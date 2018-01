Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier malaezian si lider carismatic Mahathir Mohamad, in varsta de 92 de ani, a fost desemnat candidatul opozitiei pentru viitoarele alegeri parlamentare, insa sansele de reusita sunt reduse, au afirmat luni analisti, relateaza AFP. Sef al guvernului timp de 22 de ani pana in…

- Patriarhul Moscovei si al intregii Rusii, Kirill, a vorbit atat despre momentul in care va veni Sfarsitul Lumii, despre care scrie in Biblia, dar a folosit prilejul de a-i face lui Vladimir Putin campanie pentru alegerile prezidentiale din martie.

- Funcționarii ruși au început sa lucreze la o criptomoneda ruseasca pentru a permite persoanelor din anturajul lui Putin sa evite sancțiunile financiare internaționale, scrie Financial Times, citat de paginaderusia.ro Publicația menționeaza ca președintele rus Vladimir Putin a instruit…

- Vladimir Putin le-a cerut compatriotilor sai in mesajul de Anul Nou sa-si exprime dragostea fata de familie, urandu-le o 'schimbare in bine' in anul 2018 si le-a multumit celor care 'cred in ei insisi si in tara

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- „Nu m-am dus frate, ca eu sunt apolitic”. Asa mi-a raspuns un prieten IT-ist, care lucreaza la o multinationala, cand l-am intrebat daca a fost la vot in 2016 la alegerile parlamentare. Prezenta la vot in cadrul alegerilor parlamentare a fost de 39,49% per total, iar prezenta in randul tinerilor…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el avand o condamnare penala neanulata.

- "Ca sa sumarizez faptele, misiunea mea era sa fac inmultesc banii clientilor”, a declarant el. Gaglio era unul dintre cei doi manageri ai unui fond de administrare de averi elvetian denumit Hottinger & Partners. Clientii lui erau din toata lumea: oameni de afaceri din Singapore, artisti din Italia,…

- Campania electorala a inceput oficial luni in Rusia, unde alegerile prezidentiale vor avea loc la 18 martie, marele favorit fiind presedintele Vladimir Putin, candidat pentru un al patrulea mandat, relateaza AFP. Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei…

- Casa Alba a confirmat ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au avut duminica o convorbire telefonica în cadrul careia liderul rus i-a multumit lui Trump pentru colaborarea CIA, care a dus la evitarea unui atac terorist la Sankt Petersburg, transmite…

- Traian Basescu ar putea candida la alegerile parlamentare din Republica Moldova, de anul viitor. Informația vine de la avocatul care îl reprezinta pe fostul președinte al României în procesul de la Chișinau, cu Igor Dodon, potrivit Realitatea TV.

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat joi ca presupusa interventie rusa in campania electorala de anul trecut din SUA este o inventie a oponentilor presedintelui american Donald Trump menita sa-l discrediteze pe acesta din urma, relateaza EFE. Totul a fost inventat de oameni aflati in opozitie…

- Statele Unite nu observa nicio retragere semnificativa a efectivelor militare ruse din Siria, in pofida anuntului in acest sens facut de presedintele Rusiei, Vladimir Putin, anunta Departamentul american al Apararii, exprimand scepticism privind anuntul Moscovei.

- Pe 11 decembrie se implineste un an de la alegerile parlamentare. In urma centralizarii voturilor de la nivelul intregii tari, PSD a obtinut la Senat 45,71 , iar la Camera Deputatilor 45,50 ; PNL a obtinut la Senat 20,42 , iar la Camera Deputatilor 20,04 ; USR are la Senat 8,88 si 8,83 la Camera Deputatilor;…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a dat asigurari ca in ce priveste tarile organizatiei acestea 'nu se vor amesteca' in alegerile din Rusia, dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a anuntat ca va candida pentru un al patrulea mandat, informeaza AFP.'In ce ne priveste, nu ne vom…

- „Vladimir Putin este unul dintre liderii mondiali cu cea mai mare autoritate, sub conducerea caruia Rusia a obținut rezultate extraordinare", declarația aparține președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon.

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare in R. Moldova, doar Partidul Socialiștilor (PSRM) și Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar accede in Parlament. Un sondaj al Asociației Socialologilor și Demografilor, facut public astazi, arata ca PSRM ar lua 34,9% din voturi, iar PAS - 17,7%.…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost criticat de socialiști și comuniști in Parlamentul Republicii Moldova. Deputații PSRM sunt indignați de faptul ca Basescu a facut propaganda politica in unele universitați din țara și au chemat reprezentanții Ministerului Educației la raport in plen.

