- Cel putin 10 oameni ai strazii au murit de frig in Germania in aceasta iarna, au anuntat sambata reprezentantii unei organizatii de ajutorare a persoanelor fara adapost, transmite DPA, relateaza Agerpres.Decesele au fost raportate la Hamburg, Koln, Duesseldorf si Berlin, conform lui Werena…

- Tragedie enorma in centrul Mexicului. Cel putin 20 de oameni au murit, iar 70 au fost raniti in urma unei explozii produse in momentul in care victimele incercau sa fure combustibil dintr-o conducta sparta.

- Doi oameni au murit surprinși de o avalanșa in zona uneia din cele mai cunoscute stațiuni din Bulgaria, Bansko. Tragedia s-a produs vineri dimineața, dupa ce doi cetațeni bulgari care faceau snowboarding s-au indepartat de grupul cu care venisera și au declanșat avalanșa. Ceilalți turiști nu au fost…

- Tragedie fara margini, in ultima zi din an. Un bloc de locuințe a sarit in aer, iar trei persoane și-au pierdut viața. Alte 16 persoane au fost ranite, iar nu mai puțin de 79 sunt date disparute. Tragedia a avut loc in Magnitogorsk, in Rusia, luni dimineața.

- Autoritatile italiene vor inaugura oficial sambata santierul podului de la Genova care s-a prabusit partial in august, costul lucarilor de demolare si excavare fiind estimat la 19 milioane de euro, a informat un decret semnat vineri, potrivit AFP preluata de Agerpres. Un consortiu de cinci…

- La doar cateva ore de la atacul cumplit din Braila, patru persoane au fost ranite, duminica seara, dupa ce un șofer a intrat in plin intr-un grup de persoane care traversau pe marcaj pietonal un bulevard din orașul Constanța. Victimele au ajuns la spital, doua in stare grava.