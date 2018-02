A inceput Mobile World Congress la Barcelona. Evenimentul nu e scutit de tensiuni politice si administrative

Stiri pe aceeasi tema

- Precomenzile pentru noul flagship Samsung au inceput inca de duminica, 25 februarie.Imediat dupa evenimentul de prezentare, care a avut loc duminica, de la ora 19.00, au inceput si precomenzile pentru Galaxy S9. Romanii care vor comanda din timp telefonul il vor primi cu pana la 7 zile mai devreme…

- Samsung si-a prezentat duminica la Barcelona primele smartphone-uri de top pentru anul acesta – Galaxy S9 si Galaxy S9 Plus. Noile modele reprezinta un upgrade minor, din punct de vedere hardware, fata de modelul de anul trecut, Galaxy S8, care a fost primul smartphone cu infinity display si rame semnificativ…

- Vanzarile de smartphone-uri pe plan mondial au scazut pentru prima oara trimestrul trecut, arata datele Gartner care tine statistici inca din 2004. S-au vandut peste 400 de milioane de unitati, Samsung este lider, dar tot mai putini oameni cumpara cele mai ieftine smartphone-uri, iar cei care le au…

- Zvonurile despre preturile mari la care va fi comercializat Galaxy S9 circula deja de mai bine de doua luni, insa nivelul de incredere al acestora a crescut brusc in acest moment, odata cu publicarea unei imagini ce pare sa faca parte dintr-o viitoare campanie de promovare a celor de la Samsung. Conform…

- Romania a pierdut in fața Spaniei și mai are doar șanse teoretice de calificare la Mondialul din 2019. E primul turneu final la care Romania n-ar participa! Nationala de rugby a Spaniei a invins reprezentativa Romaniei cu scorul de 22-10 (13-3), in etapa a 2-a din Rugby Europe International Championship…

- Contul oficial coreean de YouTube al Samsung a publicat in premiera trei clipuri video teaser despre urmatorul flagship al companiei din peninsula. Acesta vine cu ceva noutati, mai ales in ceea ce priveste emoji-urile, miscare care pare preluata de la Apple.

- Are o reputație drept una dintre cele mai elegante regalitați din lume, iar Letizia a Spaniei nu dezamagește. De data aceasta a demonstrat ca este demna de acest titlu, imbracata intr-o bluza eleganta dintr-un material prețios, dantela. A purtat o bluza de la Zara. Prezenta la Gala pentru decernarea…

- Tremend, compania româneasca nominalizata de Deloitte între cele mai dinamice organizații the software engineering din regiune, finalizeaza achiziția 648 Group, companie de servicii de dezvoltare web și mobile cu sediul în US. Dupa ce a înregistrat o creștere…

- Antrenorul nationalei de rugby a Romaniei, Lynn Howells, spune ca partida de duminica, 18 februarie, contra Spaniei, din REIC 2018, va fi una dificila pentru tricolori, dar obiectivul este obtinerea celei de-a doua victorii din acest an in turneul care poate asigura calificarea primei reprezentative…

- Samsung vrea sa popularizeze camerele duale si pe modelele de smartphone-uri low-cost. Sistemele dual-camera permit realizarea de imagini cu diferite efecte, precum Bokeh. De asemenea, ofera rezultate mai bune pe timp de noapte. Compania a anuntat solutia ISOCELL Dual, care dispune de algoritmi software…

- 'In cazul Spaniei, Comisia Europeana nu are nicio critica privind statul de drept, sistemul ei democratic si respectarea drepturilor omului', a indicat Timmermans, potrivit agentiei EFE, in interventia sa la sesiunea plenara a Comitetului Regiunilor (CdR). Aceasta reactie a venit ca raspuns…

- Snapdragon 845, cel mai puternic chipset din oferta Qualcomm, este asteptat sa faca parte din arsenalul principalelor modele smartphone de la gama high-end, inclusiv Galaxy S9. Lansat de cateva luni, Xiaomi Mi Mix 2 ar urma sa primeasca un upgrade foarte generos la partea de hardware, care ii va permite…

