Stiri pe aceeasi tema

- Evenimentul de lansare a candidaturii liderului PSD, Viorica Dancila, la Presedintia Romaniei a inceput, sambata, la Romexpo, in prezenta liderilor social-democrati. Mii de sustinatori ai PSD sunt asteptati sa participe la lansarea candidaturii. La sosire, Viorica Dancila, care a venit impreuna cu…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, candidatul partidului la alegerile prezidentiale, isi va lansa candidatura sambata la Romexpo. Liderul Pro Romania, Victor Ponta, spune ca PSD s-a intors in 2008 cand conducerea PSD a lansat tot la Romexpo, tot cu Miron Mitrea la butoane, candidatul la Primaria…

- "Mulțumim celor aproape un milion și jumatate de romani care au semnat pentru susținerea candidatului PSD la Președinția Romaniei! Avem de data asta șansa de a schimba lucrurile impreuna, avem șansa de a alege un președinte care iși iubește țara și pune oamenii pe primul loc. Chemam alaturi…

- "Mulțumesc celor peste 1,400,000 de romani care au semnat pentru susținerea candidaturii mele la Președinția Romaniei! Ma bucur sa am alaturi atația oameni, atația romani care cred, ca și mine, ca și noi, cei din PSD, ca Romania merita mai mult de la președintele ei. Avem acum șansa unui președinte…

- Jocul politic pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie 2019 s-a relansat. Principalele tabere politice s-au limpezit intr-un joc doi-la-doi care pare mai echilibrat, acum, dar și mai puțin ușor de calculat ca rezultate. Dupa ce stanga a mai adus un candidat,…

- Viorica Dancila si-a facut aparitia in sala Parlamentului, unde are loc Congresul formatiunii pentru validarea ei drept candidat pentru prezidentialele din toamna, pe melodia „Eye of the tiger“, cantata de Survivor.

- Astazi, 25 iulie, candidatul umanist la Președinția Romaniei, Ramona Ioana Bruynseels, a anunțat ca modelul de campanie pe care il propune este centrat pe o dezbatere onesta, pe proiecte și nu pe atacuri la persoana.Mesajul sau i-a vizat atat pe actualul președinte, Klaus Iohannis, pe doamna…

- "Noi avem maine o reuniune. E aproape sigur ca vom desemna pe Calin Popescu-Tariceanu candidatul nostru la Presedintia Romaniei, asa cum rezulta din sondaje si din intelegerile pe care, prealabil, le-am facut cu PSD. Calin Popescu-Tariceanu e singurul care poate coagula voturi din mai multe partide,…