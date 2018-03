Stiri pe aceeasi tema

- Mary McCandlish și-a dorit o familie mare. Avea deja patru copii cand a decis sa mai faca unul. La ecografie, Mary a avut parte de o mare surpriza. Femeia in varsta de 34 de ani, din Marea Britanie, a aflat ca va aduce pe lume tripleți. Ea a ramas insarcinata in mod natural. „Am…

- Plata CASS pentru beneficiarii de indemnizatie crestere copil si de venit minim garantat a fost eliminata, miercuri, de Guvern. Executivul a adoptat, prin Ordonanța de urgența, eliminarea...

- Meteoritul de aproape 27 de kilograme, gasit in anul 1990 de un agricultor in localitatea Gresia, judetul Teleorman, care a fost vandut in strainatate, a inceput sa se intoarca acasa pe bucati, primul esantion din acesta fiind oferit spre vanzare la prima Expozitie "Mineralia" din acest an de la…

- Unul dintre cele mai vechi mesaje gasite intr-o sticla, scris in limba germana, a fost descoperit pe o plaja australiana la 132 de ani dupa ce sticla care il continea fusese aruncata peste bord in Oceanul...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Movilita, judetul Constanta. Din primele informatii trei persoane, printre care doi copii, au fost ranite. Potrivit Serviciului ed Ambulanta Judetean Constanta un copil ar fi in stare foarte grava. La fata locului intervin cadrele…

- Nu știi niciodata ce poți gasi in unele targuri de vechituri, scrie all4romania.eu. Fara sa iți dai seama, te poți intoarce acasa cu adevarate comori pe care poți da foarte puțini bani. Așa a crezut și o femeie care a mers intr-un astfel de targ, unde a dat numai 2,99 dolari (aproximativ 12…

- Doua interventii dificile ale echipajelor de prim ajutor au avut loc astazi in judet. Masinile nu au putut inainta, iar pacientii, amandoi copii, au fost adusi de familii cu saniile pana unde au putut acestea ajunge. Primul caz a fost al unui copil de 11 ani din Bojila muscat de un caine. Echipajul…

- Un adolescent in varsta de 13 ani a suferit o soarta crunta. Victima unei violențe greu de imaginat, baiatul a fost forțat sa doarma intr-o cușca de caine, purtand scutece pentru adulți, inainte sa fie violat, ars și batut pana la moarte. Trupul lui neinsuflețit a fost ingropat in graba la marginea…

- Pentru a scapa de pedeapsa parinților, un minor din satul Lopatnic, raionul Edineț, a pornit pe jos in direcții necunoscute, astfel ratacindu-se in zona de frontiera. La intervenția polițiștilor de frontiera, copilul fost depistat și intors in familie.

- Politia californiana a descoperit un mic arsenal, ce includea si arme semi-automate, acasa la un adolescent care amenintase ca va viza liceul unde invata, a informat miercuri seriful din Los Angeles, transmite AFP.Retinut de fortele de ordine, tanarul de 17 ani proferase aceasta amenintare…

- ”Sunt copii care au pofta de joaca, de a picta, de a merge la cinema, de a se plimba cu prietenii, de a rade…. dar mai ales de a TRAI! Cosmin Boaca are nevoie de noi… Un copil minunat de doar 15 ani din Scornicești, in ochii caruia parca deja și-au gasit locul tristețea și teama! Are un diagnostic sumbru,…

- Un baiat, in varsta de 14 ani, este cautat cu disperare de familie deja de șase saptamani. Este vorba de Iulian Cavcaliuc, care originar din orașul Sangera și ultima data a fost vazut in seara zilei de 8 ianuarie, cand a ieșit din casa.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta, militarii au fost sesizati sa intervina la un apartament dintr-un bloc de pe strada Soveja, de catre un vecin care l-a auzit pe copil plangand si smucind clanta usii de la intrarea in locuinta.…

- Un adolescent ce a fost impușcat de cinci ori, saptamana trecuta, in timpul impușcaturilor de la liceul din Parkland, Florida, in timp ce incerca sa salveze viaților a 20 de colegi, a supraviețuit operațiilor și se simte mai bine, scrie digi24.ro.

- Mihaela Radulescu a explicat ca iubitul ei austriac iubește foarte mult copiii, dar cu toate acestea nu-și dorește unul al lui. Vedeta de televiziune Mihaela Radulescu are o relație de peste trei ani cu celebrul sportiv austraic Felix Baumgartner, pe care vrea sa il aduca in Romania . Cei doi au o relație…

- O familie din cartierul Dacia a fost spitalizata dupa o explozie a centralei termice din apartament. Deflagratia s-a produs luni seara, in jurul orei 21, in timp ce barbatul din familie ar fi incercat sa sudeze o teava de la centrala termica, fara sa se asigure ca alimentarea cu gaz a fost oprita complet.…

- Multi parinti sunt ingrijorati in legatura cu somnul la copii. Isi fac griji ca bebelusul lor nu doarme suficient sau ca, dimpotriva, doarme foarte mult. Ei bine, nu exista o regula generala, fiecare copil doame atat cat are nevoie. Exista insa cateva generalitati in ceea ce priveste somnul la copii.…

- Un copil din Florida și-a dorit foarte mult o anumita o jucarie pe care nu o putea caștiga prin simpla utilizare a unui automat de jucarii. Astfel, baiețelul a decis sa intre in automat pentru a o...

