- Politistii din Vatra Dornei au in lucru un dosar in care fac cercetari fata de o femeie din localitate, acuzata de inselaciune, reclamantul fiind un barbat din Deva. Cei doi nu s-au vazut vreodata la ochi, avand doar lungi discutii in mediul online. Barbatul, in varsta de 52 de ani, care lucra in ...

- Opt sindicate din Politie au incheiat un protocol de colaborare, obiectivul fiind crearea unui cadru juridic pentru solutionarea revendicarilor comune printr-un protest de amploare ce va avea loc pe 24 martie. Pe 22 si 23 martie, dar si in intervalul 26-30 martie vor fi pichete la sediul MAI, potrivit…

- Polițiștii din Valcea au sancționat contravențional 2 societați comerciale de prelucrare a lemnului din Bujoreni și au confiscat valoric 458 mc. de material lemnos, in valoare de peste 300.000 de lei. Polițiștii de ordine publica din cadrul Inspectoratului de Poliție ...

- Polițiștii din Gaești au avut parte de o noapte alba și de o urmarire mai ceva ca-n filmele de acțiune. Asta dupa ce un tanar de 20 de ani a accidentat grav o femeie pe trecerea de pietoni din Gaești și apoi a fugit. Avea și motiv. Anul trecut, fusese prins conducand fara permis și […] The post Urmarire…

- Politistii de investigatii criminale din Constanta au depistat un barbat care era urmarit international pentru savarsirea de infractiuni contra proprietatii, fapte comise in Germania. Schimbul de date si informatii a fost asigurat de Centrul de Cooperare Politieneasca Internationala. La data de 9 martie…

- O femeie in varsta de 46 de ani a fost injunghiata cu un cutter de concubinul sau de 21 de ani, intr-un tramvai din Timisoara. In urma incidentului, femeia a fost transportata la spital, iar barbatul a fost preluat de politisti pentru a fi audiat. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dolj, un echipaj SMURD s-a deplasat marti dimineata, la un bloc de pe strada Fratii Bobescu din municipiul Craiova, dupa ce o femeie a cazut de la etajul noua. Cadrele medicale au inceput resuscitarea victimei, reusind in…

- Scene șocante s-au petrecut intr-o casa din Germania, unde un sirian și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie. Inca dornic de razbunare, criminalul a facut un live pe Facebook, unde a dezvaluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit impreuna cu unul…

- O femeie din Fagaraș și fiul ei de 6 ani, au fost gasiți fara suflare, joi seara, in casa in care locuiau, din apropierea orașului german Frankfurt. Cei doi s-au intoxicat cu monoxid de carbon. Tragica descoperire a fost facuta chiar de soțul femeii, conform surorii lui. „Fratele meu, cand a venit de…

- Sambata dimineața, mai mulți turiști au fost surprinși de o avalanșa in Munții Vrancei. Excursia a fost organizata pe Facebook. Grupul s-a imparțit in doua, primul fiind insoțit de patru persoane de la Salvamont. Din cel de-al doilea grup, care a plecat pe traseu mai tarziu, faceau parte doua femei,…

- Facebook are mai multe informatii despre tine decat iti inchipui. Reteaua sociala are documente ciudate cu ce ai facut tu, indiferent daca ai sau nu cont. Facebook sustine ca foloseste aceste informatii ca sa-ti oferi reclame si continut pe placul tau, dar si din motive de securitate. Daca ai cont poti…

- Caz revoltator in Carolina de Nord! Un barbat a fost impușcat mortal, luni, in timp ce se plimba pe strada și facea un live pe Facebook. Prentis Robinson se plimba pe strada Jerome, cand un barbat s-a apropiat de al și a tras patru focuri de arma. Incidentul a avut loc chiar in apropierea campusului…

- Un tanar din Craiova a iesit, luni seara, la schi, pe strazile din oras, reușind sa faca senzatie. Imaginile au fost postate imediat pe Facebook, iar olteanul a devenit in cel mai scurt timp vedeta. In același timp, un tramvai deraia in centrul Craiovei și era repus pe șine cu ajutorul unui utilaj…

