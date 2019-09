Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragusanu face ce face si reusete sa impresioneze! Cand vine vorba de facut cadouri, nimeni nu o intrece pe vedeta. Recent, superba blondina si-a lasat fara cuvinte una dintre cele mai bune prietene.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au casatorit in secret in urma cu cateva saptamani. Cei doi au ales sa faca pasul cel mare in ciuda conflictelor și desparțirilor repetate care le-au marcat relația. Bianca Dragușanu și Alex Bodi se pare ca sunt certați, din nou, chiar in perioada in care ar trebui sa…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au devenit, azi, soț și soție cu acte in regula. La scurt timp dupa ce aceștia au mers la restaurant cu prietenii lor, pentru a sarbatori, s-au fotografiat intr-o ipostaza pe care toți fanii lor au apreciat-o.

- Bianca Dragusanu si Alex Bodi, iubitul sau, s-au impacat, la nici o saptamana dupa ce se anuntase ca cei doi au pus punct relatiei lor. In plus, au facut si un pas important impreuna.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au semnat condica in acest weekend la Mamaia! Cei doi indragostiți au facut show intr-un cunoscut club de la malul marii, iar fițele nu au lipsit din meniul distracției.

- Dragostea-i mai mare dupa fiecare impacare! Spunem asta deoarece au fost cateva certuri si impacari. Bianca Dragusanu si Alex Bodi, caci despre ei este vorba, par sa se iubeasca si mai mult de fiecare data cand mai dau o sansa relatiei.

- Desi in urma cu cateva zile Alex Bodi anunta despartirea definitiva dintre el si Bianca Dragusanu, iata ca cei doi s-au impacat si, de fapt, la mijloc ar fi fost vorba doar de mici neintelegeri.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au trecut la un alt nivel in relație. Afaceristul a decis ca este timpul ca bunica lui sa o cunoasca pe femeia care i-a furat inima, astfel ca in acest weekend cei doi au fost in Mediaș.