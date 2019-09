Stiri pe aceeasi tema

- Romanii pot solicita bani de la stat pentru a-și instala acasa panouri solare. Ei pot primi 20 de mii de lei pentru sisteme fotovoltaice și pentru a le conecta la rețeaua electrica, astfel incat sa poata vinde excesul de energie. Programul „Casa Verde Fotovoltaice” demareaza marți, 10 septembrie. De…

- Your first EURES job este un proiect european de mobilitate cu scopul de a pune in legatura angajatorii care intampina dificultati in ocuparea unor posturi cu candidati calificati din intreaga Europa. Proiectul este destinat persoanelor cu varsta cuprinsa intre 18-35 ani, aflate in cautarea unui loc…

- Vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor din Romania, Bogdan Banica, susține ca a sistemul s-a blocat atunci cand a incercat sa testeze aplicația de localizare a apelurilor de urgența. El spune ca un superior din IPJ Suceava l-a dat afara din incaperea in care facea testarea.Vicepreședintele…

- Aceasta a realizat o aplicație web, intitulata „Medinfo”, care poate analiza posibilele reacții adverse aparute in cazul combinațiilor de medicamente sau dintre medicamente și alimente. Programul ofera utilizatorilor informații despre interacțiunea medicamentelor cu anumite alimente și despre efectele…

- Turiștii care au ajuns in Romania in primele șase luni ale anului 2019 au cheltuit mai bine de 1292 de milioane de lei, arata datele Institutului Național pentru Statistica. Aceasta inseamna ca un vizitator la noi in țara a platit pe bunuri și servicii aproximativ 2.912,9 lei/persoana. Mai bine de 60%…

- Tudor și soția lui au avut parte de o experiența inedita in Scoția. Daca taramurile Scoției l-au fascinat pe artist, prin paduri și pajiști verzi, castele și o istorie impresionanta, mancarea locala nu a fost deloc pe gustul lui. „As putea sa slabesc aici oricat pentru ca mancarea nu-i pe gustul meu.…

- Echipa CFR Cluj va disputa cinci meciuri amicale in cantonamentul din Austria, de la Windischgarsten, pana la sfarsitul acestei luni, informeaza MEDIAFAX.Programul partidelor este urmatorul: CFR Cluj – FK Orenburg (Rusia) – 18 iunieCFR Cluj – Steaua Rosie Belgrad (Serbia) – 22…