- Mama unui copil nevazator din Prahova lupta sa fie acceptata la orele de curs, alaturi de fiul sau. Initial, reprezentantii scolii au de acord cu prezenta ei, apoi au refuzat-o, motivand ca “ceilalti copii nu-si pot trai adolescenta”. Inspectoratul Judetean Scolar trebuie sa gaseasca o solutie.

- Pompierii resiteni au salvat viata a cinci persoane, dintre care un copil, si au salvat bunuri de peste un milion de lei in noaptea de vineri spre sambata dupa ce au intervenit la stingerea unui incediu ce a izbucnit intr-un complex de locuinte de pe pe str. Laminoarelor din Resita

- Compania romaneasca SIMEX a lansat in premiera la Expozitia Internationala de Mobila si Design Interior «IMM Cologne 2018» Koln, Germania noul brand MOOD by SIMEX sub semnatura cunoscutului designer roman Constantin Alupoaei de la studioul IZZI DESIGN BOX din Bucuresti. Prezentarea a fost un scucces…

- Smaraldul de 1,6 kilograme a fost gasit in mina Malisev (Ural), deținuta de compania Rostec. Acest silicat excepțional a fost descoperit intr-o vena a minei,ceea ce explica faptul ca el nu a fost deteriorat sau distrus in timpul lucrarilor de excavatie. Acest smarald verde semi-transparent…

- Un apartament nu trebuie sa fie doar confortabil ci și elegant. Pentru aceasta poți merge pe una din cele mai interesante tendințe de design in decorațiuni interioare in anul 2018 și anume stilul ecologic. Daca vrei sa-ți decorezi apartamentul și nu ai toți banii poți face un credit fara acte prin care…

- Cand Roy Spencer, un baietel de 12 ani, a gasit in 1938, in Queensland, Australia, o piatra neagra, tatal sau, miner intr-un centru de exploatare miniera a bijuteriilor, nu si-a dat seama ca ceea ce parea un simplu cristal negru era de...

- P​e numele barbatului de 31 ani, din Campia Turzii, instanța de judecata a emis mandat de arestare preventiva pe 30 de zile pentru savarșirea infracțiunii de ​t​alharie calificata. Cercetarile continua in vederea probarii intregii activitați infracționale a barbatului. Acesta a fost depus in Centrul…

- Povestea uimitoare a doi fosti agenti CIA care sustin ca este posibil sa fi descoperit submarinul scufundat folosit de Pablo Escobar pentru a transporta cocaina din Columbia in Puerto Rico. Au filmat ce au descoperit in adancuri. Intr-un documentar despre averea ascunsa a lui Pablo Escobar realizat…

- Jann Horn are 22 de ani și este de origine germana. Tânarul a devenit faimos dupa ce a descoperit una dintre cele mai mari erori ale unui cip de calculator. Tânarul a descoperit eroarea accidental, în timp ce citea manuale de mii de pagini despre procesoare pentru un proiect…

- Povestea unui baietel de 12 ani care gaseste o piatra neagra pe care familia o foloseste timp de 9 ani ca opritor de usa face inconjurul lumii. Probabil va intrebati de ce este atat de speciala? Ei, bine, acest obiect valoreaza, de fapt, 80 de milioane de dolari

- Roy Spencer, pe cand avea doar 12 ani, a gasit in Queensland, Australia, o piatra neagra. Tatal sau, miner intr-un centru de exploatare miniera a bijuteriilor, nu si-a dat seama ca ceea ce parea un simplu cristal negru era de fapt un safir de 1, 56 carate.

- O femeie care fusese internata la Spitalul Judetean de Urgenta din Slobozia a nascut acasa un copil prematur, dupa ce a fugit din unitatea medicala. Tanara, in varsta de 29 de ani, a ajuns acum la Spitalul Matei Bals din Capitala, deoarece a fost diagnosticata cu rujeola.

