- Femeia impuscata in cap din greseala de un politist, in localitatea mureșeana Alunis, prezinta o evolutie favorabila si a inceput sa comunice cu medicii. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un barbat in varsta de 103 ani, internat la un sanatoriu din Germania, a sarit pe fereastra pentru a se salva in timpul unui incendiu. Incendiul a pornit dupa miezul nopții, la un sanatoriu aflat in orașul Lubeck, din nordul Germaniei, loc in care era internat barbatul in varsta de 103 ani. Batranul…

- O batrana de 70 de ani din judetul Botosani si-a salvat nepotul de la moarte. Acesta a vrut sa se sinucida si s-a spanzurat. A fost descoperit la timp de bunica care i-a taiat streangul si l-a readus la viata.

- Primul Razboi Mondial a provocat milioane de victime atat in randul soldatilor, cat si a civililor. Numerosi militari implicati in conflagratie au ramas desfigurati, motiv pentru care, la intoarcerea de pe front, au ales sa se izoleze de restul societatii.

- Prezentatorul britanic de radio Iain Lee (45 de ani) a vorbit cu Chris, un tanar care a sunat in timpul emisiunii, timp de 30 de minute, dupa ce acesta i-a spus ca a luat o supradoza de droguri.

- Un barbat de 42 de ani a supravetuit dupa ce asupra sa au fost trase sapte focuri de arma. Acesta a fost transportat in stare grava, pe 22 noiembrie, de la spitalul din Cantemir la Spitalul Clinic Republican „Timofei Mosneaga”, cu ajutorul Seviciului medical de urgenta AVIASAN.