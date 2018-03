Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul Openville Timisoara, care va integra Iulius Mall, va reprezenta principala destinație pentru petrecerea timpului liber a intregii regiuni. Aici, pe langa opțiunile de distracție, vor fi concentrate numeroase restaurante cu specificuri internaționale și cafenele amenajate tematic. Lucrarile…

- O femeie a avut parte de o intamplare pe cat de ciudata, pe atat de socanta, in timp ce dadea cu aspiratorul in dormitor.Femeia din Canada a observat o trapa in podeaua camerei, asa ca a tras de ea.

- Marti, 13 martie a.c. in jurul orei 20.00, subofiterul aflat in serviciul de paza si protectie la Judecatoria Constanta a observat in zona adiacenta o fetita dezorientata care plangea, parand ca se ratacise. Intreband trecatorii daca il cunosc pe copil, raspunsul a fost negativ.Potrivit IJJ Constanta,…

- Romanii dau cel mult o mie de lei pe o bicicleta, iar in magazinele specializate, in jur de doua mii de lei. Potrivit unor estimari, una din zece familii de romani detine o bicicleta, ceea ce inseamna extrem de putin in comparatie cu alte tari in care toti membrii familiei

- Spre exemplu, daca amesteci zatul ramas de la o cafea cu gelul de dus, vei obtine o lotiune bogata in antioxidanti, care hraneste pielea dar in acelasi timp ii asigura si o exfoliere delicata, scrie vdtonline.ro. Citeste si Cafea - beneficii, utilizari. Cum sa faci cafeaua perfecta Zatul…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a venit cu o replica neasteptata, dupa ce Rise Project a scos la iveala faptul ca ar fi suspect intr-un caz de spalare de bani in Brazilia. Dragnea le-a spus jurnalistilor, ironic, ca a fost prins in timp ce vindea portocale pe plaja."Doar vad o foarte mare disperare…

- Tonya Illman a gasit sticla de gin veche de 132 de ani in dunele din apropierea insulei Wedge, in luna ianuarie. Sotul ei, Kym Illman, a declarat pentru Guardian Australia ca ea a crezut initial ca este un gunoi, totusi a ridicat-o si a spus ca ar putea sta pe raftul bibliotecii lor. Inauntru, a gasit…

- Cosmin Contra spune ca-l dorește foarte mult pe Bogdan Lobonț in staff-ul sau de la naționala, insa a vorbit cu Francesco Totti, iar acesta i-a transmis ca nu vrea sa-l lase pe portar sa renunțe la cariera de jucator. "M-am intalnit cu Totti la un AS Roma - Lazio și mi-a zis ca nu concepe o echipa a…

- Urnele de vot s-au deschis duminica dimineata in Italia pentru un scrutin legislativ la care este de asteptat o victorie a aliantei de centru-dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, care nu-i va asigura insa si majoritatea parlamentara, informeaza agentiile internationale de presa. 0 …

- Inginerii japonezi au creat lumina de dimensiunea unui licurici care pluteste pe undele de ultrasunet. Aplicatiile acesteia sunt variate, de la display-uri miscatoare la toate genurile de proiectari, inclusiv holograme. A fost numita Luciola pentru asemanarea cu un licurici. Particula levitatoare cantareste…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a transmis duminica tarilor din vestul Balcanilor ca aderarea la Uniunea Europeana va fi posibila pentru oricare din ele in 2025, relateaza Reuters. In timpul etapei in Albania a turneului sau prin statele care aspira la statutul de…

- Mark Flekken (24 de ani), portarul lui Duisburg, a comis o greșeala copilareasca in victorie obținuta in fața lui Inglostadt, scor 2-1, in etapa cu numarul 24 din liga secunda germana. Flekken a uitat pur și simplu de meci in minutul 18, la scorul de 1-0 pentru formația sa. In timp ce iși așeza prosopul…

- Vameșii francezi au controlat atent un autocar și nu mica le-a fost surpriza atunci cand au descoperit o valiza misterioasa! Conținutul acesteia i-a șocat și oamenii au chemat imediat poliția!

- Maghiarii sunt intr-o situatie ingrata, dupa ce au fost pacaliti de o sportiva care a ajuns la Jocurile Olimpice speculand regulamentul. Elizabeth Marian Swaney este o sportiva nascuta in SUA, dar care de curand a obtinut cetatenia tarii vecine. Ea a participat la calificarile din proba de ski acrobatic…

- Lidl lanseaza în România, Lidl Digital, un centru de excelența în IT ce va furniza soluții de e-commerce și management pentru platformele digitale ale retailerului german. Lidl Digital România va susține rețeaua internaționala Lidl în demersurile de a…

- Randi este, de ani buni deja, unul dintre artiștii care se bucura de un succes uriaș, iar domnișoarele, blonde, brunete sau roșcate, cad ca spicele de grau in fața lui. Și, pare-se, el se bucura din plin de statutul de burlac, preferand sa ”joace” la cat mai multe capete.

