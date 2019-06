A început războiul în PSD. Se vrea înlocuirea lui Dăncilă. Jocurile se fac chiar acum Viorica Dancila a sperat ca prin indepartarea oamenilor apropiați lui Liviu Dragnea va putea domni liniștita peste PSD. In interior lucrurile, insa, stau exact pe dos. Viorica Dancila are probleme mari. Ceea ce parea o simpla demisie la prima vedere, respectiv cea a lui Paul Stanescu din funcția de președinte executiv al PSD – ascunde da fapt un plan bine conturat. Mai exact, acesta ar fi intrat intr-un conflict cu Viorica Dancila. Motivul nu este atat de important cat sunt de dezastruoase consecințele unui astfel de pas. Potrivit jurnaliștilor de la Adevarul, deja s-a conturat o tabara care graviteaza… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

