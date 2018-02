Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 12-22 februarie, sunt programate probele de evaluare a competentelor lingvistice si digitale ale bacalaureatului, sesiunea iunie-iulie 2018. Sunt asteptati sa participe cei peste 177.000 de elevi din clasele a XII-a si a XIII-a, dar si absolventi din promotiile anterioare. Conform calendarului…

- In anul scolar 2017-2018 sunt inscrisi aproximativ 2,3 milioane de elevi si prescolari, dintre care 165.000 in clasa pregatitoare, peste 400.000 la gradinita si 170.000 de elevi in clasa a V-a. Conform structurii anului școlar 2017-2018, aprobata de Ministerul Educatiei, urmatoarea vacanta,…

- Conform datelor puse la dispoziție de reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean, la Bacalaureat s-au inscris, in Timiș, in acest an școlar, 4.466 de candidați din promoția curenta și din promoțiile anterioare. Dintre aceștia, 4.339 studiaza in invațamantul de „zi”, 99 la „seral” și 28 la „frecvența…

- Ministerul Educației Naționale (MEN) a publicat calendarul examenelor naționale ce vor avea loc pana la finalul anului școlar 2017 - 2018. Astfel, MEN organizeaza in perioada 5 - 7 martie 2018, la nivel național, simularea Evaluarii Naționale pentru elevii clasei a VIII-a. De asemenea, in intervalul…

- CALENDAR CAPACITATE 2018, conform EDU.RO. Potrivit ordinului ministrului Educatiei privind structura acestui an scolar, primul semestru se incheie vineri, 2 februarie 2018, cand elevii intra in vacanta, iar semestrul al doilea va incepe in 12 februarie si se va incheia in 15 iunie. Urmatoarea…

- Acesta este Calendarul Simularilor Calendarul simularii pentru Evaluare Nationala 2018: 5 martie - Limba si literatura romana 6 martie - Matematica 7 martie - Limba si literatura materna 16 martie - comunicarea rezultatelor. Simularea probelor scrise ale Bacalaureatului 2018 se va desfasura dupa urmatorul…

- O tema dintr-un manual de clasa a patra a starnit controverse pe retelele de socializare. Una din cerintele la limba si literatura romana pentru clasa a patra a fost realizarea unei compuneri despre o mama plecata de acasa. O fetita a fost afectata psihic pentru ca mama ei se afla la munca in strainatate,…

- Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei, elevii de clasa a VIII-a vor incepe pe 5 martie, cu simularea la limba romana, vor continua a doua zi, pe 6 martie, cu cea la matematica, iar rezultatele vor fi comunicate pe 16 martie. Elevii din clasele a XI-a si a XII-a vor sustine simularile…

- SIMULARE EVALUARE NATIONALA 2018. Pentru Evaluarea Nationala - clasa a VIII-a, simularea probei la limba romana va fi in 5 martie, in 6 martie pentru matematica, iar in 7 martie pentru limba materna. Rezultatele vor fi afisate in 16 martie. SIMULARE BACALAUREAT 2018 In ceea ce priveste simularea…

- VACANTA ELEVI. Elevii si prescolarii intra, vineri, in vacanta intersemestriala. Copiii vor sta acasa pana pe 11 februarie. Primul semestru se va incheia in 2 februarie, iar semestrul al II-lea va incepe in 12 februarie si se va incheia in 15 iunie. Pentru clasele terminale din invatamantul…

- Elevii de etnie romana din Ucraina vor beneficia de burse de studiu, iar profesorii lor vor putea urma stagii de specializare in universitati din Romania, a decis, joi, Guvernul interimar, condus de Mihai Fifor. Hotararea de Guvern a fost data, potrivit Executivului, in scopul promovarii si protejarii…

- COMPER ROMANA 2018. A opta ediție a CONCURSULUI NAȚIONAL DE COMPETENȚA ȘI PERFORMANȚA PENTRU ELEVI ȘI PROFESORI COMPER se va desfașura in anul școlar 2017-2018. Elevi din clasa pregatitoare și clasele I-VIII din unitatile de invatamant preuniversitar de stat si private din tara, din mediul…

- COMPER 2018. Elevii din clasa pregatitoare și din clasele I-VIII din școlile private și de stat din mediul rural și urban, dar și din alte țpri in care se preda in limba romana pot participa la examen. Scopul concursului COMPER este evaluarea competențelor matematice și de comunicare in limba romanii,…

- Elevii s-au intors la scoala/ Urmatoarea vacanta, peste trei saptamani in Social / Elevii si prescolarii s-au intors la cursuri, luni, 15 ianuarie, dupa vacanta de iarna, insa nu pentru mult timp, pentru ca vor intra, din nou in vacanta, pentru o saptamana, la inceputul lunii februarie. Tot…

- Elevii si prescolarii, de luni, la cursuri Elevii si prescolarii se întorc, de luni, la cursuri, dupa o vacanta de trei saptamâni. Anul 2018 aduce mai multe noutati între care un nou format al examenului de bacalaureat. Prima sesiune a bacalaureatului începe…

- In 2018, simularile la examenele naționale se vor da concomitent. Astfel, simularea evaluarii naționale pentru elevii claselor a VIII-a si cea a examenului de Bacalaureat pentru elevii claselor a XI-a si a XII-a se vor da simultan și vor incepe pe 13 martie cu proba scrisa la limba și literatura…

- EVALUAREA NATIONALA 2018. Inscrierea la Evaluarea Naționala se va face in perioada 4-8 iunie 2018 (8 iunie 2018 fiind și data la care se finalizeaza cursurile la clasa a VIII-a in acest an școlar). Prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale, adica cea de limba si literatura romana,…

- Conform datelor Biroului Național de Statistica cu privire la „Activitatea instituțiilor de învațamânt primar și secundar general, la începutul anului de studii 2017/2018”, în UTA Gagauzia doar 4,2% din toți elevii studiaza la școli în limba româna.…