- Guvernul spaniol l-a declarat 'persona non grata' pe ambasadorul Venezuelei la Madrid, Mario Isea, ca riposta la decizia luata joi de autoritatile de la Caracas de a-l expulza pe ambasadorul Spaniei, relateaza AFP.'Guvernul raspunde intr-o maniera proportionala si din aceasta cauza a decis…

- Ca in fiecare an, Samsung ofera detalii despre smartphone-urile sale de top inainte de data lansarii, insa nu le confirma direct. De data aceasta, compania a oferi detalii pe larg despre noii sai senzori foto din gama ISOCELL, fara a confirma pe care dintre acestia ii va integra in noile sale modele…

- Roger Torrent a facut acest anunt in timpul unei scurte alocutiuni in fata presei la Barcelona, apreciind ca o noua candidatura a liderului administratiei regionale catalane, destituit de Madrid, este ''absolut legitima'', in pofida urmaririi penale care il vizeaza si stabilirii sale la Bruxelles.Roger…

- Catalonia va continua sa suporte impactul incercarii de a obtine independenta, urmand ca in acest an sa inregistreze performante economice mai slabe comparativ cu cele ale Spaniei, potrivit unei analize realizate de banca BBVA, transmite Bloomberg, potrivit News.ro . Potrivit bancii din Madrid, indicatorii…

- Imaginați-va ca sunteți in mașina, coborand spre mare, la Valencia, pe autostrada A3, venind dinspre Madrid. Veți vedea, aproape pe fiecare culme de deal, un „toro” furios, negru – simbol al regiunii, de fapt al corridei, al Spaniei. E vorba de curaj, orgoliu, mandrie naționala. E putința lui Don Quijote…

- Cativa mesteri populari din cadrul Scolii Populare de Arta Targu Jiu sunt prezenti zilele acestea la Targul International de Turism „Feria International de Turismo", eveniment care se desfasoara in capitala Spaniei...

- CES 2018 a venit cu multe anunturi, dar telefonul pliabil Samsung n-a fost unul. Sau cel putin n-a fost pe lista cu anunturi oficiale. Ideea unui telefon pliabil de la Samsung e departe de realitate, dar, totodata, departe de fictiune. Vestitul telefon pliabil de la Samsung ar fi trebuit sa…

- Dupa ce ultimele zvonuri au plasat lansarea Galaxy S9 chiar in deschiderea expozitiei MWC 2018, programata sa inceapa din data de 26 februarie, LG a decis sa evite cu totul agitatia din preajma acestor evenimente, pastrand lansarea modelului G7 pentru mai tarziu. Spre deosebire de anii anteriori, LG…

- Compania sud-coreeana Samsung a anunțat când va fi prezentat noul flagship, Galaxy S9.Astfel, Samsung a confirmat ca noul flagship al companiei, Galaxy S9, nu va fi prezentat in cadrul CES 2018, ci in luna februarie, la MWC 2018, potrivit yoda.ro.Inca nu a fost anuntata…

- Samsung a anuntat oficial ca dezvaluirea urmatorului sau top de gama va avea loc luna urmatoare. Seful diviziei mobile a celor de la Samsung, DJ Koh, a spus intr-o conferinta de presa care a avut loc la Consumer Electronics Show 2018, targ ce se desfasoara zilele acestea la Las Vegas, ca Galaxy S9 va…

- Costul crizei provocate de declararea independentei Cataloniei se ridica la aproape un miliard de euro. Constatarea apartine ministrului Economiei de la Madrid, care sustine ca ritmul de crestere a Produsului Intern Brut a scazut cu jumatate de procent.

- O petitie satirica, care a adunat peste 21,000 de semnaturi in doar trei zile, propune ca Tabarnia, o parte fictiva a Cataloniei, sa se desprinda de regiunea separatista si sa ramana in cadrul Spaniei, informeaza site-ul postului France 24.

- Rajoy mizase pe faptul ca partidele unioniste vor prelua controlul asupra guvernului regional catalan pe care l-a demis in octombrie pentru ca promova separarea Cataloniei de Spania."Sustinatorii independentei au pierdut din sprijin. Mai putin decat speram noi, dar au pierdut", a insistat…

- Liderul catalan destituit de catre Madrid, Carles Puigdemont, i-a propus, vineri, premierului spaniol, Mariano Rajoy, o intrevedere in afara Spaniei, dupa victoria taberei sale separatiste la alegerile de joi in regiunea Catalonia.

