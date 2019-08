A început festivalul Untold. Organizatorii anunţă o producţie impresionantă Cea de-a cincea editie a festivalului international Untold a inceput, joi, la Cluj Napoca, organizatorii anuntand o productie impresionanta, pe scena urmand sa urce artisti precum Robbie Williams, Armin van Buuren, 3 Are Legend, Martin Garrix sau David Guetta.



"Productia festivalului din acest an va fi una impresionanta, din toate punctele de vedere si va fi de doua ori mai impunatoare decat in anii precedenti. Scena principala va avea peste 1500 de mp de ecran led, iar decorul insumeaza peste 30 de camioane. Aceeasi scena, pe care vor urca unii dintre cei mai buni artisti ai lumii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

