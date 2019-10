Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri pe Twitter inceputul unei noi operatiuni militare impotriva militiei kurde Unitatile Protectiei Poporului (YPG), oaia neagra a Ankarei, sustinuta insa de catre tari occidentale, relateaza AFP.”Fortele armate turce si Armara Nationala…

- Turcia a efectuat miercuri "lovituri aeriene" în regiunea Ras al-Ain, situata în nordul sirian al graniției cu Turcia, a anunțat un ONG, la puțin timp dupa ce Ankara a anunțat ofensiva împotriva unei miliții kurde, scrie AFP.UPDATE 17:15 UE a cerut stoparea ofensivei…

- Fortele armate turce au lansat miercuri o ofensiva in nordul Siriei, a anuntat presedintele Recep Tayyip Erdogan printr-un mesaj pe Twitter, preluat de DPA. Erdogan a denumit operatiunea "Izvorul Pacii" si a afirmat ca tintele sunt Statul Islamic si militiile kurde YPG (Unitatile de Protectie…

- Militari turci au inceput sa intre pe teritoriul Siriei, inaintea unei eventuale ofensive antikurde anuntata de Administratia Recep Tayyip Erdogan, afirma surse citate de agentia de presa Bloomberg. Grupuri mici de militari turci au intrat miercuri dimineata in nord-estul Siriei, a declarat…

- Unitatile au fost mobilizate pentru a intari posturile militare ale Turciei de-a lungul granitei cu Siria, conform Anadolu. Agentia turca de presa a relatat luni seara de asemenea ca mai multe camioane cu tancuri se indreptau spre Sanliurfa, de unde ar urma sa fie mutate mai aproape de frontiera,…

- Presedintele american, Donald Trump, a amenintat ca ”va distruge si elimina total economia Turciei” daca Ankara va face ceea ce el ar considera ca ”depaseste limitele” in Siria, relateaza Agerpres. Anterior, liderul SUA a anuntat ca nu va opri o invazie turca in nord-estul Siriei. ”Dupa cum am afirmat…

- Ankara a evocat marti discutii intre responsabili militari americani si turci cu privire la infiintarea acestei zone menite sa separe frontiera turca de combatantii kurzi sustinuti de SUA in nordul Siriei, in conflictul inceput in 2011.O propunere in acest sens a fost prezentata in ianuarie…