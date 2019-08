Stiri pe aceeasi tema

- Noua membri ai Forțelor Armate Revoluționare din Columbia (FARC), printre care și un comandant, au fost uciși in urma unui bombardament in sudul Columbiei, a anunțat vineri președintele țarii, Ivan Duque, potrivit Reuters.Atacul a avut loc in orașul San Vicente del Caguan, a anunțat președintele…

- Doi lideri ai Forțelor Armate Revoluționare din Columbia (FARC) au postat în mediul online un videoclip în care anunța ca vor lansa o noua ofensiva împotriva autoritaților columbiene, la trei ani de la semnarea unui acord de pace între Guvern și FARC, potrivit Mediafax care…

- Fostul numar doi de la conducerea gruparii armate columbiene FARC, Ivan Marquez, intrat in ilegalitate de peste un an, a anuntat intr-o inregistrare video difuzata joi pe YouTube ca va relua lupta armata alaturi de alti lideri ai rebelilor care au denuntat acordul de pace din Columbia, informeaza…

- "Anuntam lumea ca a inceput a doua Marquetalia (leaganul istoric al rebeliunii in anii 1960), in numele dreptului universal al popoarelor la lupta armata impotriva opresiunii", afirma in aceasta inregistrare Ivan Marquez, imbracat in haine de camuflaj militare, alaturi de Jesus Santrich, un alt fost…

- Drumul dintre satul Lucaret, din judetul Timis, si limita cu judetul Arad intra in modernizare. Anuntul a fost facut de presedintele Consiliului Judetean Timis, Calin Dobra, care a anuntat faptul ca drumul de piatra, care nu a fost asfaltat niciodata, va fi asfaltat cu aproximativ noua milioane de…

- Marius Budai, ministrul Muncii, a avut, sambata seara, o intervenție la Romania TV cu privire la declarațiile care au dus la demiterea consilierului Vioricai Dancila, Remus Borza. De unde a venit consilierul premierului cu aceasta propunere.

- Organismul, intitulat Jurisdictia Speciala pentru Pace (JEP), a fost creat ca parte a unui acord de pace din 2016 cu miscarea de gherila FARC dupa 52 de ani de conflict. JEP prevede pedepse mai blande pentru fosti membri ai gherilei si pentru soldati care au cooperat cu justitia pentru stabilirea…

- Modernizarea drumului Sepreus-Sintea Mare este in grafic. Anuntul a fost facut de catre constructor, in urma unei vizite pe care Iustin Cionca, presedintele Consiliului Judetean Arad, si Sergiu Bilcea, vicepresedintele institutiei, au efectuat-o pe santier. Lucrarile, care au debutat in luna aprilie,…