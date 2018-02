Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Londra a gasit un card contactless pe strada și s-a filmat cand a cumparat haine și mancare. O femeie din Londra a gasit un card de credit ”contactless” pe strada și s-a dus, fara rușine, in magazine sa-l foloseasca. Totodata, in tot acest timp, femeia s-a filmat. Hoața s-a inregistrat…

- Trei romani au spart geamurile unei mașini in Londra, pentru ca șoferul a parcat pe locul lor și au dorit ca in felul acesta sa determine autoritațile sa ridice mașina și sa elibereze locul, scrie Daily Mail. Barbații au fost nemulțumiți ca mașina a fost lasata pe locul lor de parcare in cartierul Barking…

- Cristina Ciobanasu si Vlad Gherman traiesc o frumoasa poveste de dragoste de multi ani. Chiar daca totul a inceput cand erau mici, iata ca cei doi stiu cum sa-si pastreze armonia in cuplu, astfel ca pe zi ce trece iubirea lor creste.

- Un barbat de 48 de ani a stat inchis in canalizarea din Londra timp de trei zile, pana cand mai mulți trecatori au auzit țipete și au anunțat autoritaaile. Barbatul a spus ca timp de 72 de ore s-a plimbat prin subteran pentru a gasi o ieșire, insa fara niciun rezultat. Astfel, i-a venit…

- Cate Blanchett, in varsta de 48 de ani, a caștigat doua premii Oscar, dar asta nu a oprit-o sa lase acasa bolidul de lux și sa circule ca un om obișnuit. Imbracata lejer, cunoscuta actrița a fost surprinsa alaturi de pasagerii de la metroul din Londra, insoțita fiind de partenerul sau,…

- Andrew Phipps Newman, in varsta de 45 de ani, co-fondator al unei agenții de publicitate, a fost in vacanța in insulele Galapagos, in apropierea Ecuadorului. La un moment dat, un rechin lung de patru met...

- "In urma verificarilor efectuate de catre politisti, s-a stabilit ca pachetul continea suma de 3.600 de lei si apartin unei femei in varsta de 88 de ani din comuna Vata de Jos. Suma de bani pierduta reprezenta un ajutor de inmormantare pentru fiul sau", a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Hunedoara,…

- O femeie din municipiul Brad, care a gasit miercuri pe strada un pachet cu 3.600 de lei, a predat banii politistilor din localitate, ulterior dovedindu-se ca banii au fost pierduti de o batrana de 88 de ani si reprezentau ajutorul de inmormantare pentru fiul sau, a informat IPJ Hunedoara. …

- Polițiștii clujeni au fost solicitați, marți dupa-amiaza, pentru a aplana un conflict pe strada Lombului, din Cluj-Napoca.”La data de 6 februarie a.c., în jurul orei 16:30, polițiștii au fost sesizați cu privire la faptul ca doua persoane își aplica reciproc lovituri…

- Daca ai obiceiul de a-ti trosni degetele, dupa ce vei citi articolul de mai jos o sa te mai gandesti inainte sa faci asta. Un barbat din SUA a ajuns in stare grava la spital din cauza acestui tic periculos

- "Au reclamat ca li s-au sustras bunuri din masinile parcate in zona de domiciliu, respectiv Baicului. Autorul/autorii au spart unul dintre geamurile autoturismelor si au sustras din interior bunuri aflate la vedere – rucsac, tableta, radio-casetofon. Din constatarile directe facute de catre politisti…

- O fetita de numai cativa anisori a disparut, luni, in zona Pantelimon, piata Delfinului, in pauza intre scoala si programul after school de la scoala britanica. Mama ei e disperata si cere ajutorul tuturor celor care locuiesc in zona.

- Un numar de sase masini au fost avariate intr-un carambol provocat de o soferita care nu a acordat prioritate pe una dintre arterele din municipiul Galati, se arata intr-un comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie al Judetului Galati. Potrivit sursei citate, o femeie de 52 ani, din Galati,…

- O românca a fost pacalita de o vrajitoare, în Italia. Convinsa ca vrajile și magia o vor scapa de deochi, tânara de 33 de ani i-a platit unei vrajitoarei din Ladispoli suma de 15.000 de euro, ca sa-i citeasca viitorul. Tânara stabilita în Italia a luat legatura…