- Mihaela Radulescu și iubitul ei, Felix Baumgartner, iși duc viața de zi cu zi intr-o superba vila de la Monaco, in care au investit foarte mulți bani. Mihaela Radulescu formeaza un cuplu cu celebrul sportiv austriac Felix Baumgartner de mai bine de trei ani . Cei doi locuiesc intr-o super vila la Monaco,…

- Alerta seara trecuta la Timisoara! Un copil de 6 ani a disparut de acasa, iar toate autoritatile au fost alertate. Copil disparut la ora 17.00 a fost gasit dupa ora 23.00 de politistii locali, in centrul orasului, in apropiere de Club 30, aflat in compania altor copii mai mari. „Polițiștii locali au…

- Politistii din Mures cauta o fata care a plecat de acasa si nu mai revenit. Persoanele care pot oferii informatii care sa conduca la gasirea acesteia sunt rugate sa anunte politia.Marginean Bianca Briana, de 14 ani, din Ludus, judetul Mures, a plecat de acasa, la data de 28 decembrie 2017, fara sa revina.Aceasta…

- Un fost politist rus, deja condamnat pentru uciderea a 22 de femei, a comparut miercuri in fata justitiei pentru alte 59 de crime, care ar putea face din el cel mai mare ucigas in serie din istoria recenta a Rusiei, potrivit AFP.In varsta de 53 de ani, Mihail Popkov ispaseste o pedeapsa de…

- Politistii au desfasurat perchezitii luni dupa amiaza, la domiciliul politistului suspectat de pedofilie. Barbatul ar fi sarutat si agresat doi copii, în liftul unui bloc din Capitala, fiind surprins de camerele de supraveghere.

- Peste o suta de politisti, jandarmi, politisti de frontiera, lucratori ISU si voluntari sunt implicati sambata in actiunea de cautare a unui copil in varsta de doi ani si patru luni din catunul Bahna, de pe raza orasului Vicovu de Sus, disparut de acasa cu o seara inainte.Potrivit IPJ Suceava,…

- Tragedie in raionul Hancești. Un copil de zece ani a murit dupa ce o piatra a cazut peste el. Incidentul s-a produs vineri dupa amiaza in satul Nemțeni. Baiatul a venit in vacanța de iarna la rude. Acesta a fost chemat de prieteni la joaca, in timp ce bunica sa era cumparaturi.

- O tanara de 20 de ani a ajuns la spital de cateva sute de ori, dar nu i-a facut pe medici sa o ia in serios aproape niciodata.A Abia cand a fost la un pas de moarte aceasta a reusit sa le atraga atentia celor din spital.A

- O filmarea a unei drone din Bahamas arata momentul șocant în care un baiat scapa cu viața de un banc de rechini. Filmarea, facuta de cameramanul dronei Artem Tkachenko, arata cum baiatul se arunca în mare fericit. Acesta înota direct în calea a patru rechini,…

- O femeie de 29 de ani din localitatea Trestiana, judetul Vaslui, a fost trimisa in judecata de procurori, fiind acuzata de rele tratamente aplicate minorului si violente in familie. Aceasta este acuzata ca si-a maltratat propriul fiu.

- Jessica Alba a nascut in ultima zi din 2017. Actrița a nascut al treilea copil al cuplului, un baiat pe care l-a numit Hayes Alba Warren, scrie Daily Mail. Alba a distribuit pe constul sau de Instagram o fotografie cu baiatul ei alaturi de mesajul ” Hayes Alba Warren, 12 / 31/17 Cel mai frumos cadou…

- Julia Stakhiva are 23 de ani, traieste la Londra, se coafeaza si face tratamente de infrumusetare la Moscova, cheltuie 200.000 de lire sterline pe an pe pantofi si are o garderoba in valoare de 1.5 milioane de lire sterline. Iar totul este platit de parintii ei, scrie Daily Mail.

- Cadou inedit pentru doi prieteni din Hawaii a fost sa afle ca sunt frați dupa cei 60 de ani de prietenie, informeaza Daily Mail. Cei doi se cunosc inca din copilarie, insa niciodata nu le-a trecut prin cap ca ar putea fi rude. Diferența dintre cei doi este de 15 luni Unul dintre cei…

- Ancheta la Rasnov, dupa ce o tanara de 16 ani a nascut acasa un copil care a murit ulterior. Aceasta s-a dus, vineri, la spitalul din oras, iar medicii au alertat Politia. Tanara de 16 ani a ajuns, vineri, la policlinca din Rasnov, cu sangerare masiva si semne clare ca a dat nastere unui copil, dar…

- Este ancheta la Rasnov, in judetul Brasov, dupa ce o tanara de 16 ani a nascut acasa un copil care a murit ulterior. Aceasta s-a dus, vineri, la spitalul din oras, iar medicii au alertat Politia, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Acesta i-a scris lui Mos Craciun si, spre surprinderea tuturor, nu a cerut sa primeasca niciun cadou anul acesta, ci a vrut ca oamenii sa doneze bani pentru prietena sa, care sufera de cancer. A Luke Bedford i-a cerut Mosului ca prietena sa Orla Hermitage, in varsta de 6 ani, sa traiasca, conform Daily…

- Temele pentru acasa, deși utile și necesare in esența, ajung sa devina o corvoada pentru copii, fiind principalul motiv care ii determina sa urasca școala. Acestea sunt concluziile care se pot desprinde din cel mai nou raport intocmit de Ministerul Educației Naționale (MEN) și Institutul de Stiinte…