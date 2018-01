Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca ar fi normal ca liderii politici sa spuna ce cred despre afirmatiile fostului premier Mihai Tudose referitoare la autonomia pentru secui, dar si la declaratiile acestuia privind pedeapsa capitala. "Ce…

- UPDATE Președintele Klaus Iohannis a convocat, miercuri, la Palatul Cotroceni, partidele politice, pentru consultari in vederea desemnarii unui nou premier care sa formeze Guvernul. Primii chemați la Cotroceni au fost reprezentanții alianței PSD-ALDE, care deține majoritatea…

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, a declarat, marti, la Timisoara, ca partidul pe care-l conduce va participa, miercuri, la consultarile de la Palatul Cotroceni, urmand sa aiba o propunere de premier. Tomac a spus ca propunerea PSD este ”o mostra de mediocritate”. “Maine (n.r. miercuri),…

- Admitand ca la momentul la care dadea de inteles ca nu va mai calca pe la Cotroceni cat timp va fi presedinte Klaus Iohannis nu s-a gandit ca s-ar mai putea schimba Guvernul PSD-ului, acum ca Mihai Tudose a demisionat, Liviu Dragnea s-a vazut nevoit sa uite ce si-a propus. Astfel ca si-a anuntat prezenta…

- Europarlamentarul Viorica Dancila este propunerea PSD pentru functia de premier. „Am discutat și stabilit împreuna care va fi propunerea noastra pentru funcția de premier. A fost o procedura noua, au fost mai multe propuneri. A fost o discuție foarte buna și am ajuns la concluzia…

- ”USR considera ca retragerea sprijinului politic pentru guvernul Tudose, al doilea guvern in 12 luni, confirma esecul majoritatii PSD-ALDE de a asigura guvernarea Romaniei. USR ii cere presedintelui Iohannis sa refuze desemnarea unui nou prim-ministru din partea PSD-ALDE”, se arata intr-un comunicat…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu va accepta, la CEx-ul de luni, de la ora 16.00, revocarea ministrului de Interne, Carmen Dan, pentru ca si-ar pierde autoritatea in partid, sustin surse din PSD pentru „Adevarul“. Dragnea este hotarat sa supuna la vot o noua demitere a propriului premier, caz in care s-ar…

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD si considerat unul dintre loialii lui Liviu Dragnea, a anuntat pentru DCNews.ro ca luni va avea loc sedinta Comitetului Executiv al PSD. Stefanescu a cerut ca "toate lucrurile, trebuie sa ramana asa cum sunt: conducerea partidului sa ramana cea care…

- Dragnea, reacție in scandalul Tudose-Dan: ”Eu inca sper ca Tudose sa ramana prim-ministru. Punct”, a spus președintele PSD, vineri, la Bacau. Liviu Dragnea se afla in aceasta perioada intr-un turneu in județele din Moldova, pentru a-și securiza voturile, in Comitetul Executiv Național care va avea loc…

- Guvernul a decis, in sedinta de miercuri, sa dea un aviz negativ initiativei legislative initiata de liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, privind Statutul Casei Regale, potrivit unor surse guvernamentale.

- Deputatul Gigel Stirbu, vicepresedinte PNL, cere demisia ministrului de Interne Carmen Dan, pe care o acuza ca “nu dorește sa-și asume responsabilitatea pentru oamenii din subordinea sa și pentru problemele din sistem”. Stirbu spune ca Dan ar trebui sa se intoarca in Teleorman unde “modalitatea feudala…

- Jurnalistul Ion Cristoiu analizeaza discrsul din mesajele de Sarbatori ale principalilor lideri politici. Despre Klaus Iohannis, Cristoiu susține ca ne-a transmis un mesaj asemanator cu un banal ”La mulți ani!”, trimis automat de un robot. In schimb, Cristoiu a explicat ca Liviu Dragnea și Mihai…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca Guvernul va decide daca Palatul Elisabeta va ramane Casei Regale, precizand ca legea privind Statutul Casei Regale va fi dezbatuta dupa vacanta parlamentara si in urma unor discutii „fara patima”, existand unele aspecte „controversate“ in proiect.