- Numele lui Guardiola apare pe o lista a separatistilor intocmita de politia spaniola, aici fiind trecuti oamenii care au ajutat la organizarea referendumului pentru independenta Cataloniei, care s-a desfasurat in tamna, in ciuda nerecunoasterii sale de catre Guvernul de la Madrid. Pe data…

- Fostul presedinte separatist catalan Carles Puigdemont, destituit de Madrid si exilat la Bruxelles, a cerut vineri sa fie ascultat de institutiile europene, la o zi dupa victoria separatistilor in alegerile din Catalonia, si s-a declarat dispus sa se intalneasca cu seful Guvernului spaniol Mariano…

- ''Toata atentia se concentreaza pe a afla daca procesul separatist va continua sau se va intrerupe'' in Catalonia, regiune din nord-estul Spaniei, este de parere politologul Joan Botella din Barcelona. In 2015, separatistii au castigat pentru prima data o majoritate de locuri in parlamentul…

- Aproximativ cinci milioane și jumatate de catalani sunt așteptați sa se prezinte astazi la urne pentru a-și alege reprezentanții în Parlamentul regional, acest scrutin reprezentând pentru Guvernul de la Madrid momentul care poate pune capat crizei politice izbucnite în urma cu doua…

- 'Procesul secesionist a fost cel mai grav episod de lipsa de loialitate din istoria democratiei noastre', a declarat numarul doi al guvernului, intr-o comisie a Senatului.'Insa cea mai grava lipsa de loialitate a fost in detrimentul catalanilor care se pot simti in mod legitim independenti',…

- Ambasadorul Romaniei in Germania, Emil Hurezeanu, a relatat la emisiunea Jurnalul de seara de la Digi24 despre un episod care a avut loc la Madrid, in 1990, intre regele Spaniei și Mihai Gorbaciov, ultimul conducator al URSS.

- Este deja o tradiție la Casa Regala a Spaniei sa emita cate o felicitare in preajma sarbatorilor de iarna, una care sa-i aiba in prim-plan pe Regina Letizia a Spaniei, Regele Felipe al VI-lea al Spaniei și fiicele lor, Leonor, Prințesa de Asturia (12) și Infanta Sofia a Spaniei (10). Ca in fiecare…

- Donald Trump vrea reformarea sistemului de imigrare in urma tentativei de atentat din New York. Președintele american susține ca acest sistem „permite prea multor oameni periculoși” sa intre in Statele Unite. Akayed Ullah, autorul exploziei din New York, sosise in Statele Unite in 2011, dupa ce obținut…

- Deși se vor numi Galaxy A8 (2018), modelele Galaxy A8 și A8+ ar putea fi lansate in decembrie 2017, scrie yoda.ro.Samsung a incarcat deja online manualul pentru cele doua modele care inca nu au fost prezentate - Galaxy A8 și A8+.

- Vorbind in fața celor circa 45.000 de manifestanți adunați aproape de sediul principal al Comisiei Europene, Puigdemont s-a adresat direct președintelui acestei instituții, Jean-Claude Juncker, pentru ca 'Europa sa-și dea seama ca inca poate juca un rol' in criza catalana. 'Cei care protesteaza…

- Intrebat daca iși planifica sa calatoreasca in Europa, Puigdemont a declarat ca nu știe daca acest lucru va fi posibil. "Pentru moment vom ramane aici (in Belgia)", a spus el in franceza la o conferința de presa la Bruxelles. "Cand am venit aici, dorința noastra era sa ne intoarcem acasa cat mai…

- Polițiștii și procurorii DIICOT au efectuat mai multe percheziții în România și Spania, pentru destructurarea unui grup infracțional, specializat în trafic de persoane, proxenetism și spalarea banilor.”La data de 27 noiembrie a.c., polițiștii Serviciului de…

- Intr-un interviu pentru un post de televiziune israelian, Puigdemont a spus ca UE este "un club al tarilor decadente si invechite, controlate de un cerc restrans si de interese economice din ce in ce mai discutabile". Uniunea Europeana a sustinut pozitia guvernului de la Madrid si a Curtii…