- "Recunoaștem, impreuna cu prietenii noștri din Europa, amenințarea activa pe care o reprezinta Rusia renascuta", a declarat secretarul de stat intr-un discurs pe tema relațiilor americano-europene, inainte de un turneu pe Vechiul Continent saptamana viitoare. El va participa printre altele la o reuniune…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat, sambata, legea care permite ca orice institutie internationala de presa sa fie desemnata drept agent din strainatate , ca reactie fata de inregistrarea sub aceasta desemnare a postului RT in Statele Unite.

- Muștele pot transmite Salmonella și E-coli. E știut faptul ca muștele transmit bacterii multe și periculoase, iar o echipa de cercetatori de la Colegiul științific Eberly din cadrul Universitații Pennsylvania din Statele Unite vine sa confirme, inca o data, acest lucru. Cercetatoii au descoperit ca…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a promulgat, sambata, legea care permite desemnarea unor entitati media drept 'agenti straini', ca reactie la constrangerea canalului de televiziune rusesc RT de a se inregistra ca 'agent strain' in Statele Unite, relateaza AFP si RIA Novosti,

- Hyundai vrea sa lanseze patru modele 100% electrice si sase hibrizi in Europa, pana in anul 2020, potrivit lui Thomas Schmid, directorul de operatiuni al companiei. 0 0 0 0 0 0 Hyundai are planuri mari privind dezvoltarea activitatii sale pe piata europeana. Asiaticii pregatesc lansarea…

- Singapore, care duce o lupta impotriva folosirii automobilelor in oraș, a decis sa investeasca sume importante in transportul in comun și sa controleze numarul șoferilor autorizați sa circule in spațiul limitat de care dispune acest stat insular prin impunerea unei taxe (licenta COE) de 31.000…

- Taxa auto din Singapore e uriașa. Circulația din Singapore a devenit relativ fluida in comparație cu cea din alte metropole din regiune, precum Jakarta și Manilla, unde ambuteiajele sunt uriașe. Doar ca Singapore, care duce o veritabila lupta impotriva folosirii automobilelor in oraș, a decis sa investeasca…

- O comuna intreaga din județul Vaslui este blocata de justiție dupa alegerile locale parțiale din 5 noiembrie. Deși a fost ales un nou primar, Judecatoria Vaslui nu l-a validat pe motiv ca nu s-ar fi prezentat la termenul la care fusese citat in instanța. Anterior scrutinului, prefectul i-a eliberat…

- A impune fiecarui șofer un "drept de a circula", care crește costul unei berline de gama medie la peste 50.000 de euro, s-a dovedit o masura foarte eficienta in acest oraș-stat din Asia de Sud-Est. Circulația din Singapore a devenit relativ fluida in comparație cu cea din alte metropole din regiune,…

- "Așa cum socialiștii au condus referendumul anti-Chirtoaca, așa vor "caștiga" alegerile parlamentare dupa sistemul mixt, inaintat de ei și PDM. Considerați ca repetiția a avut deja loc", a scris președinteșe Partidului Nostru, Renato Usatii. "Referendumul «anti-Chirtoaca» a eșuat din cauza egoismului…

- Decizia ar fi o modalitate de a crește presiunea asupra regimului condus de Kim Jong-Un pe care Statele Unite doresc sa il izoleze mai mult pe scena internaționala pentru a-l constrange sa renunțe la programul sau nuclear. "Președintele se va pronunța la inceputul saptamanii viitoare", a declarat…

- Presedintele american, Donald Trump, a incercat duminica sa inlature confuzia in legatura cu faptul daca accepta sau nu dezmintirile omologului sau rus, Vladimir Putin, referitoare la amestecul in alegerile prezidentiale din SUA din 2016, relateaza Reuters si AFP.In cadrul unei conferinte…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a elogiat sambata pe omologul sau american Donald Trump, remarcand comportamentul acestuia "extrem de civilizat si de prietenos" in cursul scurtelor contacte avute cu ocazia Forumului de Cooperare Asia-Pacific (APEC), desfasurat la Da Nang, in Vietnam,…

- Putin este insultat de acuzațiile de implicare a Rusiei in alegerile din SUA, susține Donald Trump, dupa ce cei doi lideri s-au intalnit in Vietnam Dupa o scurta intrevedere avuta la Summitul APEC, președintele SUA, Donald Trump spune ca omologul sau rus, Vladimir Putin susține ca acuzațiile de implicare…

- Membrii Parteneriatului Trans-Pacific (TPP) au convenit asupra unui nou cadru pentru relansarea tratatului de liliber-schimb intre țarile din Pacific, fara Statele Unite care s-au retras in prima parte a acestui ani, scrie BBC News. Intalnindu-se la summitul APEC din Vietnam, cele 11 națiuni care fac…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sugerat joi ca Statele Unite ar putea perturba urmatoarele alegeri prezidentiale din Rusia, in semn de raspuns la „presupusa ingerinta“ a Kremlinului in scrutinul american din 7 noiembrie anul trecut.