- „Soacra, soacra, poama acra” e o zicala din batrani, care pare sa se potriveasca in cazul lui Christian Sabbagh. Prezentatorul a dezvaluit cum a decurs discuția, dupa ce soacra sa a aflat ca urmeaza inca un moștenitor. Iulia Sabbagh a marturisit in cadrul interviului oferit astazi ca mama ei a aflat…

- Mai mult, de dragul blondinei, actorul a parasit caminul conjugal, mutandu-se cu amanta, alaturi de care joaca in piesa "Old Love", scrie click.ro. Florina spera ca aceasta escapada sa se termine rapid, sa fie doar o toana de-a artistului, insa iata ca lucrurile par sa devina tot mai serioase, iar…

- Gestul facut de soția lui Bebe Cotimanis dupa ce actorul s-a mutat cu amanta. Deși spera sa fie vorba despre o aventura a barbatului ei, lucrurile au luat o alta intorsatura, iar Florina Marcuța, in varsta de 49 ani trece prin momente grele. Drept razbunare, soția lui Cotimanis a renunțat la pozele…

- Florin Bulbucan, tanarul disparut in drum spre Italia, a fost gasit in județul Constanța, la trei saptamani dupa ce a fost dat in urmarire naționala. Barbatul, in varsta de 34 de ani, a disparut in urma cu trei saptamani din Petroșani. Florin a fost descoperit de polițiști in județul Constanța, dupa…

- Caz ilar in Gorj! Polițiștii rutieri din Rovinari au oprit in trafic un șofer care avea la mașina numarul VN O1 SUVERAN. Protagonistul este cel care iși spune Viorel Suveranul. Barbatul i-a filmat pe polițiști in timp ce ii inlaturau numerele de inmatriculare și a postat inregistrarea pe Facebook. Gorjeanul…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Gina Pistol și Smiley sunt impreuna, cu toate ca niciunul dintre cei doi nu a recunoscut pana acum. Gina Pistol a facut totuși niște declarații relevante și a recunoscut ca in prezent este intr-o relație, fara, insa, a specifica cine este partenerul sau: „M-am…

- Peste 50 de trofee de vanatoare, dar si arme si munitie au fost ridicate de politisti in urma unor perchezitii care au avut loc la locuintele unor barbati din judetul Timis, actiunea fiind parte a unui dosar de cercetare penala referitor la infractiuni de braconaj cinegetic, uz de arma fara drept…

- Un barbat din Suceava care a pretins ca este femeie, e cercetat penal pentru fraude informatice. Acesta și-a creat un cont fals pe o rețea de socializare și, dupa ce a determinat un timișorean sa se indragosteasca de ”ea” l-a determinat sa ii vireze o suma importanta de bani. Polițiștii specializați…

- UPDATE Gruparea Mobila de Jandarmi a confirmat ca a retinut suspectul principal in cazul crimei de pe strada Infratirii, in aceasta dimineața, in jurul orei 7.30, pe Bulevardul Saturn. Aceasta a fost dus la Politie pentru continuarea cercetarilor. In cursul zilei de duminica, o persoana a sunat la 112…

- Doua mașini s-au ciocnit in Galați, sambata, iar o femeie de 54 de ani a murit in urma impactului. O femeie a murit, sambata, dupa ce mașina in care se afla a intrat pe contrasens și a lovit un autoturism, pe o strada din Galați. Șoferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani, a…

- In data de data de 31.01.2018, in jurul orei 08:10, politistii Postului de Poliție T.F. Deva au fost sesizați de personalul C.F.R. cu privire la faptul ca la ieșirea din stația C.F.R. Deva, spre localitatea Mintia, intre dublele I si II ale caii ferate, se afla o persoana decedata. Politistii…

- Politistii din Constanta au fost solicitati sa intervina la hotelul Ibis din municipiu, pentru o persoana care zacea fara suflare intr-o camera, potrivit Replicaonline.ro. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic, fiind constatat decesul. Este vorba despre o femeie in varsta de 50 de ani. La fata locului…

- O femeie din Iași și-a prins iubitul in timp ce facea amor cu amanta in pat cu bunica de 96 de ani și nu a mai raspuns pentru faptele sale. Aceasta a injunghiat-o pe rivala de mai multe ori, in fața barbatului și a bunicii. Polițiștii au deschis dosar penal și fac cercetari. Victima nu se afla in…

