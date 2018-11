A început bine, s-a terminat prost „Strangeti randurile, bateti la Snagov” – acesta ar trebui sa fie mesajul dupa prima infrangere a lui Octavian Grigore, de cand sta pe banca Petrolului in aceasta noua aventura, inceputa in esalonul 4 , la judet! Galben-albastrii au pierdut ieri derbiul de la Clinceni, ratand sansa de a ajunge pe primul loc, macar pentru o zi, dar lupta este departe de a fi „inchisa”! Din pacate, acest 2-1 la Clinceni, pentru Academica, este un rezultat care ar fi putut fi evitat, fara mari probleme! Desigur, pentru asta ar fi fost necesar ca, la 1-0 pentru „gazari”, dupa golul marcat de rezerva Grecu, fundasul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liga a II-a isi “consuma”, incepand de astazi, meciurile ultimei runde din tur, pana la intrarea in vacanta urmand sa se mai dispute insa si doua partide din retur. Etapa a 18-a a fost, fara indoiala, una a surprizelor, poate chiar “numarul unu” din acest sezon la capitolul rezultate neprevazute, mare…

- Petrolul se apropie de primul loc in esalonul secund, dupa ce a obtinut, la Timisoara, cea de-a cincea victorie consecutiva, impunandu-se cu scorul de 1-0 pe terenul lui ACS Poli. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de catre Laurentiu Marinescu, cel care a transformat o lovitura de pedeapsa, la zece…

- Petrolistii se pregatesc pentru meciul pe care il vor disputa, sambata, pe terenul lui ACS Poli Timisoara, unul de la care asteapta cea de-a cincea victorie consecutiva, mai ales ca oaspetii sunt intr-o criza continua – in insolventa, in coada clasamentului, fara sanse de a se redresa! Plecarea catre…

- Petrolul ramane alaturi de plutonul fruntas, intr-o runda in care mai toate favoritele s-au impus. Chiar daca a avut statutul de echipa favorita certa, la Braila, pe terenul codasei Dacia – Unirea, elevii lui Octavian Grigore s-au impus mult mai greu decat erau premisele partidei. Doar 3-2 pentru ploiesteni…

- „Sibiul este cea mai atletica echipa din campionat și cea mai buna la recuperare. Exact acolo unde noi suferim. Aceasta inseamna ca va trebui sa ne autodepașim din punct de vedere fizic, dar este foarte greu de facut așa ceva dupa efortul imens din meciul cu Sakarya. Noi am obținut o victorie…

- Intorși fara niciun punct de la Mioveni, dupa un meci pe care l-au avut in mana, „luceferii” nu-si permit niciun pas gresit cu Pandurii Targu Jiu. Bihorenii au ajuns pe loc retrogradabil, de unde doresc sa evadeze cat mai repede. Pandurii sunt pe locul 8, dar au avut evoluții oscilante…

- Petrolul a revenit la Tavi Grigore, si primul meci cu acesta pe banca tehnica s-a incheiat cu un succes la vecinii de la Daco-Getica, scor 2-1 pentru ploiesteni. Intr-un joc in care ambele echipe au fost imbracate in galben si albastru, aceleasi culori dominand si tribunele din Colentina, gruparea Petrolul…

- Petrolul poate face un salt important spre locurile fruntase, in cazul unui succes in „restanta” cu Chindia Targoviste, ambele echipe, vecine de clasament acum, cu cate 10 puncte, avand nevoie „ca de aer” de toate punctele puse in joc. Meciul programat pe arena „Ilie Oana”, de la orele 19.30, a fost…