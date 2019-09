Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, a denuntat vehement anuntul lui Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, privind ancheta care ar putea conduce la demitere, apreciind ca este vorba de un act de "hartuire prezidentiala".Olguța Vasilescu s-a dezlanțuit pe Facebook: 'Ai fost și ai…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a denuntat vehement anuntul lui Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, privind ancheta care ar putea conduce la demitere, apreciind ca este vorba de un act de "hartuire prezidentiala"."O zi atat de importanta la Natiunile Unite, atat de multa munca…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor, a anuntat in mod oficial demararea unei anchete care ar putea avea drept rezultat initierea procedurii de demitere a președintelui Donald Trump, anunta CNN preluat de mediafax.Vezi și: Oamenii de știința au facut o DECOPERIRE EPOCALA: Europa…

- Presedinta democrata a Camerei Reprezentantilor va anunta marti inceperea procedurii de destituire a presedintelui Donald Trump, potrivit unor surse citate de CNBC potrivit news.roPelosi a declarat marti ca democratii sunt ”pregatiti”, atunci cand a fost intrebata daca ea si restul democratilor…

- Democratii din Congresul american au facut un nou pas in vederea deschiderii unei posibile proceduri de destituire (impeachment) a lui Donald Trump, o optiune care continua sa creeze disensiuni in randul opozitiei, cu un an si ceva inaintea alegerilor prezidentiale, relateaza AFP potrivit news.roPuternica…

- 'Dictatura lui Nicolas Maduro trebuie sa inceteze pentru ca Venezuela sa aiba un viitor stabil, democratic si prosper', se mentioneaza intr-un comunicat al Casei Albe. 'Asa cum administratia Trump a explicat clar: toate optiunile sunt pe masa. SUA vor utiliza toate instrumentele adecvate pentru a…

- 'Toate proprietatile si interesele guvernului Venezuelei din SUA sunt blocate si nu pot fi transferate, platite, exportate, retrase sau utilizate in alt mod', se mentioneaza in ordinul executiv. 'Am determinat ca este necesar sa blocam proprietatile guvernului Venezuelei din cauza continuarii…

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri o motiune ce solicita lansarea unei proceduri de destituire a presedintelui american Donald Trump, invocând atacurile rasiste la adresa celor patru parlamentare ale Partidului Democrat provenind din rândul minoritatilor, informeaza agențiile internaționale,…