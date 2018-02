Stiri pe aceeasi tema

- Un asistent medical de la Spitalul Judetean din Braila acuzat ca a violat zeci de paciente a fost condamnat definitiv la inchisoare. Curtea de Apel Galati a decis ca barbatul de 60 de ani sa ispaseasca 8 ani in inchisoare si sa plateasca daune morale in valoare de 15.000 de euro.

- Curtea de Apel Alba Iulia a pronuntat sentinta definitiva intr-un dosar de omor cu un inculpat in varsta de 30 de ani si victima de 48 de ani. Instanta a mentinut prin decizia din 19 februarie 2018 pedeapsa de 17 ani de inchisoare pentru inculpatul Iacob Florin, care are 6 copii minori, pronuntata de…

- Dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a lui Nicolae Stanciu, judecator, fost presedinte al Curtii de Apel Constanta, va merge la Curtea de Apel Galati. Decizia a fost luata de judecatorii de la Inalta Curte de…

- Incepe judecata lui Panainte Bantas, de 58 de ani, din Constanta, acuzat de omor. Decizia a fost luata ieri de Tribunalul Constanta si poate fi atacata la Curtea de Apel Constanta. Panainte Bantas este acuzat ca in seara zilei de 21 octombrie, in curtea locuintei lui, in cursul unui conflict spontan,…

- Judecatorul Nicolae Stanciu, fostul președinte al Curtii de Apel Constanta, a formulat o cerere de stramutare a dosarului penal la o instanta de acelasi grad si competenta, dar dintr-un alt judet.

- Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins, joi, ca nefondata contestatia la executare formulata de omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in vara anului trecut la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF- Carpatica si aflat in detentie la Penitenciarul Aiud. Decizia nu este definitiva si poate fi…

- Judecatoarea Anamaria Tranca de la Curtea de Apel Bucuresti a recunoscut ca a dat like, a aprobat si a sustinut mesajele vulgare agresivitatea verbala de pe paginile de Facebook ale #rezistentilor indreptate impotriva politicienilor si partidelor aflate la guvernare. Acest lucru reiese dintr-o adresa…

- La stabilirea pedepsei de 30 de ani de inchisoare pentru inculpatul Barsony Gligor, in dosarul crimei de la Lunca Muresului, Tribunalul Alba a retinut violenta cu care a fost comisa fapta, dar si conduita sa, avand in vedere ca nu a recunoscut savarsirea acesteia, in pofida probelor stiintifice prezentate…

- Ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei Generale Anticoruptie (D.G.A.) – Serviciul Judetean Anticoruptie (S.J.A.) Galati au finalizat cercetarile, iar procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Galati a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea in judecata, in stare…

- Tribunalul Alba a motivat hotararea prin care inculpatul Barsony Gligor, judecat pentru uciderea fostului primar al comunei Lunca Muresului, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare. Judecatorul a avut in vedere gravitatea infractiunii si modul de comitere a acesteia, victima fiind ucisa cu 20 de…

- Tribunalul Alba a motivat hotararea prin care Barsony Gligor, judecat pentru uciderea fostului primar al comunei Lunca Mureșului, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare. Instanța a avut in vedere, in primul rand, gravitatea infracțiunii și modul de comitere a acesteia, prin aplicarea loviturilor…

- Laura Codruța Kovesi este parata intr-un nou dosar. Mai exact, șefa DNA a fost data in judecata de procurorul Doru Țuluș pentru anularea ordinului de revocare din DNA. Mai exact, Țulus ii cere lui Kovesi sa ii plateasca despagubiri in valoare de... 1 leu. Acțiunea de la Curtea de Apel București (CAB)…

- Licitatia de concesionare a serviciului de colectare a deseurilor pentru jumatate din populatia judetului, inclusiv zona Alba Iulia a fost deblocata in justitie. Curtea de Apel Alba Iulia a respins definitiv contestatia unui operator care a atacat o decizie a CNSC.

- Fostul vicepresedinte al ANAF, Romeo-Florin Nicolae, a fost achitat definitiv, joi, in dosarul in care acesta a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta.Potrivit portalului instantelor de judecata, Curtea de Apel Ploiesti a mentinut decizia Tribunalului Prahova, achitandu-l pe inculpat,…

- ”Țeparul” Ovidiu Tition, fost reprezentant al societații Mia Carn SRL Miraslau, cu o cariera infracționala de invidiat, a fost condamnat definitiv la 6 ani de inchisoare cu executare, pentru inșelaciune, delapidare și infracțiuni la legea cecului. Decizia a fost pronunțata la Curtea de Apel Alba Iulia in…

