Stiri pe aceeasi tema

- A inceput olimpiada interna din PSD pentru europarlamentare.Șeful PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, a anunțat, joi, pe Facebook, ca organizația pe care o conduce iși propune sa devina cea mai puternica filiala social-democrata la alegerile europarlamentare din 26 mai. Pesediștii olteni…

- Amenzi in valoare de 1.274.800 lei pentru substituire de produse lactate cu specialitați obținute din grasimi hidrogenate Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale și Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor și Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, in aceasta dimineața, mai multe atentionari nowcasting de ceata in localitati din 17 judete. Este cod galben, pana la ora 11:00. Astfel, potrivit meteorologilor, in judetele Olt si Dolj, ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dimineata, mai multe atentionari nowcasting de ceata valabile pana la ora 11:00 in localitati din 17 judete, scrie Agerpres. In judetele Olt si Dolj, ceata va determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m in timp…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prelungit, vineri, atenționarea cod galben de ploi, polei și ninsori la munte pana sambata, la ora 14.00, extinzand și numarul județelor afectate de aceste fenomene. Județele vizate sunt Caraș Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Valcea, Olt, Argeș, Teleorman,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabile pana la ora 20:00, in municipiul Bucuresti si in 12 judete din regiunea Munteniei. Potrivit meteorologilor, in Capitala, indeosebi in zona preoraseneasca, ceata va determina vizibilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis duminica, 20 ianuarie, noi atentionari nowcasting cod galben de ceata densa, in municipiul Bucuresti si in 12 judete din regiunea Munteniei. Astfel, potrivit meteorologilor, pana la ora 20.00, indeosebi in zona preoraseneasca a Capitalei, ceata va…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata densa, valabile pana la ora 20:00, in municipiul Bucuresti si in 12 judete din regiunea Munteniei. Potrivit meteorologilor, in Capitala, indeosebi in zona preoraseneasca, ceata va determina…