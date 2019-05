Stiri pe aceeasi tema

- EUROVISION 2019. Finala concursului muzical Eurovision a avut loc sambata seara, la Tel Aviv. 26 de țari s-au luptat pentru trofeu, insa acesta i-a revenit lui Dunccan Laurence din Olanda. Romania a ratat calificarea in finala, pentru al doilea an consecutiv, insa romanii au participat prin vot la alegerea…

- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, Grupa Mondiala, are loc in Slovacia, la Bratislava și la Kosice, intre 10 și 26 mai. Suedia trebuie sa-și apere trofeul cucerit anul trecut. Meciurile se pot vedea pe youtube. 18 mai 13.15 DEN - SUA 13.15 LAT vs RUS 17.15 CAN vs GER 17.15 ITA vs NOR 21.15…

- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, Grupa Mondiala, are loc in Slovacia, la Bratislava și la Kosice, intre 10 și 26 mai. Suedia trebuie sa-și apere trofeul cucerit anul trecut. 13 mai Grupa A/ 17.15 SUA vs FIN 3-2 (prelungiri) Grupa B/ 17.15 RUS vs CZE 3-0 Grupa A/ 21.15 SVK vs CAN 2-2 LIVE…

- O tanara in varsta de 24 de ani, din Marea Britanie, a decedat dupa ce s a rasturnat cu ATV ul in zona comunei clujene Margau, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Cluj citat de Agerpres.roLa data de 11 aprilie, in jurul orei 14,40, am fost sesizati ca o tanara care participa la…

- Elevii de la Liceul Teoretic „David Prodan” din Cugir au demonstrat ca le pasa de natura. Ieri, 30 martie 2019, s-au adunat și-au stabilit obiectivul, s-au mobilizat și au adunat peste 70 de saci de gunoi, cu promisiunea ca sambata viitoare vor fi mai mulți. Și in fiecare sambata, pana vor curața toata…

- Regatul Unit a incheiat un aranjament pentru a continua sa faca comert cu Islanda si Norvegia in cazul unei iesiri fara acord din Uniunea Europeana (UE), a anuntat ministrul Comertului Liam Fox, relateaza Reuters preluata de news.ro.In cazul in care Londra paraseste UE fara acord la 29 martie,…

- Un lacatuș mecanic din cadrul SE Rovinari, in varsta de 51 de ani a decedat ieri la domiciliul sau din Rovinari, in jurul orei 17.00, dupa ce a revenit de la munca. Salariatul CEO, avea peste 30 de ani vechime la locul de munca și nu era cunoscut ca suferind de vreo boala. Colegii de serviciu a decedatului…

- O fetița in varsta de 9 ani din Marea Britanie a decedat intr-un spital de copii din Malaga, ca urmare a unei reacții alergice grave, dupa ce a mancat o inghețata. Fetița se afla in vacanța impreuna cu familia și a fost cazata intr-un hotel din orașul Mijas.