- Povestea uimitoare a doi fosti agenti CIA care sustin ca este posibil sa fi descoperit submarinul scufundat folosit de Pablo Escobar pentru a transporta cocaina din Columbia in Puerto Rico. Au filmat ce au descoperit in adancuri. Intr-un documentar despre averea ascunsa a lui Pablo Escobar realizat…

- Doar cateva persoane au participat astazi la evenimentul „Hora Unirii la București”, organizat de Primaria Municipiului București, prin creart – Centrul de Creație, Arta și Tradiție al Municipiului București. Pe scena special amenajata pe esplanada cu statui din Piata Universitații au urcat, artiști…

- Florin Oprea, militarul care și-a ucis iubita in Titu, a afirmat ca regreta gestul cumplit pe care l-a comis. Barbatul, in varsta de 35 de ani, și-a recunoscut fapta comisa, cel mai probabil, din gelozie deoarece femeia care i-a daruit un copil avea „mai multe aventuri”. Subofițerul MApN a fost reținut…

- Florin Morariu, românul erou din Londra, a acordat un interviu pentru publicația britanica Daily Mail. Acesta a spus ca în continuare se teme pentru viața lui și ca statul britanic l-a abandonat. Florin Morariu le-a relatat jurnalișitlor ca a cerut protecție de…

- Un fost traficant de droguri a fost reținut de poliție fiind suspectat ca a furat un automobil parcat pe strada Piața Unirii din sectorul Botanica. Poliția a fost alertata de proprietarul automobilului.Suspectul, in varsta de 30 de ani, și-a recunoscut vinovația.

- Printesa Eugenie a Marii Britanii, nepoata reginei Elizabeth a II-a, s-a logodit cu Jack Brooksbank, un fost barman devenit proprietarul unui club din Londra, cei doi urmand sa se casatoreasca in toamna acestuia an, informeaza Daily Mail.

- O tanara a fost agresata intim in urma cu doua zile pe o strada din Sectorul 6, in scurt timp politistii identificand si retinand un barbat de 20 de ani, pe care l-au condus la audieri si apoi l-au retinut. Surse din Politie au declarat, joi, pentru Agerpres, ca tanara este politista si agresorul…

- Intr-o singura zi, politistii din Aiud au depistat 22 de pietoni care s-au angajat in traversari neregulamentare. Politia atrage atentia cu privire la riscurile la care se expun cetatenii, atunci cand aleg sa traverseze strada prin loc nepermis si le recomanda sa respecte regulile privind circulatia…

- O femeie a gasit 20.000 de lei pe strada și a predat banii la Poliție f[r[ s[ stea pe ganduri. O femeie din Constanța a gasit peste 20.000 de lei pe strada, bani care fusesera pierduți de o octogenara, și a predat banii la Poliție. Constanțeanca va primi de la Poliție o diploma de excelența. Potrivit…

- La data de 12 ianuarie a.c., o femeie, in varsta de 83 de ani, din Constanta, a sesizat Sectia 1 Politie despre faptul ca, deplasandu se pe o strada din municipiu, ar fi pierdut aproximativ 20.000 de lei. Potrivit IPJ Constanta, politistii constanteni au efectuat cercetari specifice in zona indicata…

- Unul dintre martorii in dosarele penale pentru instigare deschise de polițiștii din Timișoara pentru protestele #rezist a fost audiat luni. Razvan Codreanu susține ca incadrarea sa juridica ar putea fi schimbata și spune ca audierea a fost „plictisitoare”.

- Modelul Harry Uzoka a fost injunghiat mortal pe o strada din Londra. Avea 25 de ani și era cunoscut in toata lumea. Moartea sa subita a socat industria modei, acesta fiind considerat un simbol pentru baietii de culoare din Anglia. Aparuse deja in reviste si colaborase cu banduri de renume din lume.…

- Celebrul om de știința Stephen Hawking a avertizat de numeroase ori omenirea cu privire la pericolul ce ar putea s-o distruga complet. Acum, un nou semnal de alarma vorbește despre un eveniment ce ar putea schimba pentru totdeauna planeta!

- Un barbat a vrut sa dea lovitura la o casa de amanet din centrul orasului Piatra Neamț, in speranta ca va pleca incarcat cu bijuterii si alte bunuri de valoare. Si a pus la cale o strategie demna de un scenariu de la Hollywood!

