- Momente de panica pentru Madalina Ghenea. Frumoasa romanca a ajuns de urgenta la spital dupa ce a cazut pe scari si s-a lovit puternic la spate. Madalina a avut parte de o noapte cumplita și spera ca nu va avea nevoie de operație, pentru ca starea ei sa se imbunatațeasca. Superba satena si-a alarmat…

- Viorel Lis a ajuns de urgenta la spital dupa noaptea de Revelion! Cu toate ca nu a petrecut prea mult, asa cum a marturisit sotia lui, Oana Lis, starea de sanatate a fostului primar al Capitalei s-a inrautatit dupa noaptea dintre ani, asa ca a fost nevoie sa fie dus de urgenta la spital.

- Cel mai cunoscut colindator al României a ajuns joi seara, de urgenta, la spital! Stefan Hrusca a acuzat, initial, o raceala, dar, ulterior, starea lui de sanatate s-a agravat, motiv pentru care a fost dus la spital.

- Sezonul rece a venit cu neplaceri Mirela Boureanu Vaida. Vedeta TV trece prin niste momente delicate, de cand fetita ei, Carla, este bolnavioara. Fetita ei a ajuns de urgenta in spital pe perfuzii. Miercuri dimineata, Carla, fetita prezentatoarei TV, a ajuns pe mainile medicilor. Micuta este bolnavioara,…

- Monica Tatoiu a ajuns, miercuri, pe mainile medicilor, dupa ce a suferit un grav accident de schi in Italia. Vedeta a avut parte de o intervenție chirurgicala și, pentru a avea mai mult curaj, le-a cerut fanilor sa se roage pentru ea.

- Monica Tatoiu a ajuns la spital marti seara, dupa ce si-a fracturat soldul in urma unei cazaturi. Vedeta a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie chiar de pe patul de spital. "Am cazut si mi-am fracturat soldul bun.Trebuie sa ma operez urgent.NU O SA MA MAI AUZITI CEVA VREME", a scris…

- Monica Tatoiu a ajuns in aceasta seara pe mana medicilor, dupa ce a suferit un accident. Cand a ajuns la spital, doctorii i-au dat o veste teribila. Vedeta a marturisit in urma cu putin timp ce i s-a intamplat.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, o explozie neurmata de incendiu s-a produs, duminica dimineata, intr-o garsoniera aflata la parterul unui bloc din Campulung. Un barbat de 33 de ani a suferit arsuri la maini si la fata si a fost transportat…

- Incident neobișnuit la o școala. 22 de elevi au ajuns la urgența, dupa ce in clasa s-a pulverizat spray paralizant. Incidentul s-a produs la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Radauți.

- Cel mai bine pazit secret din viața lui Jean de la Craiova a fost deconspirat. Mai exact, celebrul manelist a devenit bunic, in urma cu ceva vreme, fiul sau fiind cel care i-a facut marea bucurie.

- Brigitte Sfat și-a ingrijorat fanii, dupa ce a postat o imagine cu ea, pe perfuzii. Brigitte Nastase, BATUTA de SOT. "Mi-am vazut moartea cu ochii!" "Doamne ajuta!", este mesajul pe care Brigitte Sfat l-a postat pe o rețea de socializare. Sotia lui Ilie Nastase nu a dat insa sa mai…

- Brigitte Sfat a ajuns de urgenta la spital, in aceasta dimineata. Bruneta a postat o imagine de pe patul de spital, in care apare cu o branula in mana, dar nu le-a spus prietenilor ce a patit.

- Brigitte Sfat se pare ca resimte oboseala si in aceasta dimineata a ajuns la spital. Vedeta postat o imagine pe o retea de socializare chiar de pe patul de spital, reusind sa isi ingrijoreze fanii.

- Un accident rutier s-a produs, luni, in localitatea Vadul Izei, din judetul Maramures, fiind activat Planul Rosu de interventie. Din primele informatii s-au ciocnit un autobuz cu circa 50 de persoane si un TIR, mai multe echipaje fiind trimise la locul accidentului.

- Problemele se tin scai de celebra DJ Wanda! Dupa ce la inceputul acestei toamne s-a aflat ca vedeta sufera de o boala dura si ca a fost internata intr-un spital din Istanbul, aceasta traverseaza din nou o perioada cumplita. Recent, bruneta si-a facut aparitia in oras, in buricul targului, cu vanatai…

- Actrița Cristina Stamate a fost gasita in stare de inconștiența la locuința sa. Ambulanța a fost solicitata la domiciliul Cristinei Stamate, aproape simultan cu intervenția ISU de la locuința Stelei Popescu.