- Vladimir Putin acuza Statele Unite ca a inventat suspiciuni de dopaj în cazul atleților ruși, pentru a influența alegerile prezidențiale din Rusia. Putin s-a referit la excluderile din sport a patru sportivi ruși, spunând ca acesta a fost raspunsul SUA la ”interferențele…

- Reuters precizeaza ca ministrul canadian al comerțului, Francois-Philippe Champagne, a dezmințit informația printr-un mesaj in rețeaua Twitter: "In ciuda relatarilor, nu exista un acord de principiu asupra TPP." Reprezentanții la nivel ministerial ai statelor care negociaza TPP — Australia,…

- Președintele Vladimir Putin a insinuat joi ca acuzațiile de dopaj de stat vizandu-i pe sportivii ruși sunt orchestrate de Statele Unite pentru a afecta desfașurarea alegerilor prezidențiale din martie 2018 din Rusia, informeaza AFP. "Iata ce ma îngrijoreaza: Jocurile Olimpice…

- Scandalul din Statele Unite e departe de a se incheia. Chiar daca Donald Trump s-a impus in fata lui Hillary Clinton si a ajuns la Casa Alba, razboiul mailurilor e departe de final. Celebrul Julian Assange a anunțat ca miile de e-mailuri ale lui Hillary Clinton publicate de WikiLeaks au fost obținute…

- Este vehiculata intens opinia ca alegerile parlamentare nu vor avea loc in anul 2018, ci in 2019. Politologul explica de ce au aparut astfel de zvonuri și cand se vor desfașura alegerile in Moldova

- Pentru alegerile parlamentare din 2018, in regiunea transnistreana vor fi create doua circumscripții uninominale, iar pentru diaspora au fost atribuite trei mandate. Decizia a fost luata astazi in cadrul ședinței comisiei de profil.

- In cadrul unei conferințe de presa intr-un teatru din centrul Moscovei, Ksenia Sobceak a negat cu vehemența zvonurile potrivit carora candidatura sa la alegerile prezidențiale din martie 2018 ar fi fost decisa de Kremlin pentru a o contracara pe cea a lui Alexei Navalnii, principalul opozant al puterii.'Nu…

- Mircea Titus Dobre, ministrul turismului, a prezentat astazi intr-o conferinta de presa situatia turistilor care au achizitionat pachete de vacante de la Omnia Turism, al carei proprietar s-a sinucis luni, si a facut un apel la toti cei care au cumparat pachete de la agentia mentionata sa nu se…

- Dupa mai multe luni de consultari informale, Kremlinul a decis sa nu ii permita opozantului Alexei Navalnii sa candideze la alegerile prezidentiale de anul viitor, transmite BBC, care citeaza doua surse din administrația președintelui Vladimir Putin. Navalnii și-a anunțat intenția de a participa la…

- Sinuciderea lui George Negru, patronul de la compania Omnia Turism a adus panica in randul a zeci de mii de turiști. 80 de oameni sunt plecați acum in vacanțe cu bilete cumparate de la aceasta companie. Ministrul Turismului, Mircea Dobre spune despre cazul Omnia Turism ca prioritatea numarul unu este…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat un decret privind impunerea de interdicții Coreii de Nord în conformitate cu prevederile unei rezoluții adoptate de Consiliul de Securitate al ONU, relateaza Reuters. Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu…

- Rezoluția, ce prevede masuri economice speciale, survine dupa testele cu racheta efectuate de Phenian la sfarșitul anului 2016. Oficiali nord-coreeni au respins o propunere privind convorbiri directe cu omologii lor sud-coreeni la Sankt Petersburg, a anunțat luni agenția RIA Novosti, citata…

- Partidul Acțiune și Solidaritate a decis sa mearga intr-un bloc electoral cu Partidul Platforma Demnitate și Adevar la alegerile parlamentare din 2018. Anunțul a fost facut public pe pagina de Facebook a PAS.

- Comisia Electorala Centrala (CEC) a aprobat bugetul pentru anul 2018 in valoare de circa 175,9 de milioane de lei, din care mai mult de jumatate vor merge pentru organizarea alegerilor parlamentare, scrie mold-street.com.

- Formatiunea Partidul Popular (OVP) este creditata cu 33% din preferintele de vot, potrivit sondajului realizat de Institutul OGM. Pe locul doi in preferintele electorale se claseaza Partidul Social-Democrat (SPO, centru-stanga), al cancelarului Christian Kern, cu 27%, urmat de formatiunea…

- Misterul din spatele mirosului foarte patrunzator al durianului a fost descifrat de oamenii de știința care au secvenționat genomul acestui fruct din Asia de Sud-Est, informeaza luni AFP. Consumat cu precadere in Thailanda, Indonezia, China sau Malaezia, acest fruct de marimea unei mingi de rugby este…