- Ame Bartlebaugh din Ohio (SUA) a cautat rochia de mireasa a mamei sale, in casa bunicii din Willowick. Insa, cand a deschis cutia in care se afla, a gasit o rochie de dantela, insa a ei era simpla si fara maneci. Imediat si-a dat seama ca angajatii curatatoriei la care a dus rochia pe care o purtase…

- Un nou azil pentru persoane in etate si cu dizabilitati a fost inaugurat recent in satul Moscovei, raionul Cahul. Institutia va putea gazdui 25 de beneficiari, transmite MOLDPRES. Pentru a deschide acest azil a fost renovata o cladire din localitate. Reconstructia si dotarea cu echipamentul necesar…

- Un asteroid cu dimensiuni intre 15 si 40 de metri va trece pe langa Pamant, in noaptea de vineri spre sambata, acesta avand o traiectorie mai apropiata decat cea a Lunii, conform unui anunt al NASA, citat de CNN, scrie digi.24.

- Firma de aparare și securitate SAAB a deschis un birou in țara noastra, iar compania se afla in discuții avansate cu Ministerul Apararii, a declarat pentru Capital, Razvan Antoni, country manager SAAB Romania.

- Un barbat de 56 de ani din Marea Britanie s-a confruntat cu grave probleme de sanatate, fiind la un pas de moarte, dupa ce a baut 25 de energizante in doar șase ore. Britanicul Nick Mitchell a fost intr-un club de karaoke, unde a consumat mai multe bauturi energizante decat ar fi trebuit.…

- Directia Nationala Anticoruptie a clasat pe 9 ianuarie dosarul lui Marian Petrache, presedintele Consiliului Judetean Ilfov, deschis anul trecut in baza unui denunt facut din puscarie de fostul primar al localitatii Jilava, Adrian Mladin, scrie Sursazilei.

- Minerul care care a fost gasit spanzurat intr-o anexa a casei sale din Farcasesti a lasat un caiet cu inscrisuri in care regreta gestul facut, spunand ca-si iubeste fiica si sotia, dar isi doreste ca aceasta sa se intoarca acasa. Femeia plecase in strainatate la munca, barbatul fusese de acord, dar…

- Luana si Cabral Ibacka au toate motivele sa fie mandri de fiica lor. Inoke are acum 15 ani si s-a transformat intr-o frumoasa domnisoara. Fiica lui Cabral din prima casatorie este in primul an de liceu, iar la inceputul acestui an s-a bucurat de o vacanta de vis in Dubai.

- El este unul dintre cei mai cunoscuți fotbaliști și mai nou are propria echipa de fotbal – Miami Beckham United, iar ea este fosta cantareața devenita intre timp designer de succes. Impreuna formeaza o familie fericita, mai ales ca au 4 copii superbi. David și Victoria Beckham, alaturi de Brooklyn (18), Romeo…

- Fostul sef al SRI Alba, Ioan Tarnu, se apara in procesul in care a fost chemat in judecata de Traian Berbeceanu, fost comandant al BCCO Alba Iulia, cu o serie de documente administrate in procesul in care a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Tarnu se refera la ”nedreptatile” si ”probele fabricate”…

- Presa internationala a scris, sambata, dupa finala turneului Australian Open, pierduta de Simona Halep in fata danezei Caroline Wozniacki, ca meciul a fost unul excelent, iar romanca a aratat curaj, daruire, hotarare si lupta.“Finala minunata. Ambele jucatoare au dat totul intr-un meci de…

- Programul "Alege oaia!" a deschis calea producatorului roman catre piata din Romania, a declarat, marti, la Iasi, secretarul de stat in Ministerul Agriculturii, Daniel Botanoiu. Potrivit acestuia, programul sustinut de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va incuraja atat…

- Simona Gherghe este una dintre cele mai indragite prezentatoare TV de la postul de televiziune Antena 1, de mai mulți ani fiind gazda emisiunii “Acces Direct”, insa puțini știu ca aceasta și-a dorit, de fapt, sa faca parte din Pro TV, trustul concurent. Simona Gherghe a dezvaluit ca la inceputul carierei…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a deschis o ancheta ce vizeaza o a doua persoana care ar putea sa fi fost legata de masacrul din Las Vegas, atacul armat cel mai sangeros din istoria recenta a SUA, care a provocat moartea a 58 de oameni si sute de raniti, transmite AFP. "FBI a deschis…

- Migdalele au un conținut bogat de zinc, Omega 3, vitamina E, magneziu, calciu și alți compuși benefici. Exista mai multe motive pentru care sa incluzi migdalele în dieta. Înainte de a fi consumate, ține migdalele în apa, vreo 8-10 ore.