- Acuzat ca le numeste pe asistente „vaci” si „ciori”, medicul chirurg Mihai Ionac a fost acuzat in trecut de Curtea de Conturi de comiterea unor nereguli grave in desfasurarea activitatii. In urma acelui raport al Curtii de Conturi a fost deschis si un dosar penal, aflat inca in lucru la Parchetul de…

- Procuratura Anticoruptie a finalizat urmarirea penala si a expediat in judecata cauza penala de invinuire a unui fost magistrat de la Curtea de Apel Chisinau, acuzat de abuz de serviciu, soldat cu urmari grave si pronuntarea, cu buna-stiinta a patru incheieri contrare legii – infractiuni savirsite in…

- Judecatoria Municipiului Chișinau și Curtea de Apel Chișinau au dat ciștig de cauza beneficiarilor de pensii din regiunea transnistreana, ale caror drepturi au fost aparate de avocații Promo-LEX care au contestat deciziile Casei Naționale de Asigurari Sociale (CNAS), noteaza NOI.md. Mai exact, CNAS…

- Tribunalul Alba a demarat cercetarea judecatoreasca in dosarul crimei din Partoș, in care este judecat pentru omor calificat, respectiv tentativa la omor calificat, un barbat in varsta de 25 de ani din Botoșani. Infracțiunile savarșite de Lupu Madalin Miki au avut loc in 14 iulie 2017, iar victimele…

- Un barbat din comuna Adancata acuzat de omor, Mihaita Airinei, care este cercetat in stare de arest preventiv, a fost trimis luni in judecata. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava, in probatoriul administrat in cauza se arata ca "Victima I.I. nu era casatorit si ...

- Seful Sectorului poliției de frontiera Giurgiu, Ionut Ifrim, acuzat de procurorii DNA de santaj si cumparare de influenta, a fost trimis in judecata, sub control judiciar. Procurorii sustin, in rechizitoriu , ca in data de 28 aprilie 2017, in condițiile in care legislația romaneasca nu obliga persoanele…

- Tribunalul București incepe, joi, judecata in dosarul medicului Gheorghe Burnei, acuzat ca a luat mita pentru a opera copii la Spitalul ”Marie Curie” din București, unde era chirurg ortoped. Dosarul chirurgului Gheorghe Burnei a fost trimis in judecata de iunie 2017, iar timp de aproximativ șase luni…

- Un tanar de 22 de ani din comuna Chiojdeni, a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani pentru savarsirea infractiunilor de lovire sau alte violente si furt calificat. Conform rechizitoriului intocmit de procurori, la data de 19 februarie 2017, in jurul orei 20.00,…

- Si anul 2017 a fost unul aglomerat pentru instantele din Alba. Au pronuntat sentinte in dosare grele, in unele cazuri, dupa mai multi ani de judecata. Dosarul crimei de la Lunca Muresului: 30 de ani de inchisoare pentru Barsony Gligor Barsony Gligor (58 de ani), acuzat de uciderea fostului primar al…

- Actionarul majoritar al FC Dinamo, Ionut Negoita, a fost trimis in judecata de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Bucuresti pentru comiterea infractiunii de complicitate la bancruta frauduloasa, intr-un dosar legat de insolventa clubului de fotbal.

- O femeie in varsta de 53 de ani a fost trimisa in judecata de procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Alba pentru tentativa de omor. Marcuș Marcela este acuzata ca a pus in pericol viața unui barbat dupa ce l-a injunghiat cu un cuțit. Agresiunea a avut loc in 12 noiembrie 2017. ”S-a reținut…

- 30 de ani de inchisoare pentru criminalul unui fost primar din Lunca Muresului este sentința data de Tribunalul Alba. Barsony Gligor, barbatul acuzat ca l-a omorat, in 2016, pe fostul primar din Lunca Muresului, Ioan Rusu , a fost condamnat, miercuri, de Tribunalul Alba, la 30 de ani de inchisoare cu…

- Barsony Gligor, barbatul acuzat ca l-a omorat, in 2016, pe fostul primar din Lunca Muresului, Ioan Rusu, a fost condamnat, miercuri, de Tribunalul Alba, la 30 de ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Tribunalul Alba a pronuntat astazi, 20 decembrie 2017, sentința pentru Gligor Barsony, barbatul judecat pentru uciderea fostului primar din Lunca Mureșului. Inculpatul a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare și plata unor daune morale in valoare de 300.000 de lei. Decizia nu este definitiva și poate…

- Tribunalul Alba a pronuntat miercuri, 20 decembrie, sentința pentru Gligor Barsony, barbatul judecat pentru uciderea fostului primar din Lunca Mureșului. Inculpatul a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare și plata unor daune morale in valoare de 300.000 de lei. Decizia nu este definitiva și poate…

- Barsony Gligor, ucigașul fostului primar din Lunca Mureșului, Ioan Rusu, a fost condamnat la 30 de ani de inchisoare și 300.000 de lei daune morale de catre Tribunalul Alba. Sentința a fost pronunțata miercuri, 20 decembrie 2017. Aceasta este prima decizie in dosarul crimei de la Lunca Muresului, putand…

- Tribunalul Alba a pronuntat miercuri, 20 decembrie, prima decizie in dosarul crimei de la Lunca Muresului. Inculpatul trimis in judecata pentru infractiunea de omor, Barsony Gligor, a fost condamnat la pedeapsa de 30 de ani de inchisoare.

