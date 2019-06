Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tineretului și Sportului, Bogdan Matei, a fost surprins in timp ce iși aprindea țigara in timpul ședinței Comitetului Executiv Național de astazi. Ministrul nu a ținut cont de faptul ca legea interzice fumatul in spațiile inchise, iar in timpul ședinței CExN PSD, care are loc la Parlament,…

- Ministrul de Interne prezinta raportul legat de alegerile europarlamentare din 26 mai, dupa ce ministrul de Externe a explicat ce s-a intamplat in strainatate cu secțiile de votare și cu cozile kilometrice care...

- In casa lui Liviu Varciu, Anda Calin este parintele mai sever. Ea ii restricționeaza fetiței, Anastasia, accesul la televizor. Și ii interzice sa se joace pe telefonul mobil. Liviu e mai permisiv. Dar ii susține deciziile. Chiar și in perioada in care au fost desparțiți, Anda Calin și Liviu Varciu s-au…

- O postare de pe Facebook a Corinei Ungureanu, fosta campioana la gimnastica artistica, a fost distribuita de mii de ori in cateva ore. Fosta gimnasta, actuala antrenoare si membra a partidului lui Victor Ponta, sustine ca a fost jignita de ministrul Tinerelui si Sportului, Bogdan Matei, dupa un eveniment…

- Ministrul tineretului si sportului, Bogdan Matei, s-a aflat sambata la Salonic, unde a participat la reuniunea cvadrilaterala guvernamentala la nivel inalt, alaturi de omologii sai din Bulgaria, Serbia si Grecia. Astfel s-a semnat Memorandumul de intelegere intre Guvernele Serbiei, Romaniei, Bulgariei…

- Romania si-a lansat oficial candidatura pentru organizarea in zona Brasov a editiei de iarna a Jocurilor Olimpice de Tineret din anul 2024 in cadrul unui eveniment organizat joi, la care au participat presedintele Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, Mihai Covaliu, si ministrul Tineretului si Sportului,…

- Ministrul francez al economiei si finantelor, Bruno Le Maire, pledeaza, intr-o carte a sa ce va aparea miercuri, pentru crearea unui "imperiu european" in fata Chinei si SUA, care sa ia mai mult in considerare tarile din Europa de Est, precum Polonia, informeaza marti AFP. "Suntem intr-un moment foarte…

- Confruntat cu organizarea reintoarcerii danezilor care au luptat in randurile gruparii Stat Islamic (SI), ministrul danez al justitiei a declarat miercuri ca ar fi fost mai bine ca acestia "sa fi murit acolo in timpul luptelor", informeaza AFP, potrivit agerpres.ro.Citește și: Liderii PSD-ALDE…