- Amendat pentru ca a jignit un politist intr-un comentariu facut pe facebook. Este vorba despre un galatean in varsta de 44 de ani. Acesta a postat procesul verbal prin care era amendat si sustine ca la mijloc poate fi un abuz. "In data de 14.01.2018 a postat un comentariu pe Facebook cu referire la…

- Qiaoyon Wang a calificat politia britanica drept „cruda” si a declarat ca ofiterii de politie nu au manifestat „mila”, dupa ce a petrecut 15 ore in arest. Ea a fost retinuta dupa ce s-a dovedit ca nu poate plati pe loc amenda primita pentru conducerea autovehiculului cu viteza prea mica. Chinezoaica…

- O femeie in varsta de 72 de ani a murit duminica, in judetul Botosani, dupa ce a fost lovita de o ambulanta aflata in misiune. Victima se angajase in traversarea strazii prin loc nepermis.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, duminica, o ambulanta se deplasa…

- In cursul zilei de ieri, mai multi soferi s au ales cu dosare penale dupa ce au fost depistati de politistii constanteni.Astfel, la data de 25 ianuarie a.c., politistii din cadrul Biroului Rutier Medgidia au depistat un tanar, in varsta de 23 ani, care a condus un moped neinmatriculat, pe bulevardul…

- O femeie din Constanta a intrat cu masina pe o plaja din municipiu, iar autoturismul a ramas blocat in gheata formata la tarm. Ea a fost convocata la Politie pentru vineri si risca o amenda cuprinsa intre 10.000 si 20.000 de lei. Politistii s-au autosesizat dupa aparitia pe Facebook a unei fotografii…

- O femeie in varsta de 53 de ani, din municipiul Constanta, a restituit din proprie initiativa, sesizand Politia, suma de 20.000 de lei gasiti pe strada, informeaza un comunicat de presa transmis marti de Inspectoratul Politiei Judetene (IPJ) Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 12…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul IPJ Timis, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara fac cercetari, in doua dosare penale pentru infractiuni de instigare publica, dupa ce pe retelele sociale au aparut mai multe mesaje legate de protestele din Timisoara.…

- Incepand de la 1 ianuarie, companiile din domeniul tehnologiei informationale risca amenzi de pana la 50 de milioane de euro (60 de milioane dolari) daca nu sterg continutul ilegal de pe platformele pe care le administreaza, de la mesaje calomnioase la propaganda neonazista si instigare la violenta.…

- "La data de 6 ianuarie, politisti din cadrul Sectiei 23 au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 34 de ani, cu privire la faptul ca, in jurul orei 16,30, in timp ce se afla pe o strada din sectorul 3, un barbat necunoscut a venit din spate, si-a dat pantalonii jos si a mimat un act nefiresc,…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ionut Sarbu, a declarat, duminica, pentru News.ro ca sambata dupa-amiaza in comuna Costeiu a avut loc un furt dintr-o locuinta. "Politistii de la Sectia 7 rurala Lugoj au fost sesizati de catre un barbat ca persoane necunoscute…

- Polițiștii brașoveni au fost anunțați, joi sera, printr-un apel la numarul de urgența112, ca la ieșirea din Parcul Tractorul a avut loc o talharie, asupra unei femei caruia i-a fost smulsa geanta. Semnalmentele aproximative ale infractorilor au fost transmise echipajelor din zona, care au identificat…

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie al judetului Hunedoara, doi tineri in varsta de 19 si 20 de ani au fost retinuti miercuri pentru 24 de ore, pentru infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal, iar joi vor fi dusi in instanta cu propunere de arestare preventiva.…

- Femeia care apare in imagine este cautata de politistii sectorului Centru din cadrul Directiei de Politie a mun. Chisinau, dupa ce o locuitoare a Capitalei s-a adresat dupa ajutor, declarind ca, i-ar fi fost sustras portmoneul cu 1 500 de lei in circumstante necunoscute. Politistii au stabilit ca, victima…

- "Eu nu stiu ca doamna sa fi facut o asemenea declaratie. A postat un mesaj preluat, dupa ce a vazut ce contine cu adevarat mesajul am inteles ca l-a retras. Nu (sunt incompetenti politistii-n.r.), am vorbit cu domnia sa, nu este opinia dumneaei si nici a mea. Dumnezeule, nu exista asa ceva, avem…