Cati copii au fost abandonati in 2018 in unitatile sanitare din Maramures

In cursul anului 2018 au fost abandonati un numar de 9 copii in unitatile sanitare din judetul Maramures, se precizeaza intr-un raport al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures. In privinta acestor cazuri, reprezentantii… [citeste mai departe]