- Un barbat din Rusia a furat un tanc, iar apoi a intrat cu el într-un magazin. Totul pentru a fura o sticla de vin. Incidentul a avut loc în orașul Murmansk, iar înainte de a întra în magazin, barbatul a trecut și peste o mașina parcata în apropiere.…

- Caz șocant în Marea Britanie. O tânara a atacat-o pe amanta tatalui sau și a lovit-o în mod repetat în zona capului. În imagini se observa cum agresoarea o pune la pamânt pe presupusa amanta a tatalui sau, o numește „prostituata” și îi…

- Incident șocant într-un avion al companiei Jet Airways cu peste 300 de pasageri la bord. Ce doi piloți s-au certat în timpul unei curse de la Londra la Mumbai, cu 324 de pasageri la bord. Cei doi, un barbat și o femeie, aveau o relație, iar în noaptea de Anul Nou pilotau…

- O românca a fost înjunghita mortal pe o strada din Londra de fostul ei partener de viața, un barbat din Vaslui, în vârsta de 45 de ani. Acesta a dezvaluit motivul pentru care a recurs la acest gest, și anume faptul ca femeia avea o relație cu patronul restaurantului…

- Scene șocante pe strada! O tanara insarcinata a fost calcata pe burta de soția unui barbat cu care avea o aventura.Imaginile șocante au facut rapid inconjurul lumii, iar potrivit jurnaliștilor Daily Mail totul s-a intamplat pe o strada din China.

- Milioane de oameni din intreaga lume au sarbatorit in strada trecerea in anul 2018, admirand spectacole impresionante de lumini si artificii care au avut loc in orase precum Sydney, Dubai, New York, Paris sau Londra, scrie News.ro. Evenimentele de celebrare a noului an s-au desfasurat, insa, in conditii…

- Nu au lipsit nici scandalurile dupa petrecerile de Revelion. Aseara a avut loc o intamplare ca-n filme! In Bucuresti, dupa miezul noptii, un client a sarit in fata unui taxi, suparat ca soferul nu ar fi vrut sa opreasca sa il ia. Taximetristul si-a pierdut rapid rabdarea si l-a purtat pe barbat cativa…

- Julia Stakhiva are 23 de ani, traieste la Londra, se coafeaza si face tratamente de infrumusetare la Moscova, cheltuie 200.000 de lire sterline pe an pe pantofi si are o garderoba in valoare de 1.5 milioane de lire sterline. Iar totul este platit de parintii ei, scrie Daily Mail.

- Angajata unui local din mall-ul din Targu-Jiu a avut parte de o surpriza, duminica. Aceasta și-a uitat telefonul iPhone 7 in toaleta complexului comercial. Cand s-a intors, Andreea, adolescenta care a lucrat o perioada și la un club din Targu-Carbunești, nu a mai gasit telefonul, insa se afla…

- Lizzie Hines, o femeie din Londra, urma sa nasca, insa a fost trimisa de medici acasa. Aceasta intamplare avea loc acum un an, insa cum ziua de nastere a micutului se apropie, mama a decis sa faca publica povestea nasterii baiatului sau.

- Un medic chirurg veterinar din Oklahoma a avut parte de surpriza carierei sale in timpul unei operații efectuate la caine care fusese adus la cabinet de stapanii sai dupa ce patrupedul era din ce in ce mai slabit si vomitase o suzeta. O suzeta n-ar fi fost o mare problema, numai ca medicul a gasit nu…

- Un mars de comemorare a Regelui Mihai I este anuntat pentru duminica, in Capitala, urmat de un protest fata de actuala guvernare in Piata Victoriei. Manifestatii antiguvernamentale sunt anuntate si in mai multe orase din tara, dar si in diaspora, la Londra, Milano si Paris.

- In cursul zilei de miercuri, 6 decembrie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au identificat si depistat un barbat, cetatean strain, la scurt timp dupa comiterea infractiunilor de uz de arma fara drept, tulburarea ordinii si linistii publice si lovirea sau…

- Mai mulți barbați înarmați cu sabii, macete și cuțite au atacat magazinul Chronext, de pe strada Fleet, din Londra. Atacatorii, îmbracați complet în negru și cu fețele acoperite, s-au folosit de scutere pentru a sparge ușa de la intrare, iar apoi au fugit cu…

- Cinci oameni au fost raniți, dupa ce au fost loviți de o mașina. Accidentul a avut loc in Londra, iar șoferul ar fi intenționat cu mașina in grupul de pietoni. Se pare ca ar fi avut loc altercație cu doar cateva momente inainte de incident, relataza Daily Mail. Cele cinci persoane ranite au varstele…