- Un hoț de mașini a sunat, luni dimineața, la poliția din orașul norvegian Trondheim pentru a cere ajutor deoarece a ramas blocat in mașina pe care incerca sa o fure, scrie The Associated Press. Poliția din Trondheim a declarat ca tanarul a cerut ajutorul oamenilor legii de la o reprezentanța de mașini…

- Un utilizator Facebook a captat imagini inedite cu o masina de politie care incearca sa opreasca un automobil la Orhei.Inregistrarea video a fost facuta de pe teritoriul unei benzinarii din localitate.

- Un lugojean de numai 19 ani a fost retinut joi de politisti dupa ce oamenii legii au stabilit ca el este cel care a spart doua magazine din oras si a furat o masina. Oamenii legii au obtinut toate probele necesare si l-au pus pe barbat sub acuzare, a anuntat IPJ Timis pentru Lugoj Info.ro. Din informatiile…

- Se pare ca mobilul faptei a fost gelozia, barbatul suspectand ca femeia de 30 de ani avea pe altcineva, in conditiile in care el venea rar in Romania. Femeia are acelasi nume de familie cu cetateanul irakian, dar, deocamdata, nu s-a stabilit daca erau casatoriti sau divortati. Duminica, el a sunat la…

- Un apel telefonic, facut dupa miezul nopții de sambata spre duminica, anunța Serviciul de Garda al Inspectoratului de Poliție din Hancești despre faptul ca o casa din Mereșeni a fost incendiata. Veniți la fața locului, polițiștii, pompierii și medicii au ramas stupefiați.

- Auditul intern al Consiliului Județean Prahova a descoperit suspiciuni de frauda la Spitalul de Obstetrica și Ginecologie din Ploiești, unitate medicala aflata in subordinea CJ! Saptamana trecuta, dupa verificarile efectuate, auditul a inaintat un raport catre Finanțe și catre Poliție pentru a se efectua…

- Tanarul a fost gasit spanzurat de un copac din padure. Cadavrul se afla intr-o stare avansata de putrefacție, semn ca tanarul și-a pus capat zilelor de ceva timp, posibil chiar dupa dispariția sa. Oamenii legii spun ca nu sunt urme de violențe pe cadavru, astfel ca moartea nu este una suspecta. La sfarșitul…

- Au furat o unealta de constructie dintr-un magazin de pe strada Constructorilor din Capitala si au cauzat un prejudiciu de 4.000 de lei. Suspectii sunt cautati de Politie.Oamenii legii au initiat o cauza penala. Iar banuitii risca o amenda de pana la 67.