A început perioada vacanțelor: aproape 1,6 milioane de persoane au tranzitat frontiera în ultima săptămână Peste 1,5 milioane de oameni, romani și straini, au trecut prin punctele de trecere a frontierei in ultima saptamana, cei mai mulți fiind cei care au ieșit din țara, potrivit Poliției de Frontiera. Potrivit unui comunicat transmis de Poliția de Frontiera, in perioada 23 – 30 iunie, prin punctele de trecere ale frontierei au trecut […]

Sursa articol si foto: pressalert.ro

