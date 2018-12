A inceput Parada Militara de Ziua Nationala. Romanii de pretutindeni sarbatoresc Ziua Nationala si Centenarul Marii Uniri

Stiri pe aceeasi tema

- 4.000 de militari cu peste 200 de mijloace tehnice si circa 50 de aeronave si 500 de militari din mai multe tari aliate sau partenere participa sambata, 1 Decembrie, incepand cu ora 10.00, la Parada militara organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti. Manifestatii…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, institutie aflata in subordinea Ministerului Romanilor de Pretutindeni, va sprijini, alaturi de Consulatul General al Romaniei la Cahul, organizarea evenimentelor dedicate Zilei Naționale a Romaniei in Republica Moldova, in zilele de 3…

- Cu mic cu mare, razvadenii sunt invitați de Primaria și Consiliul Local Razvad pentru a participa la manifestarile dedicate zilei de 1 Decembrie, Ziua Nationala a Romaniei și totdeodata Centenarul Marii Uniri. Toti sunt așteptați la manifestari,pregatiti: unii imbracati in straie populare,altii purtand…

- Institutul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, instituție subordonata Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni, va marca Ziua Naționala a Romaniei și Centenarul Marii Uniri in Sudul Basarabiei, Ucraina, la Ismail, in data de 1 decembrie 2018. Evenimentul va fi organizat cu sprijinul…

- Minivacanța pentru salariați de 1 Decembrie. Cate zile libere mai au romanii pana la sfarșitul anului. Potrivit Codului muncii, zilele de 30 noiembrie – Sfantul Andrei (vineri) si 1 decembrie – Ziua Naționala a Romaniei (sambata) sunt sarbatori legale in care nu se lucreaza. Astfel, angajatii vor beneficia…

- Deputatul PSD de Suceava, dr. Maricela Cobuz a susținut astazi, in ședința de plen a Camerei Deputaților, declarația politica cu tema ”Centenarul Marii Uniri de la 1918”. In cadrul declarației politice, deputatul sucevean Maricela Cobuz a declarat ca anul acesta, Romania și intreaga lume sarbatoresc…

- Românii din diaspora planuiesc un nou protest în țara, de data aceasta de 1 Decembrie, Ziua Naționala a României.Astfel, grupiurile civice care au anunțat și protestul de pe 10 august, din Capitala, încheiat cu violențe între protestatari și jandarmi,…

- Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni (MRP) a semnat, luni, un protocol de colaborare cu Asociatia Viitorul in Zori, organizator al proiectului ''Let's do it Romania!'', cea mai mare miscare sociala din tara dedicata ecologizarii mediului inconjurator, informeaza un comunicat…