- Asa cum v-am promis, revenim cu detalii picante si imagini exclusive legate de rafuiala din fata de la Loft, dintre noul iubit al Andrei Trandas si fosta lui logodnica, Daniela, episod despre care va povesteam AICI . CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, i-a intalnit pe cei doi fosti iubiti in timp…

- Bianca Dragusanu este foarte constiincioasa cand vine vorba de silueta ei, vedeta se antreaneaza constant in sala de fitness, dar este foarte atenta si la ce mananca. Nu este de mirare ca blonda are un fizic de invidiat si se mandreste cu acest lucru.

- Lidia Buble traieste o frumoasa poveste de dragoste cu matinalul de la Neata, Razvan Simion. Cei doi sunt foarte fericiti si incearca sa profite la maxim de clipele petrecute impreuna. Momentan nu se aude de nici o posibila casatorie intre ei, insa vedeta a pus fanii pe jar in ceea ce priveste un copil.

- Un barbat a suferit arsuri grave, intr-un incendiu izbucnit vineri la parterul unei case din Sectorul 2 al Capitalei, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov. In interiorul casei se simte miros puternic de gaze, insa primele informatii nu confirma daca a fost vorba de o…

- Impresionata de lupta teribila pentru viata pe care Ana o duce la doar 13 ani, Madalina Ghenea s-a decis sa ii vina in ajutor. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a pus-o in legatura pe actrita cu matusa adolescentei. Dupa ce au vorbit la telefon, Madalina Ghenea a mers la spitalul Fundeni, unde este…

- Imagini emoționante cu prezentatorul Catalin Maruța și soția acestuia, Andra, au fost realizate in rezerva unui spital de copii. Cei doi s-au implicat intr-o campanie care vine in sprijinul parinților ce vegheaza zi și noapte la capataiul micuților bolnavi, internați in spital. „Putem ajuta cu toții…

- Fosta prezentatoare TV a facut publica o fotografie prin care si-a recunoscut noua relatie si, mai mult de atat, se pare ca are un nou tatuaj, scrie wowbiz.ro. Citeste si Vedeta cu cele mai lungi picioare se reface dupa divort. Imagini de senzatie cu Roxana Ciuhulescu dupa divort VIDEO…

- Anca Serea a ajuns, luni seara, de urgenta la spital si a fost pusa pe perfuzii. Vedeta este ingrijorata dupa ce a aflat diagnosticul pus de medici. Anca Serea a aflat ca are anemie, dar din fericire se simte mai bine acum, scrie wowbiz.ro „Sunt bine, am niste probleme legate de anemie, dar starea mea…

- Anca Serea a fost internata de urgența in spital. Vedeta s-a simțit rau, așa ca a mers imediat la medic care a decis sa ii puna perfuzii. Cel mai probabil, soției lui Adi Sina i s-a facut rau, din cauza oboselii.

- Anca Serea a fost internata in spital in urma cu doar cateva ore. Vedeat s-a simțit rau, așa ca a mers imediat la medic, care a decis sa ii puna perfuzii. Cel mai probabil, soției lui Adi Sina i s-a facut rau, din cauza oboselii. Anca Serea a publicat pe o retea de socializare o fotografie de pe patul…

- Frumoasa vedeta a publicat pe o retea de socializare o fotografie de pe patul de spital, in care apare cu o perfuzie. „Vizita nocturna”, a scris Anca Serea, scrie spynews.ro. Prietenii virtuali au reactionat imediat la aflarea acestei vesti si s-au ingrijorat pentru starea vedetei. "Sanatatea…

- Bianca Dragusanu era cea mai fericita femeie la inceputul saptamanii trecute. Mama ei a venit la Bucuresti si a adus-o si pe Natalia Sofia acasa, dupa ce micuta a stat o perioada la Targu Jiu, in grija bunicilor. Dupa doar cateva zile, fetita a racit puternic si a inceput sa faca febra, sa tuseasca…

- Mama Deliei, internata in spital timp de doua luni, inainte de a o naște pe artista. Gina Matache a vorbit la tv, despre un subiect mai delicat din viața ei. Mama Deliei se pregatește sa devina bunica. Fiica ei, Oana va naște primul copil in perioada sarbatorilor de iarna . Gina Matache a povestit cit…

