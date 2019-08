Stiri pe aceeasi tema

- Toata lumea il știe pe Șerban Copoț din poziția de artist și de prezentator de televiziune. Dar, dupa ce s-a intors de la „Asia Express“, unde a participat alaturi de Cosmin Seleși și apoi de George Vintila, Șerban a terminat de scris și a lansat noua sa carte, „Manualul exploratorului“, care este destinata…

- Un barbat a murit dupa ce o amiba care mananca creierul i-a intrat in nas in timp ce inota intr-un parc acvatic. Specialiștii in sanatate din California de Nord au confirmat ca Eddie Gray a murit...

- „In fata dumneavoastra se afla un om nascut, hat, hat…in 1934. Astazi, 5 iulie, 2019, implinesc 85 de ani. Am iesit la pensie pe 8 mai, acum 30 de ani. In acesti ani, m-am gandit ca, deoarece nu beau, nu fumez, nu ma duc la jocuri de noroc, m-am gandit sa fac ceva placut, util […] Articolul Un bacauan…

- O tanara de 19 ani din Marea Britanie a mers la coafor pentru a-și vopsi parul, insa a avut parte de o experiența traumatizanta. Jasmine Schofield este o tanara din Lancashire, Marea Britanie. Aceasta a mers la un salon de infrumusețare pentru a-și vopsi parul. A platit 95 de lire, dar a avut parte…

- Un copil care impreuna cu alti prieteni de-ai sai s-a dus la scaldat intr-o balta din satul Lunga, comuna Comlosu Mare, judetul Timis, a fost gasit de pompieri. Medicii i-au facut manevre de resuscitare, dar acesta nu a mai putut fi salvat.

- Chernobyl este in continuare, pe IMDB, cel mai bun serial din istorie, cu o medie de 9,7/10 dupa ce peste 100.000 de mii de oameni și-au spus parerea. Oamenii de la Business Insider au facut o analiza a scenariului și a lucrurilor care s-au intamplat/nu s-au intamplat in realitate la Chernobyl. Acestea…

- Marius Șumudica o critica pe Dinamo pentru decizia de a renunța la Mircea Rednic. Refuza sa dea un verdict despre Eugen Neagoe, proaspat instalat la formația alb roșie. „Nu e drept ce i s-a intamplat lui Rednic. Daca a ajutat și financiar clubul și a incercat sa faca din Dinamo mai mult decat se poate,…

- Incident foarte grav intr-o benzinarie din Italia! Un roman, din Buzau, a fost ucis, dupa ce a consumat alcool alaturi de mai multi oameni. Cristian P. a fost impins, iar cazatura i-a fost fatala.