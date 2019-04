Stiri pe aceeasi tema

- Actrița Manuela Harabor a facut dezvaluiri din viața ei de familie. Vedeta a vorbit despre fiul sau, Andrei. Manuela Harabor și-a crescut singura fiul, Andrei, diagnosticat cu autism. De cațiva ani, tatal acestuia, platește pensie alimentara, dupa cum a dezvaluit actrița la o emisiune de televiziune.…

- Sora cantareței Claudia Pavel a rupot tacerea dupa ce a fost data afara de la emisiunea Ferma, de la Pro TV. Paula Pavel, sora Claudiei Cream, a intrat saptamana aceasta in Ferma și a fost eliminata dupa o zi. Despre ce s-a intamplat acolo a vorbit Paula Pavel intr-un interviu pe care l-a acordat pentru…

- Un barbat și-a pierdut cunoștința la audieri, dupa ce polițiștii l-au prins avand in portbagajul mașinii zacusca și muraturile furate dintr-o gospodarie. Alaturi de el, alți doi barbați au fost prinși, fiind suspectați ca au dat lovitura in beciul unui localnic din comuna argeșeana Balilești. Hoții…

- Bazinul de inot din Subcetate a intrat, din punct de vedere juridic, in patrimoniul municipiului Arad, asa ca in curand Primaria va demara procedurile pentru a-l face functional. „Incercam sa fie cat mai repede deschis publicului” – a punctat viceprimarul Calin Bibart in deschiderea sedintei extraordinare…

- "Licitatia a fost lansata, asteptam sa se depuna ofertele de manuale, urmeaza etapa de evaluare si, dupa ce trec de evaluarea extrem de severa pe criterii de calitate, le vom tipari si mergem mai departe. In acest moment, procedura este gandita si pornita pe competitie", a spus Andronescu, la postul…

- Primaria, prin intermediul operatorilor de spatii verzi, a inceput reamenajarea sensurilor giratorii din Arad. Sambata, 23 februarie, sensul giratoriu de pe strada Horia, la intersectia cu strazile Octavian Goga si George Cosbuc, a fost luat cu asalt de echipele de lucru, care au preferat sa intervina…

- Municipalitatea consulta piata privind determinarea valorii estimate pentru achizitia serviciului de punere in functiune, intretinere, supraveghere si demontare fantani arteziene si bazine ornamentale. Obiectul consultarii il constituie determinarea valorii estimate pentru achizitia acestui serviciu.…

- Dupa doua etape de licitatie, spatiile de vanzare de martisoare si flori in cadrul Targului de Martisor au fost adjudecate comerciantilor interesati sa participe la aceasta manifestare. Perioada de desfasurare a targului este 22 februarie – 8 martie, iar spatiile puse la dispozitie de Primaria municipului…