- Femeia care a comis crima de la metrou, acuzata de omor calificat si tentativa de omor dupa ce a impins o tanara pe sine, a contestat fara succes la Curtea de Apel Bucuresti, arestarea sa preventiva. Decizia instantei este definitiva.

- PENAL…Pentru Neculai Horobet cariera de avocat se apropie de final dupa ce a fost trimis in judecata, acuzat de trafic de influenta, de catre procurorii anticoruptie. Alaturi de acesta, in acelasi dosar, acuzat de cumparare de influenta, a fost trimis in judecata si Daniel Stanescu, un barbat din Grajduri…

- Curtea de Apel Alba Iulia va avea un nou vicepreședinte in persoana judecatorului Andrei Claudiu Rus, care a obținut nota 10 la examen, atat la proiect cat și la proba scrisa. Andrei Rus a fost șef al Curții de Apel Oradea, de unde a demisionat și s-a mutat la Alba Iulia ca judecator. Și Parchetul de…

- Curtea de Apel Alba Iulia va avea, de la 1 ianuarie 2018, un nou vicepreședinte. Postul va fi ocupat de judecatorul Andrei Claudiu Rus, in varsta de 39 de ani. Magistratul a inregistrat o performanța deosebita la concursul organizat de Consiliul Superior al Magistraturii, obținand media finala 10. Astfel,…

- Tribunalul Alba incepe judecata in dosarul crimei din Partoș. Tribunalul Alba poate sa inceapa cercetarea judecatoreasca in dosarul crimei din cartierul Partoș. Instanța de judecata a constatat in 4 decembrie legalitatea sesizarii instanței cu rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba, a…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Suceava au anunțat finalizarea anchetei si trimiterea in judecata a unui barbat acuzat de contrabanda cu un prejudiciu de peste 90.000 de lei. Fapta de contrabanda a fost comisa tocmai in vara anului 2012, acum mai bine de cinci ani de zile ...

- Fapta a fost sesizata la Linia Telverde Anticoruptie 0800.806.806, actiunea de prindere in flagrant fiind organizata la numai trei ore de la efectuarea apelului telefonic, respectiv in data de 20 octombrie 2017. Ancheta penala a fost finalizata in mai putin de doua luni.

- Patru monede antice, susceptibil a face parte din patrimoniul cultural national, recuperate de politistii hunedoreni, in urma cercetarilor intr-un dosar penal aflat in investigarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul…

- Tribunalul Alba a finalizat luni, 11 decembrie 2017, procesul in dosarul crimei de la Lunca Mureșului, instanța urmand sa pronunțe prima decizie in acest dosar care a șocat comunitatea locala și județeana. La ultimul termen au fost audiați trei martori și s-au facut precizarile procurorului, avocaților…

- Barsony Gligor, suspectul acuzat de uciderea fostului primar din Lunca Mureșului, Ioan Rusu, iși așteapta sentința, la un an de la comiterea faptei. Luni au fost audiați la Tribunalul Alba ultimii trei martori, printre care și doi membri ai familiei Rusu, dosarul sau ramanand in pronunțare. In cuvantul…

- Purtatorul de cuvant al Tribunalului Alba, Sorina Cristorian, a declarat ca instanța a luat act de retragerea contestației, ramanand astfel definitiva sentința Judecatoriei Aiud. "Respinge ca inadmisibila cererea de liberare condiționata a deținutului Carabulea Ilie, aflat in Penitenciarul…

- Primarul municipiului Campina, Horia Tiseanu, a fost trimis in judecata de procurorii DNA sub acuzațiile de abuz in serviciu, trafic de influența și instigare la delapidare in forma continuata. Edilul ar fi pretins 10% din valoarea unui contract pentru a favoriza o anumita firma iar o alta parte a acuzațiilor…

- Hackerul acuzat ca a pus la cale atacurile din 2014 asupra serviciului Yahoo! Mail va pleda vinovat in proces si va marturisi legatura cu serviciile secrete ruse. Karim Baratov, hackerul acuzat de FBI ca a ajutat serviciile secrete rusesti sa dobandeasca acces asupra conturilor de mail Yahoo!, a acceptat…