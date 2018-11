A inceput nebunia BLACK FRIDAY la eMAG! Telefoane la 1 leu, anvelope de iarna la 99 lei, televizoare cu 90% reducere!

Stiri pe aceeasi tema

- Noua din zece romani au auzit de Black Friday, cel mai mare eveniment de shopping al anului, iar numarul celor care doresc sa cumpere cel puțin un produs la reduceri este in creștere, potrivit unui studiu realizat de Kantar Millward Brown Romania. Studiul arată că 51% dintre românii…

- Black Friday 2018. Ghidul eMAG pentru cumparaturile din Vinerea Neagra – Catalogul eMAG de BLACK FRIDAY 2018 va conține oferte la 50.000 de televizoare, circa 80.000 de smartphone-uri și 20.000 de laptopuri. Studiile au aratat ca televizorul este cel mai dorit produs de catre romani anul acesta, motiv…

- eMAG Black Friday televizoare 4K Ultra HD. Nu mai este mult, iar emag.ro incepe campania de Vinerea Neagra 2018, in care sunt incluse si cele mai bune televizoare de pe piata, cele cu rezolutie 4K Ultra HD.

- PenHouse.ro, magazinul online al Consult Company, unic importator și distribuitor in Romania de instrumente de scris ale unora dintre cele mai renumite branduri la nivel global, precum Parker, Sheaffer și Cross, intra in campania de Black Friday 2018 cu reduceri de pana la 95% la stilouri și pixuri…

- A venit acel moment din an cand e cazul sa iți echipezi mașina pentru sezonul rece. Asta inseamna ca n-ar fi rau sa profiți de promoțiile de Black Friday și sa iți cumperi un set de anvelope de iarna , astfel incat sa te asiguri ca mașina ta e pregatita pentru zapada, viscol, ploaie și vant puternic.…

- Iata ca se apropie cea mai asteptata perioada din an pentru cei pasionati de gadget-uri si tehnologie, si anume Black Friday 2018. Ca de obicei, marii retaileri online sar cu oferte care mai de care mai tentante, insa trebuie sa fii atent la ce vrei sa cumperi, pentru ca multe dintre reducerile oferite…

- Anvelope iarna perfecte? Oare exista asa ceva? Cei mai multi experti in domeniu nu cred acest lucru. In general, anvelopele de iarna sunt considerate solutii de „compromis”. Piata reflecta din plin acest adevar. In ciuda gamei foarte variate de produse excelente oferite de toti producatorii mari de…

- Iarna bate la ușa și este momentul pentru a alege un set nou de anvelope de iarna. Michelin Romania a ales luna octombrie pentru lansa in Romania cea mai noua generație de anvelope de iarna dedicata europeana. Michelin Alpin 6 Numita Michelin Alpin 6, noua anvelopa de iarna de la producatorul francez…