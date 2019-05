"Acest act normativ e un dezastru pentru economia romaneasca și trebuie respins in intregime", a scris miercuri pe Facebook Catalin Drula (USR), președintele Comisiei IT din Camera Deputaților, care anunța ca va propune raport de respingere la proiectul de lege pentru aprobarea controversatei Ordonanțe a lacomiei (OUG 114/2018), aflat pe ordinea de zi a Comisiei IT din parlament. Și PNL va susține același lucru, a precizat pentru HotNews.ro deputatul PNL Pavel Popescu. Pavel Popescu, deputat PNL, pentru HotNews.ro: "Azi in Comisia IT a Camerei Deputatilor am obținut o victorie care credem ca…