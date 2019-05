Stiri pe aceeasi tema

- In acest sfarșit de saptamana la Centrul Cultural Reduta va avea loc Targul de Florii. In cadrul evenimentului, organizat de Galeria Mica din Brasov, vor fi prezenți artiști locali și artizani din țara cu produse realizate manual, vizitatorii avand posibilitatea sa cumpere diverse obiecte autentice,…

- Pasionatii de vinuri se vor putea bucura la acest sfarsit de saptamana de a patra editie a festivalului „Vin la munte”. 40 de crame isi vor prezenta publicului cele mai bune vinuri, in numar de peste 350 din Romania, dar si din tari precum Georgia, Armenia sau Grecia. „Cel mai frumos…

- Stefan Mandachi este unul dintre cei trei antreprenori care vor fi prezenti la Conferinta „Vreau sa fiu antreprenor”, ce va avea loc la Centrul Cultural Reduta, in 11 aprilie 2019. Antreprenori in devenire sau cu experienta, tineri sau nu sunt asteptati, in 11 aprilie 2019, de la ora 17.00,…

- Teatrul Municipal „Matei Visniec” Suceava si Clubul Rotary Suceava Bucovina, in parteneriat cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, organizeaza cea de-a VI-a editie a Concursului national de dramaturgie „MATEI VISNIEC”, a anunțat directorul instituției teatrale sucevene, Carmen Veronica Steiciuc. Concursul…

- Copii si tineri din peste 40 de cluburi si scoli de muzica din tara si din Republica Moldova vor participa, in perioada 13-14 aprilie, la cea de-a doua editie a Festivalului International de Muzica Usoara pentru Copii si Tineri "Voci de Ingeri", organizat de Asociatia Culturala Romantic ART, in parteneriat…

- Festivalul concurs de muzica populara intitulat Flori in Tara Barsei revine la Brasov. In cea de-a XII- a editie pe scena de la Centrul Cultural Reduta vor urca tineri interpreti cu varste cuprinse intre 16 si 25 de ani din aproape toate judetele din tara. Cei mai muti dintre concurentii care s-au inscris…

- „Ești talentat? Ai voce? Inscrie-te și tu in concurs!” Cam așa au fost tentați sa ia parte la o noua manifestare a cantecului, copiii și adolescenții din județul Brașov! Copiii pasionați de muzica și pricepuți s-au inscris in concurs, iar astazi are loc departajarea! „Codlea Song Fest”, prima…

- Concursul intitulat impreuna reusim s-a desfasurat, astazi, la Centrul Cultural Reduta din Brasov. In competitie s-au inscris elevi de gimnaziu si de liceu de la mai multe institutii de invatamant. In cadrul celei de-a XII – a editii, participantii au pregatit afise si scenete in care au prezentat…