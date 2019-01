A incendiat casa iubitei ca să o poată salva de la MOARTE. Cum a fost prins eroul-piroman din Alba Un tanar in varsta de 20 de ani din Aiud, județul Alba, nu a putut accepta ideea ca iubita lui vrea sa se desparta de el si a hotarat sa iși puna in aplicare planul: urma sa incendieze casa fostei prietene, ca sa mai apoi sa apara in ipostaza salvatorului fetei si a familiei sale, luptandu-se cu flacarile. In timpul nopții, eroul-piroman s-a furișat in curtea locuinței fetei și a incercat de mai multe ori sa porneasca focul. A incercat sa dea foc cu bricheta izolatiei din polistiren de la coltul casei, nu a mers. A dat foc unei bucați de carton pe care a aruncat-o in casa, nici asta… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