- Premierul Mihai Tudose a declarat joi ca Guvernul va da aviz negativ preoiectului de lege initiat de Liviu Dragnea si Calin PopescuTariceanu prin care Casa Regala ar urma sa primeasca o serie de facilitati si avantaje materiale. "Romania, din cate stiu eu, e republica, nu monarhie. Casa Regala are suficiente…

- Florin Citu, vicepresedinte PNL, este de parere ca bugetul pe anul viitor incalca Legea fundamentala a tarii si va atrage procedura de infringement din partea Comisiei Europene din cauza ignorarii recomandarilor referitoare la deficitul structural. Citu spune ca veniturile pentru anul viitor sunt supraestimate…

- "Impreuna cu domnii primari de sectoare am fost si ieri la sediul din Kiseleff si am avut o intalnire cu Liviu Dragnea. De asemenea, astazi am fost, la 10.30, impreuna, la o intalnire la Palatul Victoria cu prim-ministrul si viceprim-ministrul, iar astazi din nou la Camera Deputatilor. Si ieri, si…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit despre sedinta fulger care a avut loc in partid. Intrebat de jurnalisti la iesirea de la intalnire despre absenta premierului Mihai Tudose de la eveniment, Stefanescu a marturisit ca reprezentantii partidului se vor intalni cu el maine."Si…

- Victor Ponta a declarat, la Digi24 , ca liderul PSD Liviu Dragnea nu poate merge in Statele UNite ale Americii pentru ca nu mai are viza. In plus, fostul premier afirma ca mesajul Departamentului de Stat al SUA ii era adresat lui Liviu Dragnea, iar acesta ori nu l-a inteles, ori nu a vrut sa il accepte.…

- Barna: Mesajul partenerilor Romaniei pentru PSD-ALDE este „O dati de gard cu justitia” Mesajul pe care partenerii Romaniei il transmit in mod explicit catre actuala guvernare este „O dati de gard cu justitia”, a precizat, marti, presedintele USR, Dan Barna, el apreciind ca reactia PSD-ALDE…

- Social-democrații nemulțumiți de actuala conducere a PSD „lucreaza” și iși vor prezenta proiectul in prima parte a anului viitor. „Conducerea actuala, practic nu mai exista, Liviu Dragnea fiind un membru care mimeaza ca mai conduce PSD”, a declarat europarlamentarul Catalin Ivan.

- Comisia de buget a Senatului se reuneste, miercuri, de la ora 11, pentru a da raportul privind OUG de modificare a Codului Fiscal, in conditiile in care PNL a initiat motiunea de cenzura ca urmare a adoptarii ordonantei, iar Guvernul este dispus sa accepte unele modificari la forma initiala, scrie…

- DNA se afla in plina ofensiva pentru a impiedica adoptarea legilor justiției. Dupa declarația impotriva statului paralel, asumata de conducerea PSD la Baile Herculane, și dupa anunțul privind adoptarea in regim de urgența a legilor Justiției, DNA se pregatește de o lovitura sub centura la adresa…

- "Domnul Presedinte Dodon a ratat lamentabil! Cum este cu referendumul de la Chisinau, domnule Presedinte Dodon? Va imaginati cu cata credibilitate ati ramas in calitate de presedinte in functie?", a declarat presedintele PMP, Traian Basescu, pe Facebook. Traian Basescu si-a incheiat postarea…

- Premierul Mihai Tudose anunța ca va da o hotarare de guvern pentru majorarea salariului minim pe economie de la 1 ianuarie 2018, acesta urmand sa fie prins in proiectul de buget care va fi finalizat in maximum zece zile. Șeful Executivului a fost intrebat la Baile Herculane cand va majora Guvernul salariul…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi, intrebat daca seful Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, ar trebui sa demisioneze din functie in contextul noului sau dosar de la DNA, ca persoane cercetate penal nu ar trebui sa fie in conducerea statului, conform Agerpres.

- Trimisul special al AGERPRES, Florentina Peia, transmite: Președintele Klaus Iohannis a declarat joi, intrebat daca șeful Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, ar trebui sa demisioneze din funcție in contextul noului sau dosar de la DNA, ca persoane cercetate penal nu ar trebui sa fie in conducerea…

- Vicepresedintele PSD Dambovita, Fanut Costea, a afirmat la un post local de televiziune ca liderul partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa demisioneze de la conducerea Camerei Deputatilor, potrivit News.ro, care citeaza un site local.

