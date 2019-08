Stiri pe aceeasi tema

- O țeava de apa s-a spart in sectorul Rașcani al Capitalei, cartierul Poșta Veche.Incidentul s-a intamplat in aceasta dupa-amiaza din cauza unei avarii.Stratul de asfalt s-a surpat sub presiunea apei, iar apa potabila curge continuu.

- Cei de la Domeniul Public Turda SA au inceput așternerea asfaltului pe partea de trotuare de pe strada Constructorilor. Reprezentanții administrației locale au anunțat ca pe partea dinspre blocuri a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Incident de groaza in Capitala. Un copil de patru ani a cazut de la etajul șase al unui bloc de locuit de pe strada Florilor, sectorul Rașcani al Capitalei. Politia și ambulanța se afla la fata locului si urmeaza sa stabileasca toate circumstantele producerii incidentului.

- Un tanar din București a fost confundat de polițiști cu un talhar. Acesta corespundea semnalmentelor date de o femeie careia i se furase telefonul pe strada. Joi, polițiștii din cadrul Secției 7 din Capiutala au fost anunțați de o femeie in varsta de 34 de ani ca un barbat necunoscut i-ar fi smuls telefonul…

- Cele mai importante strazi din sectorul Rascani al Capitalei, printre care Florilor, Studenților si bulevardul Moscova sunt in pericol de a se surpa. Semnalul de alarma il da Sergiu Lungu, directorul "Minei din Chisinau", care este inundata de apele subterane.

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un restaurant din sectorul 3 al Capitalei, situat la intersecția dintre bulevardul Octavian Goga și strada Nerva Traian. In incendiul care a afectat o suprafața de aproximativ 20 metri patrați au ars mase plastice, lemn, electrocasnice. La fața locului…

- Un barbat și-a pus capat zilelor, dupa ce și-a ucis socrul și soacra. Incidentul a avut loc in aceasta dupa amiaza, intr-un apartament din sectorul Rașcani al Capitalei. Deocamdata nu se cunoaște ce a stat la baza omorului și nici care ar fi arma cu care s-a savarsit crima.

- Barbatul, care a lovit doua femei pe o strada din sectorul Rașcani al Capitalei, a fost identificat. Potrivit politiei, agresorul are 30 de ani si este locuitor al municipiului Chișinau.In prezent, barbatul este internat intr-un spital din Capitala.