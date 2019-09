A început decernarea premiilor Primetime Emmy 2019 Gala de decernare a premiilor Primetime Emmy 2019 a început duminica noapte (luni, ora 03:00, ora României, n.r.) la Microsoft Theater din Los Angeles, scrie Mediafax.

Premiile Primetime Emmy se acorda, în general, în duminica ce precede debutul sezonului de toamna la televiziunile americane. Gala este difuzata, prin rotatie, de cele patru posturi de televiziune majore din Statele Unite ale Americii - CBS, ABC, NBC si FOX. Evenimentul de anul acesta este transmis de FOX.



Premiul pentru cel mai bun scenariu al unui serial de comedie i-a revenit lui Phoebe Waller-Bridge,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Succesul mondial al miniseriei HBO "Cernobil" a adus o noua generație de turiști in locurile devastate de accidentul nuclear de pe data de 26 aprilie 1986, potrivit francetvinfo.fr. preluat de mediafaxSalutata de critici și de public, miniseria realizata de postul de televiziune american HBO…

- A fost la un pas sa inmaneze premiul pentru Videoclipul anului unui travestit care semana destul de bine cu Taylor Swift, cantareata premiata pentru ”You Need To Calm Down”. Actorul a parut foarte hotarat atunci cand a fost vorba sa inmaneze premiul si s-a indreptat cu trofeul in brate spre…

- Serialele „Game of Thrones“ (HBO) si „The Marvelous Mrs. Maisel“ (Amazon Prime) au primit cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 71-a editie a galei premiilor Primetime Emmy, unde sunt recompensate productiile de televiziune.

- Ultimul sezon al serialului HBO a primit 32 de selectii, cele mai multe primite vreodata de un serial intr-un singur an, iar productia Amazon Prime, 20. Intre serialele care se regasesc in lista se numara „Killing Eve" - actritele Jodie Comer si Sandra Oh au fost nominalizate la aceeasi categorie,…

- Ultimul sezon al serialului HBO a primit 32 de selectii, iar productia Amazon Prime, 20. Intre serialele care se regasesc in lista se numara „Killing Eve" - actritele Jodie Comer si Sandra Oh au fost nominalizate la aceeasi categorie, „Pose", „A Very English Scandal" si „This is Us". Din punct de vedere…

- Serialele „Game of Thrones” (HBO) si „The Marvelous Mrs. Maisel” (Amazon Prime) au primit cele mai multe nominalizari pentru cea de-a 71-a editie a galei premiilor Primetime Emmy, unde sunt recompensate productiile de televiziune.

- Ansamblul de dansuri folclorice “Flori salcam” din Calvini a reușit sa obțina premiul intai la Festivalul- concurs de dansuri și muzica populara “Sa pastram tradiția poporului roman”, desfașurat in localitatea Spataru. La concurs a participat și ansamblul Școlii gimnaziale din Bisceni de Sus din comuna…

- [caption id="attachment_46203" align="alignleft" width="300"] Tatiana Popa, inițiatoarea taberei de vara[/caption] 13 adolescente din diferite regiuni ale Republicii Moldova au petrecut 5 zile de vis la Palanca, la muzeul ”Casa Parinteeasca” de aici. Au dormit in corturi, au mancat bucate tradiționale…