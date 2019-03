Stiri pe aceeasi tema

- Moartea vocalistului trupei The Prodigy, Keith Flint, a survenit in urma spanzurarii, se indica in raportul intocmit dupa autopsie, prezentat la o audiere in cadrul anchetei privind moartea artistului si citat de BBC. Muzicianul, in varsta de 49 de ani, a fost descoperit mort la casa sa…

- O ancheta sociala a fost declansata de Directia pentru Protectia Copilului Buzau dupa moartea unui bebelus de numai 5 luni. Fetita a ajuns la urgente in stare extrem de grava si in ciuda eforturilor medicilor nu a putut fi salvata. Decesul copilei ar fi putut surveni si din cauza conditiilor in care…

- Moartea artistei Anca Pop ramane invaluita in mister. Dupa ce sora ei a dezmințit varianta unei sinucideri, autoritațile au anunțat ca așteapta rezultatul autopsiei, pentru a stabili cu certitudine daca Anca Pop urcase la volan dupa ce consumase alcool sau droguri.