- Vicepresedintele PSD Dambovita, Fanut Costea, a afirmat la un post local de televiziune ca liderul partidului, Liviu Dragnea, ar trebui sa demisioneze de la conducerea Camerei Deputatilor. De menționat ca filiala din Dambovița e condusa de Adrian Țuțuianu, fostul ministru al Apararii, care a fost…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, continua sa susțina Revoluția fiscala adoptata saptamâna trecuta de Guvern. El a declarat duminica, în legatura cu modificarile la Codul Fiscal, ca exista o singura problema, pe care însa Guvernul o va rezolva, cea a angajatilor din IT. "Avem…

- Conducerea organizatiei locale PSD Deva a fost dizolvata, iar secretarul general al filialei judetene PSD Hunedoara, Radu Barb, a fost revocat din functie si suspendat din partid pentru o perioada de sase luni, pentru rezultatele slabe si neimplicarea in campania pentru alegerile partiale organizate…

- Fostul premier Victor Ponta l-a atacat miercuri pe șeful PSD, Liviu Dragnea, în ziua în care guvernul a adoptat modificarile la Codul fiscal și spune ca ”Basescu a taiat salariile bugetarilor cu 25% - azi Dragnea le taie salariile bugetarilor și celor din privat cu 21% (...) o…

- Cifre devastatoare pentru Liviu Dragnea si Mihai Tudose date publicitatii chiar in ziua in care Guvernul anunta Revolutia Fiscala. Si Klaus Iohannis e in picaj in ceea ce privește increderea romanilor. O arata datele comparative ale sondajelor realizate in fiecare luna de IMAS și care au fost date…

- Guvernul urmeaza sa adopte, miercuri, in cadrul sedintei saptamanale, modificarea Codului fiscal. Fostul premier Victor Ponta susține, intr-o postare pe Facebook, ca daca Traian Basescu a taiat salariile bugetarilor cu 25%, azi Dragnea le taie salariile bugetarilor și celor din privat cu 21%. Pe…

- UPDATE Presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose se vor intalni luni, de la ora 15.00, cu parlamentarii PSD, in contextul anuntatelor masuri fiscale. Liderul PSD Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose vor participa, luni, la sedinta alesilor PSD , care urmeaza sa aiba loc la Palatul…

- UPDATE Executivul ar putea sa nu tina sedinta de luni, in care ar trebui sa se discute propunerile de modificare ale Codului Fiscal pentru anul 2018, anunta Mediafax, citand surse guvernamentale. Explicatia ar fi, ca si vineri, ca inca nu au fost primite toate avizele de la ministere. Pana…

- Interpretarea lui Dragnea, dupa criticile presedintelui: Iohannis sustine masurile „noastre” Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, vineri, ca, in opinia sa, presedintele Klaus Iohannis nu a criticat masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte, el afirmand ca seful statului sustine aceste…

- „Eu nu imi aduc aminte sa vorbesc cu un om de afaceri in ultima perioada si sa spuna ca este afectat de acest lucru. S-a pus intrebarea la Mintia, unde am avut o discutie destul de profunda cu oamenii de acolo. Li s-a explicat ca angajatorul nu plateste mai mult, angajatul o sa aiba un salariu net…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca legea ajutoarelor sociale a avut si efecte nedorite, afirmand ca in perioada urmatoare Guvernul si Parlamentul trebuie sa gaseasca cea mai buna forma a legii pentru ca oamenii care pot munci sa nu mai beneficieze de ajutoare sociale. „Din pacate,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat faptul ca unii romani apti de munca prefera sa ia ajutoare sociale in loc sa se angajeze, in conditiile in care tot mai multe firme se plang de lipsa fortei de munca. Liderul PSD, partid care, sociologic, este in preferintele asistatilor social, anunta ca…

- Discuțiile cu autoritațile privind solicitarile Federației SANITAS merg pe fagașul dorit, lucrurile sunt ca și rezolvate și nimeni nu va pierde nimic de la 1 ianuarie, a declarat joi președintele federației, Leonard Barascu, dupa discuții cu premierul Mihai Tudose și președintele PSD, Liviu Dragnea.…

- Victor Ponta a spus ca el abia asteapta sa il voteze pe Sorin Grindeanu la sefia ANCOM, sustinand ca fostul premier este potrivit pentru aceasta functie. "Caragiale este depasit de Dragnea - jos Grindeanu, sus Grindeanu. Eu nu stiu cum se mai pot uita in ochii cuiva cand acum trei luni bateau…

- Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat ca Legea pensiilor este doar "un pic amanata", pentru ca sa se faca "toate calculele necesare", in schimb anunta ca se va da ordonanta de urgenta pentru majorarea punctul de pensie. Vasilescu exclude ideea unui esec si a unei demisii. "Legea…

- Calin Popescu Tariceanu sesizeaza CCR. Liderul ALDE a facut acest anunt saptamana trecuta, la finalul sedintei coalitiei de guvernare. Tariceanu a amintit ca a spus ca se consulta cu specialistii pe aceasta tema, iar miercuri dimineata a primit punctul de vedere al acestora. "Luni depun la…