- Au trecut aproape sase luni de cand Simona Gherghe a devenit mamica, iar prezentatoarea TV si-a dedicat tot timpul micutei Ana Georgia. Recent, vedeta a suferit o accidentare la picior - si-a fracturat un deget - fiind nevoita sa mearga in carje. Iar primii carora le-a cerut ajutorul au fost chiar parintii…

- Fiul fostului judecator din targu Jiu, Catalin Maruța, a cazut pe scari cu fetița in brațe. Realizatorul TV a povestit cum s-a intamplat totul și de ce a ajuns la spital. Desi a cazut si s-a lovit puternic, el nu i-a dat drumul micutei Eva, care s-a ales doar cu o mica sperietura. „Tantalau……

- Intr-un interviu pentru Evz- Monden, cantarețul a vorbit despre provocarile din cariera, greutațile pe care le-a intampinat pe drum, dar și relația pe care are de cinci ani de zile, cu Iulia, iubita lui din liceu.

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), Raed Arafat, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca, in cazul femeii din Dolj, care a fost transportata la spital cu duba, a fost trimisa o ambulanta, mentionand ca este posibil ca cele doua ...

- Inca de la primele ore ale diminetii, Anca Serea a mers de urgenta la spital! Ca o mama grijulie si o femeie care vrea sa previna aparitia oricarei afectiuni, vedeta a mers sa-si faca un set de analize amanuntit, conform Antena Stars.

- Sapte copaci au cazut pe mai multe masini, iar un panou s-a desprins de pe fatada unui bloc din Capitala, din cauza vantului puternic din ultimele ore, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov, anunta mediafax.ro.

- Kitty Cepraga a trecut prin momente foarte grele. Senzuala blonda a suferit o intervenție chirurgicala in zona capului. Devenita cunoscuta la ”Școala vedetelor”, Kitty Cepraga a ales ca de cațiva ani sa se mute in Italia , unde și-a incercat norocul ca actrița, dar a obținut recunoaștere și ca regizor.…

- Una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi pare sa adore mancarea de tip fast-food. iar asta in ciuda faptului ca are o silueta aproape perfecta și ca in majoritatea aparițiilor ei publice mizeaza de sex-apeall-ul pe care il degaja.

- Boala de care sufera Oana Roman. Vedeta a vorbit despre un moment delicat din viața ei și despre starea de sanatate, care nu este deloc una buna. Oana Roman a ajuns recent la spital , unde a avut nevoie de perfuzii pentru a se pune pe picioare. In prezent, vedeta urmeaza un tratament și se afla sub…

- Oana Roman a ajuns la perfuzii. Vedeta a fost diagnosticata de catre medici cu boala Basedow Graves, o disfuncție a tiroidei. Oana a facut primele declarații despre starea sa, in exclusivitate, la Antena Stars.

- Face ce face și tot ajunge im preajma familiei din randul careia vrea sa evadeze cu orice preț de ani buni deja. Iar asta se paote observa cu ”ochiul liber”, Antonia fiind surprinsa in ipostaze mai mult decat elocvente in aceasta direcție.

- Actorul Gerard Butler a fost transportat de urgenta la un spital, dupa un accident de motocicleta, informeaza Daily Mail.Starul de 47 de ani isi conducea motocicleta prin Los Angeles, atunci cand a fost acrosat de o masina. Citește și: Situația din Irak a 'EXPLODAT': Aliatii SUA se…

- Lucian Sanmartean a revenit in tara dupa ce si-a incheiat aventura la Al-Taawon, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, imagini cu ”magicianul” lui Gigi Becali, care, cel mai probabil, va parafa un contract cu FC Voluntari. (VEZI SI: Cum a fost “driblat” Sanmartean…

- Un baiețel a fost grav ranit, miercuri, in curtea școlii din comuna argeșeana Merișani. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, o bucata de fier beton i-a intrat copilului...

- Ani Crețu, operata de urgența la gat, in urma unui accident stupid in parc. Actrița de la Prima tv a povestit despre clipele cumplite prin care a trecut. Vedeta a fost externata din spital. Ani Crețu a suferit un accident și nu și-a mai putut mișca gatul. Deși a incercat diferite metode, nimic nu a…