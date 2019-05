Stiri pe aceeasi tema

- Ceremoniile de incoronare a regelui Maha Vajiralongkorn al Thailandei, prevazute sa se desfasoare in perioada 4-6 mai, vor fi primele din aceasta tara din sud-estul Asiei dupa 69 de ani, ultimul astfel de...

- Noua regina a Thailandei, a carei casatorie surpriza cu regele a fost anuntata miercuri seara, cu doar cateva zile inainte de incoronare, si-a facut prima aparitie oficiala joi, informeaza AFP. Suthida Vajiralongkorn na Ayudhya s-a inclinat in fata statuilor regilor dinastiei Chakri, alaturi de regele…

- Noul sezon Insula Iubirii, cel de-al cincilea, a inceput cu declarații de dragoste și promisiuni in cuplurile care iși vor testa relația in Thailanda. Concurenții s-au intrecut in vorbe frumoase, s-au imbrațișat și s-au sarutat pasional la aeroport, dar cați dintre parteneri se vor intoarce impreuna…

- Fostul presedinte al clubului Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, a fost incinerat in Thailanda, joi, conform traditiei budiste. La ceremonie a fost prezent si regele Thailandei, Maha Vajiralongkorn, informeaza News.ro.Citește și: Atletul jamaican Kemoy Campbell: 'Medicii mi-au spus…

- Sora Regelui Maha Vajiralongkorn al Thailandei a fost descalificata din cursa pentru functia de prim-ministru. Decizia a fost luata dupa o interventie in care regele a mentionat ca membrii casei regale nu ar treb...

- Printesa Ubolratana, sora mai mare a regelui Thailandei, Maha Vajiralongkorn, a fost nominalizata pentru postul de premier in perspectiva alegerilor generale ce vor fi organizate la 24 martie, informeaza vineri dpa si AFP. Nominalizarea sa vine din partea Thai Raksa Chart, partidul fondat de aliatii…