- Incident grav la o unitate de invatamant din Dambovita. Cinci copii de la gradinita din comuna Bucsani au fost infestati cu TBC de la educatoarea lor. Femeia avusese TBC in trecut, iar boala a recidivat. (VEZI SI: Si-a luat copilul de la gradinita si a observat pe corpul lui mici rani rosii. Cand i-a…

- Stirea care anunta moartea transgenderului Rebekah Shelton a facut valuri in Marea Britanie. Vedeta din show-ul Big Brother a lasat fara cuvinte pe multi, dupa ce a facut public un clip in care spunea ca e in viata. Cum a fost posibil asa ceva? Simplu: contul ei fusese hackerit. "Ne pare rau…

- Un barbat de 56 de ani, internat intr-un azil ilegal deschis in Valea Putnei, si-a pus capat zilelor in prima zi a anului, iar cazul a fost tinut secret. Ovidiu Balan, din comuna Iacobeni, era...

- Politistii prahoveni au deschis un dosar penal pentru sustragere sau distrugere de inscrisuri in cazul medicului care a fost filmat cu o camera ascunsa in timp ce refuza internarea unei femei de 87 de ani, rupand fisa medicala a acesteia, scrie AGERPRES. Citeste si: HALUCINANT - Polițistul-pedofil,…

- Trenul &"Sageata Albastra&" care circula pe ruta Cluj - Ilva Mica - Rodna Veche, inaugurat învara anului 2017, și-a încheiat cursele, dupa ce statisticile facute de CFR au aratat ca doar 11 pasageri circulau, în medie,

- A plecat de acasa, din Moldova, de la 17 ani. Acum are 29 și este stabilita de 12 ani in Italia, la Reggio Emilia. Vorbim de Anna Chirinciuc, originara din orașul Ungheni. A activat in diferite domenii in aceasta perioada, fie secretariat sau agenții imobiliare, iar nu demult tanara a decis sa mearga…

- Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, nu poate fi amendat pentru ca a depașit ilegal o coloana de mașini oprite la semafor. Astazi, Ionuț Sirbu, purtatorul de cuvant al IPJ Timiș, a declarat, pentru PRESSALERT.ro: „Conform articolului 109 din OUG 195/2002, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor…

- SARBATORI PE PATINE…Mii de barladeni, mai mari si mai mici, de fapt mai mult mici, au avut o alternativa „sportiva” la masa de Craciun. Peste 600 de patinatori pe zi, incepatori sau experimentati, au facut miscare pe gheata. Deschis la inceputul lunii decembrie, odata cu inaugurarea Targului de Craciun,…

- Cel putin o persoana a murit, iar alte trei au fost ranite, miercuri, dupa ce un barbat inarmat a deschis focul in fabrica de dulciuri Mensevik, aflata in sud-estul Moscovei, a informat o sursa din politia locala, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Adus in schimbul a 2 milioane de euro de la Viitorul Constanța, in 2016, Ianis Hagi nu a reușit sa-și gaseasca un loc de titular la Fiorentina. Ba mai mult, mijlocașul roman nici nu este lasat sa plece de la echipa toscana.

- In acest moment al anului, smogul (ceata si fumul) din Beijing, China, poate fi copleșitor. In tot orașul, aceasta ceața / smog oprește stralucirea soarelui. Cu toate acestea problemele de poluare nu au afectat activitatea financiara. Incurajator, noi continuam sa vedem o deschidere suplimentara a piețelor…

- Lee Johnson, antrenorul lui Bristol City, adversara lui Man. United in sferturile Cupei Ligii, i-a facut un cadou de 500 de euro idolului sau. "Vreau s-o deguste un expert și sa stam la un pahar 10 minute", spune Johnson. Mare amator de vinuri bune, Mourinho va avea parte de o surpriza, diseara, la…

- Primaria Municipiului Brasov, in parteneriat cu Asociatia de Turism Poiana Brasov, deschide oficial, sambata, 23 decembrie, sezonul de schi din Poiana Brasov. Evenimentele pregatite pentru aceasta ocazie vor avea loc la baza partiei Bradul, vor incepe la ora 13 si se vor intinde pana catre ora 18.…