- Mai multi copaci au fost doborati de vant pe raza judetului Bistrita-Nasaud, unii dintre acestia cazand pe carosabil sau pe calea ferata, potrivit datelor comunicate de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta potrivit Agerpres. Astfel de evenimente s-au produs pe DN 15A - pe Dealul Herinei,…

- Un barbat din Fiad, dat disparut de familie in urma cu cateva zile a fost gasit la cațiva zeci de kilometri de casa, pe un pod din Salva. Barbatul nu iși aduce aminte cum a ajuns acolo. In urma cu trei zile, pe data de 15 iunie, polițiștii au fost sesizați prin 112 despre faptul ca un barbat de 64…

- Evenimentul s-a produs la blocurile sociale din cartierul Viisoara al municipiului Bistrita. 'In jurul orei 10,00, a fost pus in aplicare un mandat de executare a pedepsei inchisorii, emis fata de un barbat de 26 ani din cartierul Viisoara, municipiul Bistrita. Acesta a fost condamnat la 1…

- Un barbat de 47 de ani din comuna Telciu, județul Bistrița-Nasaud, dat disparut de zece zile, a fost gasit decapitat, duminica dupa-amiaza, pe o vale dintre localitațile Tecliu și Fiad, greu accesibila, transmite MEDIAFAX.Un barbat de 47 de ani, din comuna Telciu, județul Bistrița-Nasaud,…

- O tanara din cartierul bistrițean Viișoara este anchetata pentru delapidare de polițiști, dupa ce a pagubit cu cateva zeci de mii de lei, o firma din județul Mureș, care are o sala de jocuri in municipiu. Banii au fost dați mai apoi unui amic care i-a folosit la aparatele din aceeași sala de jocuri.…

- Corpului copilului in varsta de 4 ani, care a cazut marti, in jurul amiezii, in raul Bistrita Ardeleana, a fost gasit miercuri dimineata de catre apartinatori, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Bistrita Nasaud, Marius Rus, informeaza Agerpres.roInca de…

- Un barbat din Bozieș a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, dupa ce, in noaptea de sambata spre duminica, acesta ar fi incendiat un autoturism și o locuința din aceeași localitate. Barbatul va dus in fața judecatorilor cu propunere de arestare preventiva. Prejudiciul estimat se cifreaza la circa…

- Politistii din cadrul Sectiei 4 Politie Rurala Ocna Mures – Postul de Politie Noslac au identificat, un barbat de 41 de ani banuit de furt calificat. Aceasta ar fi intrat intr-un magazin alimentar si intr-o cabana din comuna Noslac, judetul Alba, de unde ar fi sustras mai multe bunuri in valoare…